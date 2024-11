Le prince arbore depuis le mois d'août un tout nouveau look, qui fait tourner les têtes. getty/watson

Le Royaume-Uni s'écharpe autour d'un nouveau «trésor national»

Elle a beau avoir contribué à le faire élire «homme chauve le plus sexy de l'année», la barbe du prince de Galles constitue un âpre sujet de débat entre les fans et sa famille.

Il n'y a donc pas que la défunte reine Elizabeth II pour avoir les poils faciaux en horreur. La monarque, qui aurait formellement interdit à son petit-fils de se marier avec une barbe, en 2011, partage cette aversion avec son arrière-petite-fille, la princesse Charlotte.

C'est du moins ce qu'a confié récemment le prince de Galles lors d'une interview en Afrique du Sud début novembre, lorsqu'on l'a interrogé sur ce nouveau look très discuté qu'il arbore depuis cet été. «Eh bien, Charlotte n'a pas aimé la première fois. J'ai eu droit à des torrents de larmes, alors j'ai dû me raser», a confié l'héritier du trône au magazine People.

Qu'on adore ou qu'on déteste, la barbe ne laisse personne indifférent. WireImage

Déterminé à tenter sa chance à nouveau, le père de trois enfants a dû faire preuve de trésors de diplomatie et de persuasion. «Puis je l'ai fait repousser. Je me suis dit: 'Attends un peu', et je l’ai convaincue que ça allait aller».

Une allure certainement plus décontractée et plus «relax» pour le futur roi, a fait remarquer l'un des journalistes. Ce qui a fait sourire l'intéressé. Comme souvent, les apparence sont trompeuses.

«C'est intéressant que vous disiez cela, parce que je n'aurais pas pu être moins détendu cette année» William, le 7 novembre, lors d'une conférence de presse

On veut bien le croire, alors que sa femme, Kate, et son père, le roi Charles, ont été tous deux diagnostiqués d'un cancer à quelques semaines d'intervalle. «Mais il s'agit surtout de continuer à avancer», a encore tenu à préciser le futur .

Les fans n'en peuvent plus

Il a finalement bien fait de persévérer dans sa quête de la pilosité. Non seulement sa fille de neuf ans semble s'être habituée, mais ses fans sont encore tout émoustillés. La preuve pas plus tard que cette semaine, à l'occasion d'une visite du futur roi au régiment des Welsh Guards, en sa qualité de colonel honoraire. La vision de l'homme de 42 ans barbu et en uniforme complet de soldat a suscité une vive émotion.

La publication Instagram qu'il a publiée dans la foulée a récolté plus de 260 000 likes et son lot de commentaires... très enjoués. «C'est l'homme le plus sexy du monde», s'émeut une admiratrice. «Sans vouloir lui manquer de respect, le prince William est hot», glisse une autre. «La barbe est un trésor national», conclut un internaute. (mbr)