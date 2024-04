Le prince William reprend du service

Après près un mois de pause, le prince William a marqué son grand retour dans la cuisine royale. watson/getty

Pour sa toute première sortie officielle depuis l'annonce du cancer de Kate, l'héritier de la Couronne britannique a mis la main à la pâte.

C'est officiel. William est de retour. Près d'un mois après l'annonce fracassante du diagnostic de cancer de la princesse de Galles, le prince de 41 ans a repris ses activités officielles. Selon des vidéos partagées par les correspondants royaux, William est arrivé en milieu de journée chez «Surplus for Supper», une association de redistribution de surplus alimentaires, située dans le Surrey, à l'ouest de Londres.

Après avoir donné un coup de main pour charger de la nourriture, trier des articles de première nécessité et préparer une bolognaise et du chili con carne dans la cuisine de l'association, William a rejoint un centre de jeunesse qui bénéficie régulièrement de livraisons de la part de l'association. L'une des priorités affichées de William et de son prix Earthshot, qu'il a fondé.

L'occasion pour quelques bénévoles de lui glisser des cartes de rétablissement à l'intention de Kate. William, visiblement ému, a formulé quelques remerciements et promis de bien «s'occuper» de sa femme.

Ce n'est pas parce qu'il est un piètre cuisinier autoproclamé que William a pu couper à la préparation de la bolognaise. Getty Images Europe

Une rare apparition

Le prince de Galles avait été déjà aperçu vendredi dernier à la tribune du match Aston Villa-Lille à Birmingham, en compagnie de son fils aîné George, 10 ans. Détendu et souriant, le prince, fervent supporter du club de Birmingham, avait arboré une écharpe aux couleurs de l'équipe, qui a remporté 2-1 le match de quart de finale aller de Ligue Europa Conférence.

Le prince a été aperçu pour la première fois en tribune, aux côtés de son fils aîné. Getty Images Europe

Depuis le «choc énorme» suscité par le cancer de Kate et sa chimiothérapie préventive, le couple et leurs enfants se sont faits discrets. La famille a décampé vers sa maison de Norfolk pour les vacances de Pâques, mais est revenue à Windsor à temps pour que les enfants retournent à l'école, mercredi.

Selon le Telegraph, le prince devrait maintenir un emploi du temps réduit, comme il le fait depuis le début de l'année, entre soutien à sa famille et obligations royales. (mbr avec ats)