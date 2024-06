Kate is back: voici la photo qu'on attendait depuis six mois

Samedi, la princesse de Galles a fait sa première apparition en public, depuis son opération abdominale et son diagnostic de cancer. Si la BBC s'est manifestement efforcée de l'exposer le moins possible durant le tour en calèche autour du Mall, Kate s’est affichée souriante et sereine.

La voilà. Enfin. Au milieu des doutes, de la pluie, des éclaircies, des uniformes, des chevaux et des chants irlandais. Kate, comme on ne l'avait plus vue depuis six mois. La princesse de Galles a pris part à la parade militaire de Trooping the Colour. Après un tour en carrosse en compagnie de ses trois enfants, c'est au balcon de Buckingham Palace qu'elle a fait une apparition très attendue, dans un ciel bleu azur.

Un rayon de soleil, et la famille royale est apparue au Balcon de Buckingham Palace. image: bbc

C'est peu dire qu'elle serait scrutée, analysée, décryptée. Kate aurait-elle l'air en forme? Ravie? Soulagée? Ou au contraire, fatiguée? Amaigrie? Serait-elle sur-maquillée pour cacher les effets de sa maladie et de sa chimiothérapie? A-t-elle été poussée à s'afficher au balcon de Buckingham Palace ou pleinement choisi d'être présente?

Fidèle à son habitude, la princesse de Galles a laissé très peu transparaître ses émotions lorsqu'elle a émergé sur le balcon du palais. Quelques extraits depuis la fenêtre de l'ancien bureau du duc de Wellington la montrent concentrée, mais bavarde, aux côtés du petit prince Louis, impatient d'assister au défilé aérien, en train de danser.

Un peu plus tôt, les médias du monde entier ont palpité face aux premières images de la princesse de Galles depuis sa dernière apparition publique, en décembre. Ce chapeau noir et blanc en forme d'Oreo. Cette robe Jenny Packham, déjà arborée en mai 2023, lors du week-end du couronnement de Charles III. Un symbole fort. En faisant référence à un moment aussi important pour le roi, Kate renvoie un signe de soutien et d'honneur pour le monarque à l'occasion de son «anniversaire» officiel, selon le Daily Telegraph.

Lors du tour en carrosse autour du parc, les caméras de la BBC sont avares en images de la princesse de Galles. Les quelques extraits la montrent très mince, les pommettes saillantes, mais manifestant confiante. Ajoutez à cela une vidéo officielle publiée pour l'occasion par le palais de Kensington, impeccable et rodée, et la communication est maîtrisée.

Les photos de ce moment ne sont pas moins rassurantes. Personne ne semble se laisser perturber par les aléas de la météo britannique.

Un véritable succès pour la famille royale. Ciel bleu, mines concentrées, une poignée de sourires Colgate et de saluts polis de la main. Cinq minutes plus tard, les Windsor tirent leur révérence. Leur mission est accomplie.