Kate est de retour

La princesse de Galles a annoncé qu'elle faisait de «bons progrès» et qu'elle serait de retour ce samedi pour Trooping the Colour, l'évènement royal le plus important de l'année. Même si elle ne reprendra pas ses fonctions publiques à plein temps, elle se sent désormais suffisamment en forme pour entreprendre un petit nombre d'engagements publics dans les mois à venir.

Plus de «International»

Dans un communiqué publié vendredi soir, Kate a déclaré qu'elle «attendait avec impatienc»e d'assister à l'évènement. Tout en précisant qu'elle n'était «pas encore tirée d'affaire» et que son «traitement préventif» contre le cancer est toujours en cours, elle confirme qu'elle sera présente samedi pour Trooping the Colour.

«J’ai été époustouflée par tous les gentils messages de soutien et d’encouragement de ces derniers mois. Cela a vraiment fait toute la différence pour William et moi, et cela nous a aidés tous les deux à traverser certaines des périodes difficiles», débute le message.

«Je fais de bons progrès, mais comme le savent tous ceux qui suivent une chimiothérapie, il y a de bons et de mauvais jours» Kate, dans un communiqué publié vendredi soir.

«Dans ces mauvais jours, vous vous sentez faible, fatigué et vous devez céder au repos. Mais dans les bons jours, quand on se sent plus fort, on veut profiter au maximum du bien-être. Mon traitement est en cours et durera encore quelques mois», précise encore la princesse de Galles.

«J'ai hâte d'assister au défilé de l'anniversaire du roi ce week-end avec ma famille et j'espère participer à quelques engagements publics au cours de l'été, mais je sais également que je ne suis pas encore sortie d'affaire»

«Merci beaucoup pour votre compréhension continue et à vous tous qui avez si courageusement partagé vos histoires avec moi», conclut le communiqué.

Un porte-parole du roi Charles III a déclaré dans la foulée: que «Sa Majesté est ravie que la princesse puisse assister aux événements de demain et attend avec impatience tous les éléments de la journée.»

(Développement suit)