Le diagnostic de Kate explique (presque) tout

Le choc passé, l'annonce du cancer de Kate permet de lever plusieurs mystères persistants autour de l'absence de la princesse de Galles, au cours des dernières semaines. Le point sur les dernières nouvelles royales.

L'annonce a provoqué une vague de réactions mondiale. Membres de la famille royale, présidents, gouvernements, célébrités, médias et inconnus se sont succédés pour une déclaration et un message de soutien à l'intention de la princesse de Galles, après son annonce de cancer dans une vidéo publiée vendredi soir.

Si cette nouvelle – qui s'ajoute au diagnostic de cancer du roi Charles en janvier – est évidemment un immense choc pour la princesse de 42 ans et sa famille, elle explique aussi une grande partie du mystère et la gêne du palais de Kensington à communiquer davantage d'informations, au milieu des rumeurs qui ont entouré sa «disparition».

Le point sur la santé de Kate

Il est entendu que l'«opération abdominale majeure» de Kate (dont nous ignorons toujours le pourquoi du comment) à la London Clinic, en janvier dernier, considérée comme un «succès», n'est pas directement liée à son cancer. Le palais de Kensington a refusé de préciser la date précise à laquelle le diagnostic a été délivré. Toutefois, un porte-parole a confirmé que la présence d'un cancer a été détectée «une fois les tests postopératoires terminés et les résultats examinés», c'est-à-dire vers la fin février. Il se serait donc écoulé plus d'un mois entre la date de cette opération et le début de son traitement de «chimiothérapie préventive».

Quant au type de cancer dont souffre la princesse, à l'instar du récent diagnostic du roi Charles, le palais n'a pas prévu d'en révéler davantage. L'institution a préféré réitérer le «désir d'intimité» de Kate et de préciser que, dans le cadre de son traitement, elle continuera à vaquer à ses «occupations quotidiennes», comme déposer les enfants à l'école ou honorer ses rendez-vous. Pendant ce temps, les médias sont priés de «ne pas la photographier», selon certains médias britanniques.

Selon le Daily Telegraph, début février, ni William ni la princesse n'avaient connaissance de la maladie, lorsque le prince a assisté à un dîner au profit de la London Air Ambulance et remercié le public pour les messages de soutien à son épouse.

Plusieurs mystères résolus

Le diagnostic explique aussi le comportement parfois «suspect» des membres de la famille royale depuis plusieurs semaines. Pour ne citer qu'un exemple, l'absence du prince William pour «raisons personnelles» à un service commémoratif pour son parrain, le roi Constantin de Grèce, le 27 février dernier. Un retrait brusque et inattendu qui avait suscité son lot de spéculations - notamment qu'il pouvait être lié à la mort de Thomas Kingston, l'époux de Lady Gabriella Windsor, deux jours plus tôt.

Selon le Telegraph, il s'avère que la «raison personnelle» non spécifiée, invoquée par William pour expliquer son absence de la chapelle St George, était bien le diagnostic tout récent de son épouse.

Ce qui explique aussi la fureur des cercles royaux face à la controverse mondiale, générée par le scandale de la photo retouchée de Kate, le 10 mars dernier. Il est entendu que les enfants du couple n'avaient alors pas encore été informés du diagnostic médical de leur mère. Le couple et son personnel devaient «se mordre la langue», face aux demandes persistantes des médias, lit-on dans les médias britanniques.

Les assistants royaux ont déclaré que le couple souhaitait pouvoir annoncer la nouvelle à leurs enfants au «bon moment». Selon les initiés au Times, l'annonce a été programmée pour coïncider avec le début des vacances scolaires de Pâques de George, Charlotte et Louis, vendredi à 16h00 - deux heures avant la diffusion de la vidéo sur les canaux royaux.

Le Telegraph précise que la vidéo d'annonce de Kate, tournée dans le secret le plus total par une équipe des studios de la BBC, a eu lieu mercredi sur le domaine de Windsor.

Le potentiel retour de Kate pour Pâques, annoncé par les médias britanniques, est évidemment exclu. Le palais a d'ores et déjà déclaré qu'il n'est pas prévu que la famille se rende au service à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor le 31 mars. Selon un communiqué, la princesse fera son retour officiel «lorsqu'elle y sera autorisée par son équipe médicale». «Elle est de bonne humeur et se concentre sur son rétablissement complet», a précisé un porte-parole du palais.

Quant au prince William, il sera de retour après les vacances de Pâques, jonglant entre le soutien à sa femme et à ses enfants et ses fonctions publiques. Un équilibre délicat, qui génère forcément de nouvelles inconnues.