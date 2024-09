Kate annonce une grande nouvelle

C'est la première fois que la princesse de Galles s'exprime avec autant de gourmandise et de précisions depuis neuf mois. Et pour cause: les nouvelles sont bonnes. Dans une vidéo publiée lundi, elle annonce avoir remporté une bataille contre son cancer, une «expérience complexe, effrayante et imprévisible». Voici son message.

Ce lundi, la princesse de Galles a diffusé un clip de trois minutes sur les réseaux sociaux, dans lequel elle annonce, en voix off, une bonne nouvelle:

«Alors que l'été touche à sa fin, je ne peux pas vous dire à quel point je suis soulagée d'avoir enfin terminé mon traitement de chimiothérapie»

«Les neuf derniers mois ont été incroyablement difficiles pour notre famille. La vie telle que vous la connaissez peut changer en un instant et nous avons dû trouver un moyen de naviguer sur les eaux tumultueuses et les routes inconnues.»

Kate Middleton annonce donc avoir rempoté une première bataille contre son cancer. Celui qui a fait tant causer depuis neuf mois. Mais la guerre n'est pas pour autant terminée: «Mon objectif est désormais de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas avoir de cancer. Bien que la chimiothérapie soit terminée, le chemin vers la guérison et le rétablissement complet est long et je dois continuer à prendre chaque jour comme il vient».