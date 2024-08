Toujours en plein traitement contre son cancer, Kate n'a fait que de rares apparitions cette année. Il faudra sans doute s'y habituer, même après sa guérison. watson/getty

Même guérie, Kate sera «beaucoup moins visible»

Plus d'un mois après sa dernière apparition publique, la princesse de Galles a été photographiée ce dimanche, en Ecosse. Des sources royales s'attendent à ce que ce régime royal sec devienne la norme, même après son rétablissement «prévu» d'un cancer.

Plus de «Société»

C'est l'une de ces apparitions presque trop fugaces pour être vraies. Le temps d'apercevoir une mèche de cheveux bruns dans l'habitacle, l'éclat d'une paire d'yeux verts à travers celui de la baie vitrée. Ce 25 août, la princesse de Galles a été photographiée pour la première fois depuis des semaines, bien à l'abri dans la Land Rover familiale, aux côtés de son mari William et de leur fils aîné, George. Sur les photos obtenues par le Daily Mail, Charlotte et Louis semblent absents.

Tout ce petit monde était en route vers le service religieux du dimanche à Crathie Kirk, à Balmoral, au milieu des vacances de la famille royale au célèbre domaine des Highlands.

Le roi Charles et la reine Camilla faisaient également partie de la délégation, tout de tartan et de kaki vêtus, dans un véhicule séparé. Cette année, le monarque a décidé de perpétuer la tradition héritée de sa défunte mère, Elizabeth II et de passer de longues semaines en Ecosse.

«Des bons et des mauvais jours»

Cette sortie marquait la troisième, seulement, pour Kate Middleton depuis l'annonce de son diagnostic de cancer au mois de mars. Alors qu'elle suit toujours une «chimiothérapie préventive», la princesse s'est tenue la majeure partie du temps hors de la vue du public . Son dernier évènement remonte à la finale masculine du tournoi de Wimbledon, en juillet dernier.

Quelques semaines plus tôt, après avoir confirmé sa présence (inespérée) au balcon de Buckingham Palace pour la cérémonie de Trooping the Colour, la princesse annonçait déjà la couleur. Son traitement se poursuit pour encore «quelques mois» et il ne faudrait pas s'attendre à beaucoup plus pour l'instant, que quelques apparitions ici ou là, entre «les bons jours et les mauvais jours».

Faire profil bas à l'avenir

Sa présence dans les Highlands écossaises, à plus de 500 miles de chez elle, constitue toutefois un signe encourageant sur le chemin vers la guérison. Voilà plusieurs semaines que le couple royal s'était donné pour «objectif» d'emmener leurs trois enfants en Ecosse pour le Glorious Twelve - le 12 août, qui marque l'ouverture de la saison de chasse - et de respecter ce rituel familial important.

Selon plusieurs sources, la princesse de Galles prévoit de donner la priorité à sa famille et de réduire son agenda, même après son rétablissement. Getty Images Europe

L'avancée exacte de la chimiothérapie de la princesse de Galles, elle, reste un mystère bien gardé. De même que son agenda cet automne. Un initié du palais de Buckingham a d'ores et déjà prévenu le Daily Beast qu'un retour sur la scène publique n'était pas prévu pour la période habituellement chargée de la première semaine de septembre, qui se poursuit jusqu'à Noël. Le prince William, pour sa part, devrait être sur le front dès le 5 septembre, selon une annonce du palais de Kensington.

Quant à Kate, la correspondante royale bien informée Rebecca English indiquait dans le Daily Mail que la princesse de 42 ans ne «se lancera pas dans les affaires dès l’automne», préférant opter pour une «construction lente». On peut toutefois s'attendre raisonnablement à la voir lors d'une poignée d'événements nationaux majeurs, dont le «Remembrance Sunday» en novembre.

Kate a beau nous manquer, il va falloir nous accoutumer à ce régime sec. D'aucuns murmurent que, même après un rétablissement complet «prévu», la royal préférée du peuple britannique projette de faire profil bas et un calendrier léger à l'avenir.

«Je crois comprendre que les gens vont devoir s’habituer à voir Kate beaucoup moins. La priorité pour elle sera désormais sa famille et ses enfants. Le plus jeune de ces enfants, Louis, n’a que 6 ans» Un proche du couple, au Daily Beast.

«Comme beaucoup de gens qui ont affaire à la mortalité, Kate va désormais donner la priorité aux choses qui comptent pour elle. Dans son cas, cela signifie ses enfants», susurrait la source début août.

En attendant de voir cette hypothèse - assez peu réjouissante pour les fans de royauté - se concrétiser, à nous de savourer l'optimisme ambiant et les signes positifs en provenance de la princesse de Galles. Aussi fugaces soient-ils.