Une vidéo de la princesse Kate a été divulguée

C'est la preuve que tout le monde attendait depuis près de trois mois: une vidéo de la princesse de Galles, visiblement très amaigrie mais souriante, en pleines courses ce week-end, sur le domaine de Windsor. De quoi rassurer tout le monde? Pas sûr.

Plus de «International»

Il a provoqué l'hilarité, ce week-end, en annonçant avoir «aperçu» la princesse disparue sur sur le domaine de Windsor. Sans photo à l'appui. Tout juste devait-on se fier au témoignage de cet employé qui affirmait avoir croisé Kate, «heureuse, en bonne santé et détendue», lors d'une virée shopping dans un magasin de ferme local. C'était mal connaître The Sun et son talent pour dénicher les photos qui feront causer.

Lundi, dans la soirée, le tabloïd britannique a fini par publier les images de Kate Middleton prises ce week-end, aux côtés de William. «Nous avons choisi à la fois de rapporter son apparition dans le journal d'hier et de montrer les images aujourd'hui, dans le but de mettre fin à ce que le Palais a appelé la 'folie des médias sociaux'», justifie le média.

Les images sont apparues quelques heures seulement après que le Sun ait révélé que Kate avait passé le samedi à faire du shopping à Windsor, et le dimanche matin à regarder ses enfants faire du sport. image: the sun

image: the sun

Les images ont également été relayées par le média people américain TMZ. image: watson

Sur les images, Kate, sweat à capuche et leggings noirs, large sourire et sacs à la main, traverse le parking d'un magasin, flanquée par son mari. Bien qu'elle semble en forme (tout du moins, sur ses deux jambes), la princesse reste sous surveillance médicale et ne travaillera pas jusqu'au mois prochain.

L'apparition que le monde entier attendait suffira-t-elle, enfin, à calmer les ardeurs et à rassurer sur l'état de la princesse de Galles? A en juger par les premières réactions piochées sur les réseaux sociaux, dans la foulée de la publication... Pas encore.