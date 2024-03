Au milieu du «Gate Middleton», c'est Charles, en plein traitement pour un cancer dont la nature n'a pas été spécifiée, qui fait l'objet des rumeurs les plus folles sur Internet. Des médias russes ont affirmé à tort que le roi était mort. watson:image

«Charles III est décédé»: l'immense boulette des médias russes

Ne jamais sous-estimer la Toile quand il s'agit d'ajouter une nouvelle couche de spéculations sur un gâteau aussi copieux qu'indigeste. Après sa belle-fille Kate, au tour de Sa Majesté le roi d'être annoncé mort à tort. Le point sur les derniers potins royaux du week-end.

Les théories autour de Kate Middleton vous filent vaguement le même sentiment d'écœurement qu'une part de cake saturé de beurre? Sorry, l'Internet est prêt à vous refourguer de force une nouvelle ration. Après avoir épuisé leur inspiration au sujet de la princesse de Galles, les internautes sont allés voir ce qui se passait du côté du roi Charles III.

Chacun son tour

Pour rappel (oui, on en viendrait presque à l'oublier), le monarque britannique suit actuellement un traitement contre le cancer, diagnostiqué en janvier dernier. Bien que retiré de certains engagements publics sur la base des recommandations des médecins, Charles maintient le suivi de ses tâches administratives, ses réunions hebdomadaires avec le premier ministre Rishi Sunak, ainsi qu'une poignée d'audiences au palais de Buckingham.

C'était sans compter sur les réseaux sociaux pour mener leur propre enquête. Et leur scénario n'a rien à envier à celui d'une nouvelle saison de The Crown. Certains observateurs affirmaient en effet lundi matin que tous les drapeaux à l'extérieur des bâtiments gouvernementaux, à travers tout le Royaume-Uni, avaient été mis en berne. Une pratique synonyme, vous le savez, d'un décès royal.

«La rumeur circule que le roi Charles est mort le jour de la Saint-Patrick?», s'interrogeait un utilisateur sur X dans la matinée, pendant que d'autres conspirateurs allaient plus loin en affirmant que la BBC, en contact rapproché avec la famille royale, s'apprêtait d'un moment à l'autre à diffuser un faire-part officiel de décès.

Si le communiqué tant redouté n'est évidemment jamais tombé, l'ambassade britannique d'Ukraine a fini par publier un furieux démenti, après que plusieurs médias russes, dont l'agence de presse Sputnik, aient relayé la fausse déclaration du palais de Buckingham selon laquelle Charles serait décédé. Plusieurs médias importants ont relayé l'infox. Il n'était pas clair s'ils avaient commis une erreur ou si la machine de propagande de Poutine était directement derrière cette erreur.

Drôle d'ambiance chez les Gallois

Pendant ce temps, une semaine après le scandale de la photo truquée, du côté de Kate et William, c'est «Keep calm and carry on». Après la visite d'un centre pour jeunes et une remise de prix à Londres jeudi, le prince apparemment imperturbable s'est rendu dans la ville industrielle de Sheffield lundi dans le cadre de son initiative pour lutter contre le sans-abrisme.

A en croire les initiés du Sunday Times ce week-end, la priorité absolue est de préserver leurs trois enfants et la «bulle» familiale. Une bulle tout particulièrement menacée, au milieu des rumeurs d'infidélité et autres troubles conjugaux qui prolifèrent depuis des jours. Le soir venu, après l'école et le travail, la famille de Galles se retrouve donc en petit comité, juste tous les cinq, dans leur maison d'Adelaide Cottage. Et, tenez-vous bien, mais ce serait Kate en personne, plutôt qu'un cuisinier ou une gouvernante, qui se mettrait fourneaux - William, de son propre aveu, est piètre cuisinier.

«Ils essaient de garder les choses aussi normales que possible pour les enfants, mais ce n'est pas facile», confirme un ami du couple au Times. Lequel précise également que William serait fort «contrarié» par l'idée que sa femme, toujours en pleine convalescence, doive par là-dessus se justifier auprès du public pour une histoire de retouche photo. «Ce qui se passe est exactement ce qu’ils avaient annoncé!» soupire l'initié. «Kate devait passer deux semaines à l’hôpital et revenir après Pâques.» Hélas...

«L'impatience des gens à savoir ce qui se passe a tout fait exploser» Une source irritée, au Sunday Times.

Une réapparition qui se fera encore attendre

Reste que, pour l'instant, nous n'avons aucune date de retour officiel de la très désirée princesse de Galles. Certains experts royaux articulent le dimanche de Pâques, à l'occasion de la traditionnelle marche vers la chapelle St-George de Windsor. D'autres, plus pessimistes, affirment que Kate ne reprendra pas ses activités publiques avant la semaine du 15 avril, après une pause de trois semaines pour les vacances de Pâques qui débutent le 22 mars. Pas la peine de sortir vos agendas. Aucune décision finale n'a été précise, selon le Telegraph.

Cela dit, rassurez-vous! Tout espoir de revoir Kate un jour n'est pas perdu. Un témoin du tabloïd The Sun affirme avoir aperçu la princesse «heureuse, en bonne santé et détendue» pas plus tard que ce week-end, lors d'une visite dans un magasin de ferme local aux côtés de William. «Après toutes les rumeurs qui circulaient, j'ai été stupéfait de les voir là-bas. (...) Les enfants n'étaient pas avec eux, mais c'est un excellent signe qu'elle était en assez bonne santé pour aller faire les magasins!» s'est extasié un employé.

N'espérez aucune photo de la princesse pour corroborer ce témoignage. Selon la fine observatrice royale Maud Garmy sur X, cela s'explique par la distance entre le Windsor Farm Shop (où l'on vend une excellente glace au caramel salé) et le domaine privé des Windsor. Quelques mètres seulement, bien trop risqué pour une paparazzade.

Patience, patience. Les réponses viendront en leur temps. C'est du moins la promesse d'une source du Times: «Je peux imaginer une situation dans laquelle la princesse pourrait aborder son rétablissement, à l'occasion d'un de ses prochains engagements.»

«Kate et William voudront être plus clairs, plus ouverts, mais ils le feront quand ils se sentiront prêts» Un initié au Sunday Times.

Et en attendant, pas de panique pour les Gallois. «Ils ne sont pas pressés» et «gardent la tête froide». «Le public devrait la laisser se rétablir en paix et laisser William faire à la fois son travail de prince de Galles et celui de s’occuper de sa femme et de sa famille, du mieux qu’il peut.» Amen. Circulez. C'est comme ça que ça se passe, chez la planète Windsor.