Une touriste perd son procès pour un verre d’eau du robinet (image d'illustration). Image: montage watson

Touriste en Italie? Méfiez-vous de cette règle méconnue au restaurant

Une touriste a perdu jusqu’en Cour de cassation italienne son combat pour obtenir gratuitement de l’eau du robinet au restaurant.

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Une touriste qui réclamait de l’eau du robinet dans un hôtel cinq étoiles des Dolomites a perdu son bras de fer judiciaire contre l’établissement. La plus haute juridiction italienne a estimé que les restaurants et hôtels du pays ne sont pas obligés de servir gratuitement — ni même de proposer — de l’eau du robinet.

L’affaire remonte aux fêtes de fin d’année 2019. La vacancière séjournait alors dans un hôtel de Corvara in Badia, une station de ski située dans les Dolomites. Sa formule demi-pension comprenait le repas du soir, mais pas les boissons.

Selon le journal allemand Der Spiegel, la cliente a demandé à plusieurs reprises un verre d’eau du robinet pendant le dîner. A la place, l’établissement lui servait systématiquement de l’eau minérale en bouteille. D’après plusieurs médias italiens, elle aurait même proposé de payer un supplément uniquement pour le service.

L'eau du robinet n'est pas un droit

Estimant que l’accès à l’eau potable constitue un droit fondamental, la touriste a décidé de porter l’affaire devant les tribunaux. Selon l’agence Ansa, elle réclamait environ 2700 euros d’indemnisation pour les frais supplémentaires engagés et les désagréments subis pendant son séjour.

Sa plainte a toutefois été rejetée dans plusieurs instances. L’affaire a finalement atterri devant la Cour de cassation italienne, la plus haute juridiction du pays.

Les juges ont confirmé qu’aucune disposition du droit italien n’oblige les restaurants ou les hôtels à servir de l’eau du robinet à leurs clients. Chaque établissement reste donc libre de décider s’il souhaite en proposer — ou non.



Les demandes d’indemnisation de la touriste ont par conséquent été définitivement rejetées. (adapt. jah nil/sda)

