Elton John dénonce des atteintes odieuses du Daily Mail

Elton John, left, and David Furnish attend the State Banquet for the President of France Emmanuel Macron, and his wife Brigitte Macron, at Windsor Castle, in Windsor, England, Tuesday, July 8, 2025. ( ...
Elton John et son époux David FurnishKeystone

Elton John dénonce des atteintes «odieuses» à sa vie privée

Le chanteur et son époux font partie, de même que le prince Harry, des sept plaignants qui accusent des tabloïds britanniques d'avoir obtenu de manière illégale des informations à caractère privé. Il a témoigné au procès vendredi par vidéo.
06.02.2026, 14:1306.02.2026, 14:13

La star britannique de la pop Elton John, en colère, a dénoncé vendredi les «odieuses» atteintes à sa vie privée commises selon lui par le tabloïd Daily Mail, dans un témoignage à la Haute Cour de Londres. Lors de ce témoignage par vidéo, il a souligné que ce procès intenté à Associated Newspapers Ltd (ANL), propriétaire du Daily Mail et du Mail on Sunday, portait sur «les choses les plus odieuses au monde que l'on puisse subir du point de vue de la vie privée».

Le chanteur de 78 ans et son époux David Furnish font partie, de même que le prince Harry, des sept plaignants qui accusent ces tabloïds d'avoir obtenu de manière illégale des informations à caractère privé. Elton John met en cause des articles publiés entre 2000 et 2015. «Nous avons trois lignes fixes et elles ont toutes été piratées, y compris le boîtier de raccordement au bout de notre rue», a raconté la star. «J'étais furieux», a-t-il ajouté, estimant que lui et son mari avaient «subi une injustice».

Harry est de retour devant la justice

Dans son témoignage écrit, dont des journalistes ont obtenu copie, Elton John a aussi évoqué l'«intrusion (...) abjecte» des tabloïds dans ses affaires de santé et dans les données médicales entourant la naissance de son fils Zachary.

Des micros sur les fenêtres

Jeudi, lors de son témoignage devant la Cour, David Furnish était revenu sur la publication en décembre 2010 du certificat de naissance de leur fils. «À notre grande surprise, le Mail a obtenu une copie de l'acte de naissance de Zachary avant même que nous ne recevions le nôtre. Nous étions stupéfaits», avait-il raconté.

David Furnish avait également évoqué un article détaillé publié en 2015 sur des problèmes médicaux qu'a eus Elton John à Monaco.

Madonna et Elton John font (enfin) la paix

Le prince Harry, qui vit en Californie, avait témoigné à la barre du tribunal le 21 janvier. Emu, il avait accusé les tabloïds d'avoir rendu «infernale» la vie de son épouse Meghan.

epa12670347 Prince Harry arrives at the Royal Courts of Justice in London, Britain, 22 January 2026. Prince Harry along others including Elton John and Elizabeth Hurley, are bringing a case against As ...
Le prince HarryKeystone

Le lendemain, Elizabeth Hurley avait accusé, en larmes, ces journaux d'avoir placé des micros sur les fenêtres de sa maison. Le groupe ANL rejette toutes les accusations contre lui et affirme que les tabloïds ont utilisé des sources «légitimes» pour leurs articles.

Le procès s'est ouvert le 19 janvier pour une durée prévue de neuf semaines. (jzs/afp)

Un contrôle de billet tourne au drame en Allemagne
Un contrôleur de train est mort en Allemagne après avoir été violemment agressé par un passager sans billet.
Un contrôleur de train est mort mercredi en Allemagne après avoir été frappé par un passager qui circulait sans billet, a annoncé la compagnie nationale Deutsche Bahn. L'agresseur, âgé de 26 ans, a été arrêté et placé en détention provisoire, a indiqué le parquet.
