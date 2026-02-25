en partie ensoleillé
L'ETA obligatoire pour les Suisses pour entrer au Royaume-Uni

royaume-uni drapeau passeport suisse autorisation frontière
Les Suisses souhaitant se rendre au Royaume-Uni doivent désormais disposer d'un permis d'entrée.Image: shutterstock

Attention à ce changement pour entrer au Royaume-Uni

Alors que les agents aux frontières pouvaient encore faire preuve de souplesse, une autorisation de voyage électronique (ETA) est désormais obligatoire pour entrer sur le territoire britannique. C'est également valable pour les voyageurs en transit.
25.02.2026, 08:3425.02.2026, 08:34

Fin de la tolérance: à partir de ce mercredi, les visiteurs de plus de 80 pays, dont la Suisse, les Etats-Unis, le Canada ou les membres de l'UE, devront obligatoirement présenter une autorisation de voyage électronique (ETA) pour entrer sur le territoire britannique.

Ce document numérique payant destiné à renforcer la sécurité aux frontières du Royaume-Uni, a été introduit pour les ressortissants européens début avril 2025, mais les agents aux frontières pouvaient encore faire preuve de souplesse durant les contrôles.

Attention à cette nouveauté si vous voyagez au Royaume-Uni

La période transitoire prend désormais fin et «les passagers sans autorisation de voyage électronique seront empêchés d'embarquer» dans des avions ou trains vers le Royaume-Uni, a indiqué le ministère britannique de l'Intérieur dans un communiqué.

Imposée aux ressortissants de 85 pays

L'ETA a été lancée en 2023, d'abord pour les citoyens du Qatar, puis dans les autres pays du Golfe, avant d'être élargie. Elle s'impose désormais aux ressortissants de 85 pays, qui n'ont pas besoin de visa pour se rendre au Royaume-Uni pour un séjour de moins de six mois, ou n'ont pas de titre de séjour pour résider dans le pays.

Les personnes en transit dans les aéroports britanniques doivent également disposer d'une ETA. Elle est valable deux ans et coûte 16 livres (soit environ 19 euros), mais le gouvernement indique sur son site internet vouloir porter son prix à 20 livres à l'avenir. 19,6 millions d'ETA ont été émises à septembre 2025.

Pourquoi il y a un temps d'attente infernal à l'aéroport de Genève

L'autorisation de voyage, liée numériquement au passeport, est généralement accordée quelques instants après une demande effectuée en ligne ou sur une application, selon le Home office, qui recommande toutefois de prévoir trois jours ouvrés de marge. Cette démarche est similaire à celle de l'ESTA américain et à l'ETIAS que l'Union européenne doit lancer fin 2026. (jzs/ats)

