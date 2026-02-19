Andrew a été photographié quittant un poste de police sur la banquette arrière d'une voiture. Image: REUTERS

L'ex-prince Andrew est libre

Arrêté ce matin suite à des allégations de «faute dans l'exercice de fonctions officielles», l'ex-prince Andrew a quitté dans la soirée le commissariat du Norfolk où il était en garde à vue.

La BBC a diffusé peu avant 19h30 heures un cliché du prince déchu à l'arrière d'une voiture, quittant le poste de police où il avait été interrogé. Dans un communiqué transmis à la chaîne britannique, les forces de l'ordre ont confirmé que: «Nos recherches dans le Norfolk sont maintenant terminées.»

«L'homme arrêté a maintenant été libéré sous contrôle judiciaire» Thames Valley Police

L'ex-prince Andrew, qui a fêté ses 66 ans aujourd'hui, a été interpellé par la police lors d'une perquisition menée à 8 heures du matin à son nouveau domicile de Wood Farm, sur le domaine de Sandringham. Il est le premier membre de la famille royale de l'époque moderne à être arrêté.

Il semblerait que l'ancien duc d'York ait été arrêté pour avoir transmis des informations sensibles au financier pédophile condamné Jeffrey Epstein, alors qu'il agissait en tant qu'envoyé commercial du gouvernement britannique.

Plus tôt dans la journée, interpellé par des journalistes, Charles III n'a pas répondu aux questions concernant l'arrestation de son frère cadet, alors qu'il assistait à un événement dans le centre de Londres. Le roi s'est toutefois fendu d'un communiqué dans lequel il annonçait collaborer avec les autorités.

«Tant que ce processus est en cours, il ne serait pas approprié que je fasse d'autres commentaires à ce sujet. Entre-temps, ma famille et moi-même continuerons à accomplir notre devoir et à vous servir tous», conclut la déclaration. (mbr avec afp)

