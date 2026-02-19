L'ex-prince Andrew est libre
La BBC a diffusé peu avant 19h30 heures un cliché du prince déchu à l'arrière d'une voiture, quittant le poste de police où il avait été interrogé. Dans un communiqué transmis à la chaîne britannique, les forces de l'ordre ont confirmé que: «Nos recherches dans le Norfolk sont maintenant terminées.»
L'ex-prince Andrew, qui a fêté ses 66 ans aujourd'hui, a été interpellé par la police lors d'une perquisition menée à 8 heures du matin à son nouveau domicile de Wood Farm, sur le domaine de Sandringham. Il est le premier membre de la famille royale de l'époque moderne à être arrêté.
Il semblerait que l'ancien duc d'York ait été arrêté pour avoir transmis des informations sensibles au financier pédophile condamné Jeffrey Epstein, alors qu'il agissait en tant qu'envoyé commercial du gouvernement britannique.
Plus tôt dans la journée, interpellé par des journalistes, Charles III n'a pas répondu aux questions concernant l'arrestation de son frère cadet, alors qu'il assistait à un événement dans le centre de Londres. Le roi s'est toutefois fendu d'un communiqué dans lequel il annonçait collaborer avec les autorités.
«Tant que ce processus est en cours, il ne serait pas approprié que je fasse d'autres commentaires à ce sujet. Entre-temps, ma famille et moi-même continuerons à accomplir notre devoir et à vous servir tous», conclut la déclaration. (mbr avec afp)