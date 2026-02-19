Dans le cadre d'une enquête pour mauvaise conduite dans l'exercice de ses fonctions publiques, l'ancien prince britannique a été placé en garde à vue ce 19 février.

L'ex-prince Andrew en garde à vue pour son anniversaire

Alors qu'il fête ses 66 ans ce jeudi, Andrew Mountbatten-Windsor a été arrêté à son domicile, à Sandringham, dans le Norfolk, où il vient tout juste d'être exilé. Le frère cadet du roi Charles est soupçonné d'avoir transmis des documents confidentiels au milliardaire Jeffrey Epstein.

Selon la BBC, Andrew Mountbatten Windsor aurait été arrêté pour «faute dans l'exercice de fonction publique». C’est la première fois que l’ancien prince, qui a fait face à de nombreuses accusations concernant ses liens avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein, est arrêté.

Des photos prises peu après huit heures ce matin montrent six voitures de police banalisées rassemblées sur le domaine de Sandringham, dans le Norfolk, où le prince déchu vient fraîchement d'emménager, après avoir été mis à la porte de son manoir, Royal Lodge, par son frère Charles III.

Marsh Farm, dans le domaine de Sandringham, dans le Norfolk, où Andrew Mountbatten-Windsor s'est installé après avoir quitté Royal Lodge. PA Images

Si les autorités ne confirment pas l'identité du frère de Charles III, elles évoquent l'arrestation d'«un homme d'une soixantaine d'années originaire du Norfolk, soupçonné de mauvaise conduite dans l'exercice de fonctions publiques, et nous effectuons des perquisitions à des adresses dans le Berkshire et le Norfolk».

«L'homme demeure en garde à vue pour le moment. Conformément aux directives nationales, nous ne divulguerons pas l'identité de l'homme arrêté» Un communiqué de la police de Thames Valley, transmis aux médias

La police de Thames Valley a également indiqué qu'elle examinait une plainte concernant le partage présumé de documents confidentiels par l'ancien prince avec son ami, le milliardaire Jeffrey Epstein. Andrew a toujours nié avec force toute malversation.

Andrew n'a pas encore été interrogé par les enquêteurs qui examinent diverses allégations liées au trafic sexuel et à l'abus de pouvoir. Son frère, le roi Charles, a déclaré qu'il était prêt à collaborer avec la police dans le cadre de l'enquête.

«Il est important que nous protégions l’intégrité et l’objectivité de notre enquête, tandis que nous collaborons avec nos partenaires pour enquêter sur cette infraction présumée», a fait savoir le commissaire adjoint de police, Oliver Wright. «Nous comprenons l'intérêt public important que suscite cette affaire et nous fournirons des mises à jour en temps voulu.»

