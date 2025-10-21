Orteils, bain, orgie: ce que révèle le livre «dévastateur» sur Andrew

Le prince déchu fait face aux mémoires accablantes de Virginia Giuffre, avec laquelle il a réglé un procès en 2022. Keystone

Alors que le prince déchu est empêtré dans un méli-mélo poisseux de scandales, les mémoires de son ennemie n°1, Virginia Giuffre, publiés à titres posthumes, dévoilent des détails glaçants sur le trafic sexuel de Jeffrey Epstein dont elle a été victime – ainsi que sur les trois «rencontres» entre le duc et l'adolescente de 17 ans.

«Dévastatrices». «Tristes». «Bouleversantes». «Effroyables». Les mots ne manquent pas, ce matin, dans la presse internationale pour décrire Nobody's Girl, les mémoires brutales de Virginia Giuffre, principal visage des victimes du milliardaire Jeffrey Epstein. Des mémoires publiées quelques mois seulement après le suicide de leur auteure dans une ferme isolée d'Australie-Occidentale, à l'âge de 41 ans.

«Les mémoires de Virginia Roberts Giuffre sont l'histoire la plus triste que j'aie lue depuis des années. A commencer par leur publication posthume» Alexandra Jacobs, dans le New York Times

Le nom de Virginia Giuffre risque de poursuivre encore longtemps le prince Andrew, engoncé depuis vendredi dernier dans plusieurs affaires entremêlées. D'emails compromettants au non-paiement de son loyer depuis plus de 20 ans, ces révélations pourraient achever la déchéance du duc d'York, déjà contraint de renoncer à ses titres la semaine dernière.



Le livre de Virginia Giuffre faisait office de cerise sur le pompon.

Car si la famille royale britannique a pu craindre pire, bien pire, que les quelques révélations de cette autobiographie sur Andrew, les anecdotes n'en restent pas moins franchement scabreuses.

Même si elles semblent se noyer au milieu des innombrables abus subis par la jeune femme tout au long de son existence - de son enfance en Floride à son adolescence sous la coupe du milliardaire Jeffrey Epstein et sa complice, Ghislaine Maxwell, qui purge actuellement une peine de 20 ans de prison pour trafic sexuel dans une prison du Texas.

Virginia Giuffre, décédée à l'âge de 41 ans, a coécrit son livre avec la journaliste Amy Wallace. Keystone

Trois rencontres

Nous sommes en 2001 lorsque Virginia Giuffre fait la connaissance du prince Andrew. Agée d'à peine 17 ans, elle est devenue la «fille numéro 1» du milliardaire new-yorkais et de sa femme de main un an plus tôt. Une relation toxique où se mêlent sexe, violences, chantage et liens quasi filiaux. Ghislaine Maxwell a repéré l'adolescente en difficulté dans le spa de Mar-a-Lago, la résidence de Donald Trump, alors qu'elle officie comme préposée aux vestiaires.



Engagée comme «masseuse», Virginia n'a alors cessé de faire le tour du monde à bord de son jet privé – le «Lolita Express», en raison de son flot habituel de jeunes passagères – pour être offerte à des amis influents et puissants, comme un «plateau de fruits» pour divers services sexuels.

C'est Ghislaine Maxwell, mondaine habituée à fréquenter la bonne société britannique et américaine, qui organisera sa rencontre avec le fils cadet de la reine Elizabeth, Andrew en mars 2001. Virginia se souvient de ce matin où on l'a «réveillée» pour lui annoncer que ce sera un «jour spécial». «Tout comme Cendrillon», lui dit Ghislaine, la jeune femme est sur le point de rencontrer un «beau prince».

Le personnage qu'elle rencontre s'avère nettement plus grotesque que féérique. Enjointe par Ghislaine Maxwell à offrir au duc «la même chose» que ce qu'elle «fait à Jeffrey», elle témoigne notamment comment, lors de leur premier rapport sexuel à Londres, Andrew se révèle «particulièrement attentif à ses pieds», «caressant ses orteils et léchant sa voûte plantaire».

«Nous nous sommes déshabillés et sommes entrés dans la baignoire, mais nous n'y sommes pas restés longtemps, car le prince était impatient de se mettre au lit… Dans ma mémoire, tout cela a duré moins d'une demi-heure» Virginia Giuffre, dans Nobody's Girl

En ce qui concerne l'existence de la célèbre photo aux côtés du prince Andrew aux côtés de la jeune femme, c'est Virginia elle-même qui aurait insisté: «Je savais que ma mère ne me pardonnerait jamais si je rencontrais quelqu'un d'aussi célèbre que le prince Andrew et que je ne posais pas pour une photo», écrit-elle.



Virginia Giuffre, le prince Andrew et Ghislaine Maxwell à Londres, en mars 2001. virginia giuffre

Enfin, leur troisième relation sexuelle aurait eu lieu sur l'île de Jeffrey Epstein, dans le cadre de ce que l'autrice qualifie d'«orgie».



«Epstein, Andy et environ huit autres jeunes filles et moi avons eu des relations sexuelles ensemble» Virginia Giuffre

«Les autres filles semblaient toutes avoir moins de 18 ans et ne parlaient pas vraiment anglais. Epstein trouvait amusant qu'elles ne puissent pas vraiment communiquer, affirmant qu'elles étaient les filles avec lesquelles il était le plus facile de s'entendre.»

Plus tard, Virginia Giuffre se souvient avoir vu la photo de Jeffrey Epstein et du prince Andrew, marchant côte à côte dans un parc à New York, publiée dans les journaux du monde entier en 2011.

Une image qui a définitivement enterré la réputation du prince Andrew.

«J'étais bien sûr révoltée de voir deux de mes agresseurs ensemble, en promenade», écrit-elle à ce propos. «Mais ce qui m’a surtout étonnée, c’est qu’un membre de la famille royale puisse être assez stupide pour apparaître en public avec Epstein.»

Le prince Andrew, qui a conclu un accord financier de plusieurs millions de dollars avec Virginia Giuffre en 2022, a nié à plusieurs reprises n'avoir jamais eu «le moindre contact sexuel» avec elle.

Outre le fils cadet du roi d'Angleterre et le tristement célèbre Jeffrey Epstein, Virginia Giuffre citera dans son ouvrage une longue liste d'autres hommes auxquels elle aurait été contrainte de fournir des rapports sexuels.

De Marvin Minsky, un scientifique du MIT de 56 ans son aîné au visage «ratatiné comme une de ces poupées d'art populaire dont la tête est une pomme séchée», en passant par les orgies orchestrées par le recruteur de mannequins Jean-Luc Brunel, qui – comme Jeffrey Epstein – s'est suicidé en prison.

D'autres personnalités éminentes resteront anonymes. Comme cet «ancien premier ministre» qu'elle refuse de nommer, par crainte que «cet homme ne cherche à lui faire du mal si elle prononce son nom ici» qui l'a battue si durement qu'elle aura du mal à marcher pendant les trois jours suivants.



(Nobody's Girl, co-écrit par Virginia Giuffre Roberts et Amy Wallace, est disponible en librairie depuis le 21 octobre.)