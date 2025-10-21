faible pluie15°
DE | FR
burger
International
Jeffrey Epstein

Ce que révèle le livre «dévastateur» de Virginia Giuffre sur Andrew

Orteils, bain, orgie: ce que révèle le livre «dévastateur» sur Andrew

FILE - Britain&#039;s Prince Andrew looks on during an event at the residence of the British Ambassador in New Delhi, India, March 10, 2010. (AP Photo/Manish Swarup, File) Britain Royals
Le prince déchu fait face aux mémoires accablantes de Virginia Giuffre, avec laquelle il a réglé un procès en 2022. Keystone
Alors que le prince déchu est empêtré dans un méli-mélo poisseux de scandales, les mémoires de son ennemie n°1, Virginia Giuffre, publiés à titres posthumes, dévoilent des détails glaçants sur le trafic sexuel de Jeffrey Epstein dont elle a été victime – ainsi que sur les trois «rencontres» entre le duc et l'adolescente de 17 ans.
21.10.2025, 18:4621.10.2025, 18:46
Marine Brunner
Marine Brunner

«Dévastatrices». «Tristes». «Bouleversantes». «Effroyables». Les mots ne manquent pas, ce matin, dans la presse internationale pour décrire Nobody's Girl, les mémoires brutales de Virginia Giuffre, principal visage des victimes du milliardaire Jeffrey Epstein. Des mémoires publiées quelques mois seulement après le suicide de leur auteure dans une ferme isolée d'Australie-Occidentale, à l'âge de 41 ans.

«Les mémoires de Virginia Roberts Giuffre sont l'histoire la plus triste que j'aie lue depuis des années. A commencer par leur publication posthume»
Alexandra Jacobs, dans le New York Times

Le nom de Virginia Giuffre risque de poursuivre encore longtemps le prince Andrew, engoncé depuis vendredi dernier dans plusieurs affaires entremêlées. D'emails compromettants au non-paiement de son loyer depuis plus de 20 ans, ces révélations pourraient achever la déchéance du duc d'York, déjà contraint de renoncer à ses titres la semaine dernière.

Le livre de Virginia Giuffre faisait office de cerise sur le pompon.

C'est officiel: le prince Andrew renonce à ses titres

Car si la famille royale britannique a pu craindre pire, bien pire, que les quelques révélations de cette autobiographie sur Andrew, les anecdotes n'en restent pas moins franchement scabreuses.

Même si elles semblent se noyer au milieu des innombrables abus subis par la jeune femme tout au long de son existence - de son enfance en Floride à son adolescence sous la coupe du milliardaire Jeffrey Epstein et sa complice, Ghislaine Maxwell, qui purge actuellement une peine de 20 ans de prison pour trafic sexuel dans une prison du Texas.

epaselect epa12469495 Virginia Giuffre&#039;s posthumous memoir, titled &#039;Nobody&#039;s Girl&#039; (R), is on display at a bookshop after its publication in London, Britain, 21 October 2025. Giuff ...
Virginia Giuffre, décédée à l'âge de 41 ans, a coécrit son livre avec la journaliste Amy Wallace.Keystone

Trois rencontres

Nous sommes en 2001 lorsque Virginia Giuffre fait la connaissance du prince Andrew. Agée d'à peine 17 ans, elle est devenue la «fille numéro 1» du milliardaire new-yorkais et de sa femme de main un an plus tôt. Une relation toxique où se mêlent sexe, violences, chantage et liens quasi filiaux. Ghislaine Maxwell a repéré l'adolescente en difficulté dans le spa de Mar-a-Lago, la résidence de Donald Trump, alors qu'elle officie comme préposée aux vestiaires.

Engagée comme «masseuse», Virginia n'a alors cessé de faire le tour du monde à bord de son jet privé – le «Lolita Express», en raison de son flot habituel de jeunes passagères – pour être offerte à des amis influents et puissants, comme un «plateau de fruits» pour divers services sexuels.

Le rêve ultime du prince Andrew est anéanti

C'est Ghislaine Maxwell, mondaine habituée à fréquenter la bonne société britannique et américaine, qui organisera sa rencontre avec le fils cadet de la reine Elizabeth, Andrew en mars 2001. Virginia se souvient de ce matin où on l'a «réveillée» pour lui annoncer que ce sera un «jour spécial». «Tout comme Cendrillon», lui dit Ghislaine, la jeune femme est sur le point de rencontrer un «beau prince».

Le personnage qu'elle rencontre s'avère nettement plus grotesque que féérique. Enjointe par Ghislaine Maxwell à offrir au duc «la même chose» que ce qu'elle «fait à Jeffrey», elle témoigne notamment comment, lors de leur premier rapport sexuel à Londres, Andrew se révèle «particulièrement attentif à ses pieds», «caressant ses orteils et léchant sa voûte plantaire».

«Nous nous sommes déshabillés et sommes entrés dans la baignoire, mais nous n'y sommes pas restés longtemps, car le prince était impatient de se mettre au lit… Dans ma mémoire, tout cela a duré moins d'une demi-heure»
Virginia Giuffre, dans Nobody's Girl

En ce qui concerne l'existence de la célèbre photo aux côtés du prince Andrew aux côtés de la jeune femme, c'est Virginia elle-même qui aurait insisté: «Je savais que ma mère ne me pardonnerait jamais si je rencontrais quelqu'un d'aussi célèbre que le prince Andrew et que je ne posais pas pour une photo», écrit-elle.

Dans ses mémoires, l&#039;accusatrice numéro 1 de Jeffrey Epstein et du prince Andrew décrit sa rencontre et les relations sexuelles avec le duc déchu de son titre.
Virginia Giuffre, le prince Andrew et Ghislaine Maxwell à Londres, en mars 2001.virginia giuffre

Enfin, leur troisième relation sexuelle aurait eu lieu sur l'île de Jeffrey Epstein, dans le cadre de ce que l'autrice qualifie d'«orgie».

«Epstein, Andy et environ huit autres jeunes filles et moi avons eu des relations sexuelles ensemble»
Virginia Giuffre

«Les autres filles semblaient toutes avoir moins de 18 ans et ne parlaient pas vraiment anglais. Epstein trouvait amusant qu'elles ne puissent pas vraiment communiquer, affirmant qu'elles étaient les filles avec lesquelles il était le plus facile de s'entendre.»

Little Saint James, «l'île de l'orgie» de Jeffrey Epstein

Plus tard, Virginia Giuffre se souvient avoir vu la photo de Jeffrey Epstein et du prince Andrew, marchant côte à côte dans un parc à New York, publiée dans les journaux du monde entier en 2011.

Une image qui a définitivement enterré la réputation du prince Andrew.
Une image qui a définitivement enterré la réputation du prince Andrew.

«J'étais bien sûr révoltée de voir deux de mes agresseurs ensemble, en promenade», écrit-elle à ce propos. «Mais ce qui m’a surtout étonnée, c’est qu’un membre de la famille royale puisse être assez stupide pour apparaître en public avec Epstein.»

Les amis de Jeffrey Epstein vivent un cauchemar

Le prince Andrew, qui a conclu un accord financier de plusieurs millions de dollars avec Virginia Giuffre en 2022, a nié à plusieurs reprises n'avoir jamais eu «le moindre contact sexuel» avec elle.

Outre le fils cadet du roi d'Angleterre et le tristement célèbre Jeffrey Epstein, Virginia Giuffre citera dans son ouvrage une longue liste d'autres hommes auxquels elle aurait été contrainte de fournir des rapports sexuels.

De Marvin Minsky, un scientifique du MIT de 56 ans son aîné au visage «ratatiné comme une de ces poupées d'art populaire dont la tête est une pomme séchée», en passant par les orgies orchestrées par le recruteur de mannequins Jean-Luc Brunel, qui – comme Jeffrey Epstein – s'est suicidé en prison.

D'autres personnalités éminentes resteront anonymes. Comme cet «ancien premier ministre» qu'elle refuse de nommer, par crainte que «cet homme ne cherche à lui faire du mal si elle prononce son nom ici» qui l'a battue si durement qu'elle aura du mal à marcher pendant les trois jours suivants.

(Nobody's Girl, co-écrit par Virginia Giuffre Roberts et Amy Wallace, est disponible en librairie depuis le 21 octobre.)

Et si l'affaire Epstein vous fascine...
«Il y a des photos avec des filles seins nus»: ce qui relie Trump à Epstein
«Il y a des photos avec des filles seins nus»: ce qui relie Trump à Epstein
de Marine Brunner
La compagne d'Epstein tente encore d'échapper à sa prison sordide
1
La compagne d'Epstein tente encore d'échapper à sa prison sordide
de Marine Brunner
Trump tente d'éteindre la polémique sur le dossier Epstein
2
Trump tente d'éteindre la polémique sur le dossier Epstein
«Je vais vomir»: selon les complotistes, Trump cache quelque chose
«Je vais vomir»: selon les complotistes, Trump cache quelque chose
de Marine Brunner
Les amis de Jeffrey Epstein vivent un cauchemar
Les amis de Jeffrey Epstein vivent un cauchemar
de Marine Brunner
Voici les stars qui figurent sur la sulfureuse «liste» de Jeffrey Epstein
Voici les stars qui figurent sur la sulfureuse «liste» de Jeffrey Epstein
de Marine Brunner
En prison, Ghislaine Maxwell s'est fait une copine «cruelle et sadique»
En prison, Ghislaine Maxwell s'est fait une copine «cruelle et sadique»
Epstein s'est bien suicidé en prison, seul et sans surveillance
Epstein s'est bien suicidé en prison, seul et sans surveillance
Et si l'affaire Epstein vous fascine...
«Il y a des photos avec des filles seins nus»: ce qui relie Trump à Epstein
«Il y a des photos avec des filles seins nus»: ce qui relie Trump à Epstein
de Marine Brunner
La compagne d'Epstein tente encore d'échapper à sa prison sordide
1
La compagne d'Epstein tente encore d'échapper à sa prison sordide
de Marine Brunner
Trump tente d'éteindre la polémique sur le dossier Epstein
2
Trump tente d'éteindre la polémique sur le dossier Epstein
«Je vais vomir»: selon les complotistes, Trump cache quelque chose
«Je vais vomir»: selon les complotistes, Trump cache quelque chose
de Marine Brunner
Les amis de Jeffrey Epstein vivent un cauchemar
Les amis de Jeffrey Epstein vivent un cauchemar
de Marine Brunner
Voici les stars qui figurent sur la sulfureuse «liste» de Jeffrey Epstein
Voici les stars qui figurent sur la sulfureuse «liste» de Jeffrey Epstein
de Marine Brunner
En prison, Ghislaine Maxwell s'est fait une copine «cruelle et sadique»
En prison, Ghislaine Maxwell s'est fait une copine «cruelle et sadique»
Epstein s'est bien suicidé en prison, seul et sans surveillance
Epstein s'est bien suicidé en prison, seul et sans surveillance
Thèmes
La visite de Donald Trump chez Charles III, en images
1 / 25
La visite de Donald Trump chez Charles III, en images

Marine One, transportant le président américain Donald Trump et la première dame Melania Trump, arrive pour atterrir au château de Windsor.
source: getty images europe / wpa pool
partager sur Facebookpartager sur X
«Ce pays a été bâti sur le sang des esclaves»: Charles et Camilla visés par des œufs
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Envie de randonnée? Voici les plus beaux parcs à découvrir cet automne
2
Un faux rabais chez Migros? «La pratique est courante»
3
Gros bug chez UBS, des clients paniquent
Cette jeune femme n'est pas la petite Maddie
Julia Wandelt, 24 ans, prétendait être Maddie McCann, disparue en 2007. Mais une expertise n'a démontré aucune correspondance entre son ADN et celui de la fillette.
Une femme ayant prétendu pendant des années être Madeleine McCann, la fillette britannique disparue en 2007 au Portugal, «ne peut être la fille biologique» des époux McCann. La déclaration vient lundi d'une scientifique devant le tribunal de Leicester en Angleterre, s'appuyant sur des analyses ADN.
L’article