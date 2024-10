Les soldats nord-coréens de Poutine auraient déjà commencé à déserter

Des ex-soldats de Wagner violent et tuent en toute impunité en Russie

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci

Vladimir Poutine s'était rendu en juin en Corée du Nord pour la première fois depuis 24 ans et avait signé un pacte avec le dictateur Kim Jong un. Celui-ci inclurait un soutien militaire mutuel en cas de guerre.

La Russie et la Chine lancent des manœuvres communes: ce que ça cache

Selon la source citée par LIGA, les soldats nord-coréens devaient former un «bataillon spécial Bouriates», qui porte le nom de l'ethnie mongole originaire de la région. Les informations fournies par l'agent de renseignement ukrainien n'ont pas encore été confirmées par des sources indépendantes.

Un responsable des services de renseignement ukrainiens, cité par Suspilne, a déclaré que les militaires russes recherchaient les Nord-Coréens, et que les commandants tenteraient de dissimuler la désertion à leurs supérieurs.

Les soldats étaient stationnés dans les oblasts russes de Koursk et de Briansk, à environ six kilomètres de la frontière avec l'Ukraine, lorsqu'ils ont déserté, peut-on lire dans l'article paru jeudi.

Ce jeudi, à Bruxelles, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que 10 000 soldats nord-coréens se préparaient à combattre en Ukraine aux côtés des forces russes. Selon lui, Poutine «tente d'impliquer» d'autres parties «dans cette guerre» en raison des «lourdes pertes» subies par l'armée russe et parce qu'il a «peur d'une mobilisation» qui serait très impopulaire.

Plus de «International»

Les plus lus

«Du jamais vu»: des pluies exceptionnelles font un mort à Paris

Jusqu'à 650 millimètres de pluie sont tombés dans certains départements de France, jeudi, faisant notamment un mort à Paris.

Des voitures submergées, des pompiers en combinaison de plongeur et 900 personnes déplacées: six départements en France font face jeudi à des pluies «exceptionnelles» allant jusqu'à 650 millimètres dans certaines zones. Une personne a été tuée et deux enfants blessés à Paris suite à la chute d'un arbre.