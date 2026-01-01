Depuis l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022, plusieurs signalements ont fait état de drones isolés abattus à proximité de Valdaï. dr

La maison de Poutine attaquée? Les voisins prennent la parole

Le Kremlin affirme que l’Ukraine a tenté d’assassiner Vladimir Poutine. Mais il s’agirait vraisemblablement d’un mensonge, avec un objectif bien précis.

Martin Küper / t-online

La Russie accuse l’Ukraine d’avoir mené une attaque ciblée contre le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, et affirme même disposer de preuves. Dans la nuit de dimanche à lundi, Kiev aurait tenté de frapper, à l’aide de 91 drones, la résidence du président russe située dans la région de Novgorod, entre Moscou et Saint-Pétersbourg, dans le nord-ouest de la Russie.

Pour étayer ses accusations, le ministère russe de la Défense a diffusé mercredi une vidéo montrant les restes d’un drone gisant dans la neige. Kiev qualifie cette prétendue attaque de mensonge, une version désormais corroborée par des habitants du voisinage de la résidence présidentielle.

«Durant la nuit, on n’a entendu aucun bruit, aucune explosion, rien», rapporte le quotidien indépendant The Moscow Times, basé à Londres, en citant un habitant de la ville de Valdaï, située à proximité immédiate de la résidence de Poutine. Celle-ci se trouve au nord-est de la ville, séparée uniquement par le lac du même nom.

«S’il y avait eu une attaque, toute la ville en parlerait»

Un prétexte pour se retirer des négociations?

Treize autres habitants interrogés n’auraient eux aussi rien remarqué d’inhabituel durant la nuit, selon le journal. Or, les habitants de Valdaï sont généralement bien informés de ce qui se passe autour de la résidence présidentielle. Les visites du chef du Kremlin, par exemple, sont toujours repérables en raison de l’intense trafic d’hélicoptères.

Mercredi, la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a accusé Moscou de vouloir saper les efforts de paix en Ukraine à travers ses «affirmations infondées». Il s’agirait d’une «diversion ciblée». Les accusations russes remettent en question la poursuite des discussions sur un accord de paix en Ukraine, a déclaré Kallas.

Mardi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a annoncé qu’à la suite de l’attaque présumée contre Poutine, la Russie adopterait une position plus dure dans les négociations de paix.

«Poutine veut diviser»

L’expert en sécurité Nico Lange considère lui aussi ces accusations comme une manœuvre du Kremlin. «Il s’agit d’une campagne d’information russe», a-t-il déclaré au journal Berliner Morgenpost. Après des années de campagnes de désinformation russes, il ne faudrait pas devenir un «instrument de la désinformation russe», a ajouté Lange.

«Poutine cherche à diviser»

L’expert en sécurité a également rappelé des incidents antérieurs. Une fois déjà, un drone avait survolé le Kremlin sans que la Russie ne s’en émeuve.

Ce ne serait d’ailleurs pas la première tentative visant la villa de Poutine à Valdaï. Depuis l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022, plusieurs signalements ont fait état de drones isolés abattus à proximité de Valdaï. L’Ukraine ne s’est toutefois jamais exprimée officiellement à ce sujet. La résidence est protégée par plusieurs systèmes de défense antiaérienne et, selon certaines informations, une compagne du chef du Kremlin y résiderait en permanence.

La Russie tente régulièrement d’assassiner Zelensky

L’indignation de Moscou face à l’attaque présumée de Valdaï apparaît d’autant plus étrange que la Russie a, elle-même, tenté à plusieurs reprises d’assassiner le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Selon les autorités ukrainiennes, des dizaines de tentatives d’attentat contre sa vie auraient eu lieu depuis 2022. Début décembre encore, Zelensky aurait été menacé lors d’une visite en Irlande par une possible attaque de drone russe.

Du point de vue du droit international, les attaques contre des chefs d’Etat dans le cadre d’un conflit armé ne sont pas fondamentalement illégales. Une attaque contre un chef de gouvernement est autorisée s’il exerce une fonction militaire et est considéré comme un combattant actif. Toutefois, pour être légitime, une telle attaque doit être militairement nécessaire et proportionnée. C’est par exemple le cas lorsque le chef d’Etat est également commandant en chef et se trouve dans un centre de commandement.

Officiellement, ni Vladimir Poutine ni Volodymyr Zelensky ne sont commandants en chef de leurs forces armées respectives. Ils exercent néanmoins de facto des fonctions militaires importantes. Ainsi, l’invasion russe de l’Ukraine en 2022 a vraisemblablement été ordonnée directement par Poutine. De son côté, Volodymyr Zelensky dispose probablement du dernier mot dans les décisions stratégiques liées à la conduite de la guerre de son pays.