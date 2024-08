Des corvettes russes. Saint-Pétersbourg. image: russian Defence Ministry/imago

Voici les cibles que la Russie prévoit de frapper en Europe

Des documents de la marine russe, jusqu'ici secrets, montrent que l'Europe est depuis longtemps une cible. Même des alliés de la Russie sont dans le collimateur de Moscou.

Simon Cleven / t-online

En juillet, les dirigeants des pays membres de l'Otan se sont réunis à Washington pour célébrer le 75e anniversaire de l'alliance de défense. Mais les festivités ont rapidement été reléguées au second plan en raison d'une nouvelle explosive: à partir de 2026, les Etats-Unis vont stationner en Allemagne des armes à moyenne portée comme des missiles et des missiles de croisière, ont annoncé le chancelier Olaf Scholz et le président américain Joe Biden.

Depuis, les politiques allemands débattent du bien-fondé de cette décision. Le déploiement des armes américaines fait-il de l'Allemagne une cible encore plus importante pour les forces armées russes ou les systèmes d'armes peuvent-ils contribuer de manière significative à la dissuasion des ambitions expansionnistes de Poutine?

La Russie visait l'Europe avant la guerre en Ukraine

Des documents secrets du ministère russe de la Défense publiés par le Financial Times alimentent le débat. Il s'agit d'une présentation destinée aux officiers, dans laquelle sont répertoriées des cibles possibles pour des frappes de la marine russe avec des armes conventionnelles et nucléaires. Les documents datent des années 2008 à 2014. A l'époque déjà, l'Allemagne et d'autres Etats européens étaient apparemment des cibles légitimes pour la Russie – et ce, sans armes américaines de moyenne portée stationnées dans le pays.

Pour l'expert en sécurité Fabian Hoffmann de l'Université d'Oslo, les plans russes, qu'il a également pu consulter, ne sont pas une surprise. «Les militaires se préparent toujours à tous les cas de figure possibles», explique-t-il dans un entretien avec t-online. Cela devrait d'ailleurs également s'appliquer à l'Otan qui, dans le cadre de sa dissuasion nucléaire, a très certainement désigner des cibles russes dans son collimateur.

Mais, selon Fabian Hoffmann, le plus important, dans le document russe, c'est ce qui n'y apparaît pas:

«Est-ce qu'un militaire russe de haut rang a réellement commandé ces plans ou s'agit-il plutôt d'une sorte d'exercice pour un collaborateur du ministère de la défense?» Fabian Hoffmann

Les plans indiquent des cibles potentielles pour plusieurs flottes de la marine russe. Ainsi, on ne découvre pas seulement des cibles en Europe, mais aussi au Proche-Orient et en Asie. Il est frappant de constater que la Russie semble également avoir fait un choix de cibles pour ses alliés actuels comme l'Iran, la Chine ou la Corée du Nord. En 2014, ces partenariats n'étaient toutefois pas aussi étroits qu'aujourd'hui. Ce n'est pas tout à fait nouveau, en février déjà, des documents ont été rendus publics qui montraient que la Russie utiliserait également des armes nucléaires tactiques en cas d'attaque de la Chine.

Voici où les flottes russes pourraient frapper

La majorité des cibles destinées à la flotte balte de la Russie se trouvent en Norvège et en Allemagne . Il s'agit notamment de la base navale norvégienne de Bergen, ainsi que de cibles militaires telles que des radars ou des installations de forces spéciales. Plusieurs sites de l'armée allemande en Mecklembourg-Poméranie occidentale et en Saxe en font également partie.

. Il s'agit notamment de la base navale norvégienne de Bergen, ainsi que de cibles militaires telles que des radars ou des installations de forces spéciales. Plusieurs sites de l'armée allemande en Mecklembourg-Poméranie occidentale et en Saxe en font également partie. Pour la flotte russe du Nord, le ministère russe de la défense a surtout choisi des cibles dans le nord de la Norvège et au Royaume-Uni . Il s'agit par exemple du chantier naval de sous-marins de Barrow-in-Furness ou d'un complexe industriel à Hull, dans l'est de l'Angleterre.

. Il s'agit par exemple du chantier naval de sous-marins de Barrow-in-Furness ou d'un complexe industriel à Hull, dans l'est de l'Angleterre. Selon le document, la flotte de la mer Noire ainsi que la flotte de la mer Caspienne se sont vu attribuer plusieurs objectifs e n Azerbaïdjan, en Bulgarie, en Iran, en Roumanie et en Turquie. Depuis le début de la guerre d'agression contre l'Ukraine, la flotte russe de la mer Noire a perdu environ un tiers de ses navires, notamment son navire amiral «Moskva». L'Iran fait actuellement partie des alliés de la Russie, l'Azerbaïdjan et la Turquie continuent également d'entretenir des relations avec Moscou.

Depuis le début de la guerre d'agression contre l'Ukraine, la flotte russe de la mer Noire a perdu environ un tiers de ses navires, notamment son navire amiral «Moskva». L'Iran fait actuellement partie des alliés de la Russie, l'Azerbaïdjan et la Turquie continuent également d'entretenir des relations avec Moscou. Pour la flotte du Pacifique de la marine russe, le ministère de la défense a probablement retenu des cibles au Japon et en Corée du Sud, mais aussi sur le territoire de ses partenaires et alliés actuels, la Chine et la Corée du Nord.

«Certaines cibles ont un sens, d'autres, pas du tout»

Les documents datent d'une dizaine d'années – il est difficile de juger si la sélection des objectifs est toujours d'actualité. «Ce qui est frappant, c'est que certaines cibles ont un sens, d'autres pas du tout», explique Fabian Hoffmann. Les cibles «sensées» sont par exemple des ports ou des radars importants en Norvège.

«D'autres cibles, en revanche, sont certes des bâtiments militaires ou liés à l'armée, mais ce ne sont pas des cibles de grande valeur pour d'éventuelles frappes préventives ou initiales.» Fabian Hoffmann

Cela ne manque pas d'interroger sur la signification des documents.

Notre interlocuteur Fabian Hoffmann est chercheur à l'Oslo Nuclear Project. Dans la capitale norvégienne, il mène des recherches sur la prolifération, le déploiement et l'utilisation des armes stratégiques non nucléaires, en particulier les armes de frappe de précision conventionnelles, et leurs conséquences sur la stratégie nucléaire et la politique générale en matière d'armes nucléaires.

«Ce n'est que la partie immergée de l'iceberg»

Pour lui, une chose est claire: «Ce n'est que la partie immergée de l'iceberg.» La Russie aura probablement prévu de viser des centaines d'autres cibles en Europe et dans le monde. D'autant plus que seules les cibles de la marine russe figurent dans les documents. Or, les forces terrestres et aériennes russes disposent elles aussi de systèmes d'armes conventionnelles ou nucléaires qui pourraient effectuer des frappes similaires.

«Il est important de souligner que ces documents prouvent que l'Allemagne et d'autres pays ont toujours été des cibles pour la Russie», souligne Fabian Hoffmann.

«Le déploiement d'armes américaines à moyenne portée en Allemagne n'y change rien» Fabian Hoffmann

Face à la décision de Berlin et Washington de déployer des missiles sur sol allemand, des politiques comme le chef du groupe parlementaire du SPD, Rolf Mützenich, avaient mis en garde contre le «risque d'une escalade militaire involontaire».

«Poutine semble prêt à risquer l'escalade»

Le ministre allemand de la défense Boris Pistorius, un social-démocrate, s'est dit ouvert à un débat sur le déploiement des armes américaines. Celui-ci est important pour «déterminer une position avec laquelle nous pouvons tous bien vivre», a-t-il déclaré Pistorius au quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Nous avons besoin de ce débat public pour faire comprendre la gravité de la situation. D'une part, nous vivons une nouvelle situation de menace en Europe en raison de l'agressivité de la Russie, d'autre part, nous avons un déficit de capacité que nous ne pouvons combler à court terme qu'avec l'aide de nos alliés américains, jusqu'à ce que nous ayons nous-mêmes développé ces armes.» Boris Pistorius

L'expert en sécurité Fabian Hoffmann souligne que la doctrine nucléaire de la Russie vise avant tout à créer une pression psychologique. Moscou veut utiliser tôt dans un conflit ses capacités conventionnelles pour inciter les autres pays à négocier. «Et Poutine semble prêt à risquer l'escalade», ajoute Hoffmann.

«Je pense toutefois qu'une première frappe nucléaire de la Russie est peu probable, le pays attaquerait plutôt d'abord avec des armes conventionnelles» Fabian Hoffmann

La doctrine nucléaire de la Russie ne prévoit pas de frappe nucléaire préventive.

Dans les documents obtenus par le Financial Times, les responsables russes envisagent également des frappes dites de démonstration. Il pourrait s'agir de l'utilisation d'une arme nucléaire dans une région éloignée, avant qu'un conflit réel n'éclate. L'objectif est par exemple de dissuader les pays occidentaux. Officiellement, là encore, cela ne fait pas partie de la doctrine militaire russe.

L'utilité des armes américaines

C'est là que les armes américaines stationnées à partir de 2026 entrent en jeu. Elles «compliquent» en effet les plans de Poutine, explique Fabian Hoffmann. Tout comme le ministre de la défense Boris Pistorius, l'expert souligne qu'il existe actuellement en Europe un manque de capacités en matière de missiles à moyenne portée.

«Dès que les armes américaines seront stationnées en Allemagne, le Kremlin devra réfléchir à deux fois avant de frapper de manière préventive» Fabian Hoffmann

Mais les armes américaines en Allemagne ne changeraient probablement pas grand-chose à la désignation des cibles potentielles de la Russie. La Multi-Domain Task Force (MDTF) de l'armée américaine, stationnée à Wiesbaden, serait probablement l'une des cibles de choix pour Poutine. Cette unité regroupe des forces de guerre électronique, d'artillerie de campagne, de défense antiaérienne et antimissile ainsi que de cyberguerre. «Multi-domaines» signifie que l'unité peut opérer dans plusieurs domaines de la guerre moderne: par exemple sur terre, en mer, dans les airs, dans l'espace, dans le cyberespace et également dans ce qu'on appelle l'espace d'information.

Les armes américaines qui doivent être déployées en Allemagne seront rattachées à la MDTF. Il s'agit notamment de missiles de croisière de type Tomahawk ainsi que de missiles de type SM-6, qui peuvent être utilisés pour la défense antiaérienne, mais aussi pour combattre des cibles au sol. S'y ajouteront des armes hypersoniques, encore en cours de développement.

Poutine menace de recourir à l'arme nucléaire

Le président russe a récemment intensifié ses menaces concernant le recours à l'arsenal nucléaire russe. En mai, Vladimir Poutine a ainsi ordonné des exercices avec des armes nucléaires tactiques près de la frontière ukrainienne. A l'occasion du «Jour de la victoire», le chef du Kremlin a en outre déclaré que les armes nucléaires russes étaient «toujours en état d'alerte». Il a rappelé aux pays occidentaux qu'ils étaient de «petits Etats densément peuplés». En juin, il a affirmé que l'Europe était «plus ou moins sans défense» contre les attaques de missiles russes.

Fabian Hoffmann conteste cette présentation des choses par le chef d'Etat russe: «En fait, nous sommes même mieux protégés que la Russie actuelle contre les armes ukrainiennes à longue portée.» L'Ukraine a récemment attaqué la Russie à plusieurs reprises avec des drones, dont certains auraient une portée de plus de 1000 kilomètres. A cela s'ajoutent des armes américaines à longue portée comme les missiles ATACMS. «Les systèmes de défense antiaérienne occidentaux tels que Patriot, Iris-T ou NASAMS ont déjà fait une démonstration impressionnante de leurs capacités de défense en Ukraine.» Ces derniers sont également déployés en Europe.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)