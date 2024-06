Vladimir Poutine conduisant Kim Jong Un dans une limousine Aurus à Pyongyang, en Corée du Nord, le 19 juin 2024. Image: EPA KCNA

Poutine a montré un signe de faiblesse

Lors de sa visite à Pyongyang, le chef du Kremlin a renforcé son alliance avec la dictature des Kim. Si la Corée du Nord profite de la guerre en Ukraine, pour la Russie en revanche, ce pacte est un mauvais signe.

Patrick Diekmann / t-online

Il a tenu à venir personnellement chercher Vladimir Poutine à l'aéroport de Pyongyang ce mardi soir. Le dictateur nord-coréen Kim Jong Un n'a que rarement le plaisir d'accueillir des chefs d'Etat étrangers dans son pays. Pour le chef du Kremlin, le pays a donc déroulé le tapis rouge. Vladimir Poutine est reçu avec les honneurs militaires et des fleurs. Ces occasions sont devenues rares pour le président russe également, depuis le début de son invasion de l'Ukraine. Il sourit et étreint Kim en guise de salutations.

Un évènement qui n'aurait probablement pas eu lieu sans la guerre en Ukraine.

La Corée du Nord est toujours isolée sur la scène internationale: le régime de Kim est trop criminel, même pour une grande partie des régimes autoritaires du monde. Le dictateur nord-coréen opprime brutalement sa propre population; ses essais d'armes nucléaires et de missiles intercontinentaux sont provocateurs. Mais pour la Russie, tout cela ne semble plus jouer un grand rôle, au moins depuis l'escalade du conflit avec l'Occident. Le pays voit désormais chez Kim Jong-un une chose: un allié proche dans la lutte contre la suprématie américaine dans le monde.

L'alliance militaire entre la Russie et la Corée du Nord est donc un thème primordial pendant le séjour de deux jours de Vladimir Poutine à Pyongyang. Devoir solliciter l'aide en armement de la Corée du Nord est une humiliation pour le président russe. Cette visite montre que peu d'Etats souhaitent soutenir activement la guerre de Vladimir Poutine. Moscou doit recourir à des régimes criminels qui n'ont pas grand-chose à perdre.

Une stratégie plus large

Mais Vladimir Poutine ne reçoit pas gratuitement le soutien de la Corée du Nord. Au contraire: le fait que le maître du Kremlin se rende à nouveau à Pyongyang, 24 ans après sa dernière visite, est un signe d'estime que le régime nord-coréen a probablement réclamé. Grâce à Vladimir Poutine, la dictature est valorisée; un succès politique pour la Corée du Nord.

Kim Jong-un se réjouit donc la visite de la Russie et a organisé un spectacle pompeux et, du point de vue occidental, délirant. Les deux chefs d'Etat arrivent sur la place Kim-Il-Sung dans une limousine noire, leurs torses dépassant du toit ouvert du véhicule. Au-dessus de la tribune de fête, près de la grande salle d'étude du peuple, deux grands tableaux sont affichés – le portrait de Vladimir Poutine et de Kim Jong-un, un grand signe d'estime pour le dirigeant du Kremlin selon les normes nord-coréennes. Les deux autocrates sont accueillis par une foule d'enfants en liesse portant des drapeaux russes et nord-coréens, puis par un défilé militaire.

Vladimir Poutine est exhibé et courtisé en Corée du Nord pour la propagande nationale. Mais les images ne servent pas seulement à Kim Jong-un, qui peut ainsi se mettre en scène comme un grand leader devant sa propre population. Les agences de presse russes envoient également de nombreuses photos et vidéos à travers le monde. Elles doivent montrer à la population russe que son président est acclamé à l'étranger.

La mise en scène de la visite de Vladimir Poutine en Corée du Nord n'est toutefois qu'une petite facette d'une stratégie plus large derrière le rapprochement entre la Corée du Nord et la Russie. En effet, les deux régimes veulent avant tout s'aider mutuellement à rester au pouvoir. Les images d'amitié ne sont qu'un instrument parmi d'autres, tout comme le soutien militaire mutuel.

Relations «élevées à un nouveau niveau»

Le renforcement du partenariat militaire est justement l'une des principales préoccupations de Vladimir Poutine en Corée du Nord. La Russie et la Corée du Nord ont signé ce mercredi après-midi un nouvel accord de partenariat qui, selon le président russe, comprend une assistance mutuelle en cas d'agression d'un des deux Etats.

Vladimir Poutine a déclaré que la Russie n'exclut pas «une coopération militaire et technique avec la Corée du Nord». Le traité est une «percée» qui élève les relations entre Moscou et Pyongyang à un «nouveau niveau», selon lui. Et d'ajouter:

«La Russie et la Corée du Nord mènent toutes deux une politique étrangère indépendante et n'acceptent pas la politique du chantage et du diktat»

Une telle clause d'assistance est en effet nouvelle. Les deux régimes considèrent l'Otan et l'Occident comme des ennemis. Alors que l'alliance transatlantique soutient l'Ukraine dans sa lutte contre les envahisseurs russes, 30 000 soldats américains sont encore stationnés en Corée du Sud, qui est toujours en état de guerre avec la Corée du Nord. Une alliance entre la Russie et la dictature de Kim Jong-un n'est donc pas vraiment une surprise.

Or, Vladimir Poutine a longtemps rechigné à entreprendre un rapprochement. Après tout, il considère que son pays est une grande puissance et qu'il négocie d'égal à égal avec les Etats-Unis sur l'ordre mondial. Un pacte avec Kim, qui affame sa population et déstabilise la région avec son programme d'armement nucléaire, ne colle pas avec l'image de lui-même qu'il veut renvoyer. Mais aujourd'hui, tout a changé; la détresse de la Russie est grande.

En effet, la Russie a besoin d'armes et de munitions pour la guerre en Ukraine et n'hésite plus à collaborer avec des régimes qui étaient auparavant mis au ban de la communauté internationale. Moscou reçoit des drones du régime islamiste des mollahs iraniens, et la Corée du Nord a envoyé depuis l'été plus de 10 000 conteneurs de matériel militaire en Russie, selon des informations américaines. Ce sont surtout des munitions d'artillerie, car la Corée du Nord en a de nombreuses réserves.

Le pacte des marginaux

L'alliance russo-nord-coréenne va toutefois au-delà de la coopération en matière d'armement. Vladimir Poutine considère la Corée du Nord – tout comme la Chine – comme une zone tampon par rapport aux troupes américaines en Corée du Sud. Il veut vendre des matières premières à la dictature de Kim Jong-un et obtenir des terres précieuses et des travailleurs immigrés de Corée du Nord. Kim Jong-un espère quant à lui recevoir de la nourriture, des matières premières et des techniques militaires modernes de la Russie.

Mais une chose est centrale pour le régime nord-coréen: il a désormais deux puissances de veto comme alliées au Conseil de sécurité de l'ONU. Cela a probablement pour conséquence que les sanctions contre le pays ont encore moins d'effet qu'auparavant. Au vu des menaces nucléaires de Kim Jong-un, cela représente une menace croissante, surtout pour des pays comme le Japon ou la Corée du Sud.

Mais cela ne concerne pas que l'est de l'Asie. Les experts voient le risque que la Russie aide le régime nord-coréen à poursuivre le développement de ses missiles intercontinentaux. Kim Jong-un serait ainsi en mesure de menacer les Etats-Unis d'ici quelques années.

Vladimir Poutine a défendu ce mercredi à Pyongyang sa nouvelle alliance. Les deux Etats «continueront à s'opposer à la pratique de l'étranglement par les sanctions, un instrument que l'Occident a l'habitude d'utiliser pour maintenir sa domination dans les domaines politiques et économiques, entre autres», a déclaré le chef du Kremlin.

Kim Jong-un parle quant à lui d'un accord «de nature pacifique et défensive» entre les deux Etats, d'un traité «puissant, constructif et tourné vers l'avenir». Le dictateur a qualifié Vladimir Poutine de «meilleur ami du peuple nord-coréen». C'est surtout un pacte de marginaux qui n'ont plus beaucoup d'autres amis.

Traduit et adapté par Tanja Maeder