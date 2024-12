Poutine a menti à propos du missile Orechnik, son «arme miracle»

Des ex-soldats de Wagner violent et tuent en toute impunité en Russie

Peu après l’attaque, le ministère britannique a déclaré soupçonner que la Russie travaillait déjà sur le missile Orechnik avant que le pays ne se retire, en 2019, du traité INF (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty). Ce traité interdisait les missiles nucléaires terrestres de moyenne portée, avec une distance de 500 à 5500 kilomètres. «Le système d'armes est très probablement une variante du missile balistique intercontinental russe RS-26 «Roubej», testé pour la première fois en 2011», a-t-on indiqué à Londres. Traduit et adapté par Noëline Flippe

En novembre, la Russie avait utilisé pour la première fois un missile Orechnik, théoriquement capable d'être équipé d'une ogive nucléaire, contre l'Ukraine. Le projectile qui a frappé la ville industrielle de Dnipro ne portait pas de charge nucléaire. Poutine a présenté cette attaque comme une réponse aux frappes ukrainiennes sur le territoire russe, effectuées avec des armes britanniques et américaines.

La production du missile aurait donc commencé bien plus tôt. Les plans de construction remonteraient apparemment au début des années 2010, voire à une période encore antérieure, selon le rapport.

Des chercheurs ont examiné de plus près des fragments du missile Orechnik que la Russie avait tiré en novembre sur la ville ukrainienne de Dnipro. Leur analyse a révélé que le missile, présenté par Poutine comme une nouveauté, n’est apparemment pas aussi récent qu’il le prétend.

Poutine la présente comme une arme invincible, une des plus modernes du répertoire russe. Mais une analyse récente d'experts vient mettre à mal cette prétendue avancée technologique.

Pour appuyer ses propos, le président russe avait même lancé une proposition provocante: que l’Occident choisisse une cible dans la capitale ukrainienne, Kyiv, y installe tous ses systèmes de défense et observe si l'Orechnik peut être intercepté.

Le président russe a chanté les louanges du missile Orechnik, une arme «invincible, parmi les plus modernes de l'arsenal russe». Or une découverte tendrait à prouver que la fabrication du fameux missile ne daterait pas d'hier.

Des chercheurs ont examiné de plus près des fragments du missile Orechnik que la Russie avait tiré en novembre sur Dnipro.

Des chercheurs ont examiné de plus près des fragments du missile Orechnik que la Russie avait tiré en novembre sur Dnipro. Keystone

