L'attentat contre ce général russe était «une opération psychologique»

Igor Kirillov a été tué à Moscou. Image: www.imago-images.de

Selon une experte, la mort du général russe de haut rang Igor Kirillov est un coup dur pour le Kremlin. Voici ce que pourrait signifier cette perte pour Vladimir Poutine.

Finn Michalski / t-online

Plus de «International»

Un article de

Le 17 décembre au petit matin, le général russe Igor Kirillov est tué dans une explosion au centre de Moscou. Le commandant des forces russes de défense contre les attaques radioactives, chimiques et biologiques jouait un rôle central dans l'appareil militaire russe. Il était à la fois responsable de l'utilisation de ces types d'armes et de la diffusion de la désinformation sur l'Ukraine et l'Occident. Les services de sécurité ukrainiens (SBU), qui avaient inculpé Kirillov par contumace la veille seulement, ont revendiqué l'attentat peu après l'explosion.

Olga Lautman, chercheuse au Center for European Policy Analysis, s'est entretenue avec le média russe en exil Meduza sur les répercussions de l'attentat sur Poutine et la guerre en Ukraine. Selon Lautman, l'attentat représente un «coup dur pour le régime russe». Outre les conséquences militaires, elle souligne surtout la signification symbolique de l'incident: il montre «l'échec du Kremlin à protéger son propre peuple» et pourrait encore renforcer «l'incertitude et la peur parmi les fonctionnaires».

Doutes sur la légalité de l'arrestation

De plus, Lautman estime que l'attentat frappe le Kremlin au plus mauvais moment – la récente humiliation causée par les lourdes pertes en Syrie remonte à peine à quelques semaines. Mercredi déjà, les services secrets russes (FSB) ont annoncé l'arrestation d'un Ouzbek de 29 ans qui a avoué dans une vidéo publiée avoir posé la bombe pour le compte des services secrets ukrainiens contre 100 000 dollars et l'assurance d'obtenir un passeport européen.

Lautman exprime de sérieux doutes quant à la légalité de l'arrestation. Selon elle, la rapidité avec laquelle le FSB prétend avoir résolu l'affaire est suspecte. «Il est peu probable que les véritables coupables aient pu être identifiés aussi rapidement», a-t-elle déclaré à Meduza.

Le FSB voudrait « redorer son image »

Lautman a également noté que les rapports presque hebdomadaires du FSB sur des attentats terroristes qu'ils auraient déjoués «semblent plus destinés à redorer leur image qu'à refléter la vérité», ajoutant:

«Ces rapports sont une tentative de démontrer l'"efficacité" du FSB, en particulier après des échecs spectaculaires comme l'assassinat de Kirillov.»

Lautman estime qu'il est très improbable que l'auteur présumé de l'attentat de Kirillov se soit vu proposer de l'argent et «un passeport européen» pour commettre l'attentat. «Les services secrets ukrainiens n'agissent pas de cette manière. Il s'agit simplement d'une autre projection de la Russie – c'est exactement comme cela que les services secrets russes fonctionnent», a-t-elle expliqué.

Une guerre psychologique

Depuis le début de l'invasion à grande échelle de Moscou, les services secrets ukrainiens tels que le SBU, le service de renseignement principal de l'armée (HUR) et les forces d'intervention spéciales ont mené à plusieurs reprises des attaques non conventionnelles sur le territoire russe. Igor Kirillov est l'officier militaire russe le plus haut gradé tué à ce jour en dehors de la zone de combat, mais l'Ukraine a déjà commis plusieurs attentats de haut niveau.

«Ces attaques non conventionnelles ont plusieurs objectifs», a expliqué Lautman.

«Ce sont des opérations psychologiques qui montrent que la Russie n'est pas à l'abri d'une guerre sur son propre sol, exposent les faiblesses de la défense et perturbent les infrastructures importantes, comme les champs de pétrole, qui financent l'effort de guerre de la Russie.»

De plus, ces actions humilieraient le Kremlin, en montrant son incapacité à empêcher de telles attaques.

Dans le même temps, ils soutiennent les objectifs de Kiev sur le champ de bataille. «L'Ukraine se concentre sur des objectifs militaires à l'intérieur de la Russie, évite les victimes civiles et déstabilise ainsi les opérations militaires russes ainsi que la stabilité intérieure du pays», souligne Lautman.



Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci