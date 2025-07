Adam Kadyrov est-il le futur dictateur tchétchène que Poutine attend? Image: Imago, montage watson

Le fils du «limier» de Poutine prêt à mettre la main sur la Tchétchénie

Agé de 17 ans, le fils de Ramzan Kadyrov vient de se marier. Un geste qui le fait se profiler encore plus comme le successeur de son père.

Tobias Schibilla / t-online

Alors que de nombreux médias se concentraient sur le fastueux mariage du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, avec l’ancienne journaliste Lauren Sanchez à Venise, une autre union a moins attiré l’attention ces derniers jours, bien qu’elle ait eu lieu l’an dernier déjà.

En juin 2024, Adam Kadyrov, fils de l’autoritaire dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov - surommé le limier de Poutine -, s’est marié. Ce n’est toutefois que le week-end dernier que le mariage a été annoncé publiquement, lors d’une cérémonie à Grozny, capitale de la Tchétchénie. Cette annonce a ravivé les spéculations sur une possible succession du pouvoir au sein de la famille Kadyrov.

Une réputation forgée grâce à la violence

A 17 ans, Adam Kadyrov est le troisième des douze enfants officiellement connus de Ramzan Kadyrov. Son père l’a récemment nommé secrétaire du Conseil de sécurité de la république de Tchétchénie. Il s’était déjà fait remarquer pour sa fulgurante ascension dans les structures étatiques, en dirigeant notamment la police d’Etat.

Adam a acquis une réputation internationale en 2023, lorsqu’une vidéo tournée dans une prison tchétchène a circulé. On y voit le jeune homme, alors âgé de 15 ans, rouer de coups le détenu Nikita Jouravel, accusé d’avoir brûlé un Coran devant une mosquée. Ce dernier a depuis été condamné à 14 ans de prison pour haute trahison et incitation à la haine religieuse.

Cet épisode n’a eu que des conséquences positives pour Adam Kadyrov, qui a reçu six médailles du courage et le titre de «Héros de la Tchétchénie», et a été promu à la tête de l’appareil sécuritaire par son père.

Un mariage prestigieux avec une fille de 14 ans

Le mariage a eu lieu dans le village natal des Kadyrov, Akhmat-Yurt. L’identité exacte de l’épouse reste floue. Novaya Gazeta Europe affirme qu’il s’agirait de la fille du sénateur Souleïman Gueremeïev. Radio Free Europe/Radio Liberty évoque, quant à elle, une petite-fille du député russe Adam Delimkhanov. Les deux hommes sont considérés comme des proches fidèles de Ramzan Kadyrov.

Seul le prénom de l’épouse, Medni, est connu à ce jour. Son âge exact fait également l’objet de controverses, car, selon le collectif d’investigation Agentstvo, Medni n’avait que 14 ans au moment du mariage, en juin 2024.

Des habitants ont rapporté à des journalistes de RFE/RL que, trois jours avant la cérémonie, les autorités avaient commencé à bloquer l’accès à la ville, ne laissant passer que les invités. Adam Kadyrov était arrivé à bord d’une Mercedes édition limitée, actuellement interdite à l’importation en Russie. Il portait une montre sertie de diamants, estimée par la presse à au moins deux millions de dollars. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on le voit tirer en l’air avec une arme automatique depuis le véhicule.

La liste des invités était elle aussi prestigieuse. Selon le média d'exilés Meduza, figuraient des gouverneurs russes et de régions occupées, ainsi que les ambassadeurs d’Iran, des Emirats arabes unis, de Turquie et du Kazakhstan. Toutefois, selon le canal Telegram Mozhem Obyasnit, certains invités de prestige ne s'étaient pas présentés.

La possible préparation d'un successeur

La récente annonce du mariage d’Adam alimente les spéculations autour d’un prochain transfert de pouvoir en Tchétchénie. D’après plusieurs médias, Ramzan Kadyrov souffrirait d’une nécrose du pancréas. Avant sa mort, il chercherait à garantir l’avenir politique de ses enfants.

Cela passe par des nominations à des postes élevés, des mariages arrangés avec des familles influentes, et des mises en scène de rencontres avec Vladimir Poutine, censées démontrer que les «garanties de sécurité du Kremlin» s’appliqueront aussi à ses héritiers.

Poutine a déjà reçu au Kremlin les trois fils aînés de Kadyrov, les félicitant chacun à l’occasion de leur mariage. Il a rencontré Akhmat en 2023, puis Zelimkhan l’année suivante, avant de recevoir Adam en 2025.

Selon Novaya Gazeta Europe, Zelimkhan et Adam se seraient mariés le même jour en été 2024, mais le Kremlin aurait refusé à l’époque d’organiser une réception officielle pour Adam, jugé trop jeune à 16 ans. Cette absence de cérémonie pourrait expliquer le délai d’un an entre le mariage religieux (selon la charia) et la célébration officielle qui vient d’avoir lieu.

Toujours selon Novaya Gazeta Europe, Adam Kadyrov apparaît aujourd’hui comme le successeur le plus probable de son père. Les analystes soulignent sa notoriété, son CV de plus en plus fourni, son mariage précoce et l’ampleur de la cérémonie. Aucun autre de ses frères n’a bénéficié d’un événement aussi somptueux, et Adam progresse plus vite et plus haut que les autres.

Traduit de l'allemand par Joel Espi