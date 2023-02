Un ingénieur russe d'avions de combat s'enfuit et déballe tout

Un ingénieur russe en avions de combat s'enfuit et déballe tout aux Américains

Les informations d'un ingénieur qui a travaillé sur les bombardiers pourraient être d'une grande utilité dans la guerre d'Ukraine. image: ministère russe de la Défense

Par crainte de poursuites judiciaires, un ingénieur russe s'est réfugié aux Etats-Unis. Il aurait obtenu l'asile en échange d'informations secrètes sur l'armée de Poutine.

Plus de «International»

Un article de

Fin décembre, à la frontière sud-ouest des Etats-Unis, un ancien ingénieur russe spécialisé dans les bombardiers militaires aurait demandé à entrer sur le territoire américain. Pour avoir participé à des manifestations anti-Poutine en soutien au dissident russe emprisonné Alexeï Navalny, l'ingénieur craignait d'être poursuivi. En guise de monnaie d'échange? Certains des secrets militaires les plus jalousement gardés de la Russie.

👉 Suivez notre direct sur la guerre en Ukraine 👈

C'est ce qui ressort d'un rapport non classifié du service des douanes et de la protection des frontières, dont la plateforme d'information Yahoo News a eu connaissance.

Le bombardier le plus moderne de Russie

En tant qu'ingénieur civil, le pilote a travaillé «de 2018 à 2021 à la fabrication d'un certain type d'avion militaire dans l'usine de production d'avions Tupolev de la ville de Kazan, dans le centre-ouest de la Russie», peut-on lire dans le rapport obtenu par Yahoo News.

Le type d'avion serait un TU-160 White Swan — un avion d'attaque également qualifié par l'Otan de «Blackjack». Selon les rapports, il s'agirait du bombardier stratégique le plus moderne du parc russe et il a également été utilisé pour des attaques aériennes tactiques pendant la guerre d'Ukraine.

Selon des documents disponibles en open source, un vaste programme de construction d'une version améliorée de l'avion et un programme de mise à niveau des avions existants ont été lancés ces dernières années dans l'usine Tupolev.

Des données précieuses

Comme les Etats-Unis continuent à faire du lobbying auprès de leurs alliés pour envoyer du matériel militaire en Ukraine, les détails sur cet avion de combat particulier constitueraient des informations précieuses, a déclaré un haut responsable du renseignement militaire.

«Un chef de chantier saurait-il si les bombardiers reconvertis ont été modifiés pour pouvoir lancer des missiles hypersoniques? Il le pourrait. Et ce serait vraiment un gros problème si le White Swan avait été modifié pour tirer des missiles hypersoniques. Ils sont rapides et sont lancés à une distance bien plus grande», a expliqué le fonctionnaire.

«Nous n'avons rien qui puisse se défendre contre les missiles hypersoniques – ce qui signifie que les systèmes Patriot et tout ce que nous fournissons à l'Ukraine sont inutiles» Un haut responsable du

renseignement militaire, à Yahoo News.

Après une vérification approfondie de l'identité de l'ingénieur et de son ancien emploi par le service des douanes et de la protection des frontières, l'homme a été jugé crédible et présentant un intérêt potentiel pour les Etats-Unis. Yahoo News suppose que l'ingénieur se trouve actuellement aux Etats-Unis et qu'il est encore interrogé par des agents américains.

Les informations concernant le redémarrage de la production du «Blackjack» et les versions révisées ou améliorées sur lesquelles on suppose que l'on a travaillé pendant l'emploi de l'ingénieur russe sont pertinentes pour les Etats-Unis.

Il est probable que l'ingénieur soit également interrogé sur des questions qui n'aient rien à voir avec le bombardier. Les informations sur les systèmes de messagerie, les logiciels, le personnel et le fabricant de l'avion peuvent être utilisées pour des cyber-attaques ciblées, des enquêtes de renseignement ou d'autres mesures.

Ces articles devraient vous intéresser:

(t-online, jpd)