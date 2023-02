L'armée ukrainienne a affirmé que les dernières 24 heures ont été les plus meurtrières de la guerre pour les troupes russes, augmentant son nombre de morts militaires russes de 1030 du jour au lendemain à 133 190, indique. Ce chiffre, qui n'a pas pu être vérifié marque la plus forte augmentation du nombre de morts militaires russes quotidiennes depuis le début de la guerre en février dernier.Les décomptes des victimes ennemies de chaque côté ont généralement été considérés comme peu fiables, rapporte Reuters, et l'Ukraine a fourni peu de détails sur les dernières batailles.d'une campagne croissante de guerre de tranchées au contact rapproché, alors que la Russie poursuit son assaut hivernal à l'est avec des dizaines de milliers de soldats fraîchement mobilisés.