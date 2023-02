Vladimir Poutine avec Dimitri Medvedev: l'entourage de Poutine vit dans la peur de ce dernier, selon l'historien Stéphane Courtois. Image: sda

Interview

«Ils vivent tous dans la peur que Poutine les assassine»

En principe, l'Ukraine devrait être vaincue depuis longtemps, mais au lieu de cela, les combats continuent. Pourquoi? Parce que Vladimir Poutine ne contrôle plus les choses, estime l'historien Stéphane Courtois.

Marc von Lüpke

Presque un an s'est écoulé depuis que les troupes russes ont envahi l'Ukraine, Vladimir Poutine est plus redouté que jamais. Mais cette peur est-elle justifiée? Les succès de Poutine sont plus que limités, juge l'historien Stéphane Courtois. Dans un entretien, l'expert explique comment l'ancien du KGB a soumis à la Russie, pourquoi l'Occident a ignoré tous les avertissements et quelle langue Poutine serait le seul à comprendre.

Professeur Courtois, Vladimir Poutine a la réputation d'être assez rusé, mais ses plans ont jusqu'à présent échoué en raison de la résistance de l'Ukraine. Comment le chef du Kremlin a-t-il pu faire un aussi mauvais calcul?

Stéphane Courtois: En fait, Vladimir Poutine est plutôt incompétent, et en plus incroyablement arrogant.​

Pourtant, Poutine domine la Russie depuis plus de deux décennies. Cela montre qu'il sait comment atteindre ses objectifs sur le long terme.

Poutine n'est tout simplement plus le même. Oui, il a soumis la Russie sans aucun scrupule. Mais quel est le bilan de Poutine sur les douze derniers mois? Au début de la guerre, il voulait prendre Kiev en un claquement de doigts. C'est raté! Ensuite, Poutine pensait que l'Union européenne se tiendrait tranquille pendant qu'il écraserait l'Ukraine. C'est raté! Selon lui, l'Otan serait «en état de mort cérébrale», les Américains seraient poussés hors d'Europe et le gouvernement ukrainien de Volodymyr Selenskyj serait un ramassis de «nazis».

«Fausse alerte, fausse alerte et encore fausse alerte! Le bilan de Poutine est une véritable catastrophe, il dirige la Russie vers l'abîme à une vitesse vertigineuse»

Mais parlons d'abord du début de la carrière de Poutine. Dans votre «Livre noir de Poutine» à paraître, vous écrivez que son ascension a été «fulgurante». Comment a-t-il été possible qu'un ancien officier du KGB de rang inférieur parvienne jusqu'au Kremlin?

Poutine n'a jamais quitté le KGB. «Tchékiste un jour, tchékiste toujours», dit-on en Russie.

Stéphane Courtois t-online

Stéphane Courtois, né en 1947, est historien et directeur de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique de l'Université de Paris Nanterre. Courtois est un spécialiste de l'histoire du communisme. En 1998, il a publié le très discuté «Livre noir du communisme».

Fondée en 1917 et bientôt extrêmement redoutée, la Tchéka était un précurseur du KGB, le service de renseignement intérieur et extérieur soviétique.

Exactement. Des agents de renseignement à la retraite? Cela n'existe pas. C'est encore plus vrai pour Vladimir Poutine. Le KGB a été son école, son université, cette organisation a marqué Poutine comme aucune autre. Revenons en arrière : le 20 août 1991, Poutine dit avoir quitté le KGB avec le grade de lieutenant-colonel, en 1998 il prenait déjà la direction de son successeur, le FSB, et en 1999 il devenait Premier ministre. Comment cela a-t-il pu se produire? Poutine n'était rien, personne — c'est du moins ce qu'il semblait en surface. En réalité, des personnes bien au-dessus de Poutine ont dû tirer les ficelles.

Pourriez-vous développer cela?

«Poutine est lieutenant-colonel, mais au-dessus de lui, il y a des généraux», comme l'a dit un jour le dissident Vladimir Bukowski. Mon hypothèse est qu'à la fin de l'Union soviétique, une sorte de «réserve active» de membres du KGB a été constituée — dont l'objectif était d'infiltrer le nouvel appareil d'État. «Je tiens à souligner que le groupe d'officiers du FSB envoyé pour infiltrer le gouvernement remplit d'abord ses fonctions», a fait remarquer Poutine lui-même en décembre 1999. Précisément le jour dit du «Tchékiste».

Il s'agirait d'une sorte de canular.

J'ai des doutes à ce sujet. Poutine est un homo sovieticus pur et dur, qui a en outre été socialisé par le KGB. Lorsqu'il est devenu directeur du FSB en 1998, il a comparé cela à un retour dans la maison familiale. Le président russe de l'époque, Boris Eltsine, avait certainement conclu auparavant quelques accords avec les puissants tireurs de ficelles du KGB — ou du FSB — concernant la nomination de Poutine.

Les «liens» de Poutine avec les services secrets ont donc été l'un des piliers de son ascension, mais qu'en est-il de ses liens avec la pègre russe?

Poutine a entretenu très tôt les meilleures relations avec la mafia. De 1991 à 1996, il a dirigé à Saint-Pétersbourg, pour son ancien mentor Anatoli Sobtchak, devenu entre-temps maire de la ville, un comité chargé des relations commerciales avec l'étranger.

Une position qui peut s'avérer très rentable.

A Saint-Pétersbourg en particulier. La ville était alors comme Chicago pendant la prohibition: on volait et on tuait. Le contrôle du port était particulièrement important, car d'importants flux de marchandises passaient par Saint-Pétersbourg. Et Poutine avait des liens étroits avec le gang qui contrôlait le port. Il est très important que nous comprenions cette période de sa biographie — car elle explique en grande partie ce qui s'est passé par la suite:

«A cette époque, Poutine a fait fortune, s'est créé un clan de fidèles et a pris goût au pouvoir»

Il les a toutefois perdus lorsque Sobtchak a dû quitter la mairie de Saint-Pétersbourg en 1996 après avoir perdu les élections.

Sobtchak avait poussé la corruption trop loin. Mais Poutine a tiré une leçon décisive de cette débâcle: ne jamais faire confiance à une démocratie! Cela correspond également à la mentalité des gens du KGB, comme Poutine — ils ne croient qu'au pouvoir de l'Etat. Cette croyance dans le pouvoir de l'Etat est une constante dans l'histoire de la Russie en général et dans celle du communisme en particulier.

Cela explique-t-il aussi le fait que la Russie ne se soit pas encore développée en tant que société civile?

Absolument. Le leader révolutionnaire Lénine montrait déjà depuis 1917 à quoi devait ressembler le communisme dans la pratique. Donner le pouvoir à un groupe de révolutionnaires professionnels par tous les moyens — et le conserver pour toujours. C'est à cela que servait la Tchéka déjà mentionnée, c'est à cela que servait le KGB et aujourd'hui le FSB. Le communisme n'est plus, mais Poutine continue de pratiquer sa forme de gouvernance.

«Avec une nouveauté: le gouvernement a été complété par des groupes mafieux qui veillent également à la stabilisation du système»

Restons un instant sur le parcours de Poutine: après son départ de Saint-Pétersbourg en 1996, son ascension a véritablement commencé, il a été promu chef du FSB en 1998, est finalement devenu Premier ministre et même chef d'État de la Russie.

Poutine était discret, loyal et prêt à tout. On pouvait bien avoir besoin d'un homme comme lui à Moscou. Il sait faire semblant, il faut le reconnaître.



L'Occident était également très satisfait de la prise de pouvoir de Poutine en Russie, il a été acclamé au Bundestag après son discours de 2001. Est-ce que tout cela était de la comédie?

Poutine est une créature du KGB — et le KGB pensait à long terme. Comme le communisme dans son ensemble, qui se caractérise par une vision stratégique. Regardons les faits : Lorsque Poutine est devenu président en 2000, tout le programme futur était déjà là: une idée quasi paranoïaque selon laquelle la Russie était menacée de toutes parts, l'idée que seules des mesures autoritaires pouvaient améliorer la situation et que les soi-disant adversaires devaient être éliminés. Mais comme la Russie était faible à l'époque, Poutine a d'abord joué les gentils.

Ce que nous avons longtemps cru. Malgré la guerre brutale menée contre la Tchétchénie à cette époque.

L'Occident n'a pas voulu y regarder de trop près, mais le jeu d'acteur de Poutine était également parfait. Vous savez quelle était la spécialité du KGB? La manipulation. En 2008, Poutine a semblé respecter la Constitution russe en ne se présentant pas pour la troisième fois consécutive à la présidence. Au lieu de cela, Dimitri Medvedev s'est installé au Kremlin, il n'était rien d'autre que le toutou de Poutine.



«Il a raconté à l'Occident ce que celui-ci voulait entendre. Des contes de fées sur la démocratie, les droits de l'homme, etc..»

Aujourd'hui, le même Medvedev menace l'Occident d'anéantissement nucléaire.

L'Occident a laissé les mains presque libres à Poutine pendant plus de vingt ans. Ce qui se passe aujourd'hui en est la conséquence. Poutine ne comprend que la fermeté, la fermeté, la fermeté — c'est aussi simple que cela. Poutine a fait la guerre contre la Tchétchénie dès 1999, contre la Géorgie en 2008, le régime est intervenu dans la guerre civile syrienne en 2015. Sans parler de l'annexion de la Crimée ukrainienne en 2014 et de la guerre dans l'est de l'Ukraine. Qu'est-ce que l'Occident a décidé de faire en réaction aux attaques contre l'Ukraine? Quelques sanctions. Cela n'a pas du tout fait de mal à Poutine, au contraire: cela a pu être exploité au mieux en termes de propagande.

La faible réaction de l'Occident a ensuite encouragé Poutine en conséquence.

L'Ukraine est l'obsession de Poutine. Il aimerait bien la réintégrer à la Russie. Il la considère comme une partie du «monde russe», mais l'Ukraine est un pays riche — elle dispose d'une industrie et de ressources naturelles. C'est surtout son agriculture qui est importante.

«Poutine est en fait un gangster qui veut s'emparer de son butin. Tout en imitant des modèles historiques comme Pierre le Grand, il étend les frontières de la Russie»

«Sans l'Ukraine, la Russie cesse d'être un empire eurasien», a déclaré un jour le politologue polono-américain Zbigniew Brzeziński.

C'est ce que pense Poutine, c'est ce que pensait aussi Joseph Staline. Mais Staline était bien plus intelligent que Poutine, car le premier a appris de ses erreurs. Et il a repris contact avec la réalité aux moments opportuns. Poutine, en revanche, s'est entre-temps complètement fourvoyé. Il pensait que son armée était presque la plus puissante du monde. Les forces armées ukrainiennes ont amplement prouvé ce qu'il fallait en penser. Poutine a également supposé que les Ukrainiens russophones accueilleraient ses troupes. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé.

Poutine justifie ses prétendues revendications sur l'Ukraine par une argumentation pseudo-historique. Y croit-il vraiment?

J'en ai bien peur. En fait, Poutine est un piètre historien, incapable de tirer les bonnes conclusions de l'histoire. L'ancien président français Charles de Gaulle était foncièrement nationaliste, mais il est arrivé à la conclusion qu'il fallait mettre fin à la guerre contre les insurgés en Algérie, alors sous domination française. C'est ainsi que la paix a régné depuis 1962.

«La Pologne, la République tchèque ou les pays baltes, par exemple, en ont tous fini avec le communisme et sa forme de domination. La Russie, en revanche, n'en est jamais sortie»

Depuis l'entrée en fonction de Poutine, des opposants au régime ont été assassinés, sont partis en exil ou ont été envoyés dans des camps de détention, comme récemment Alexei Navalny. Ses propres partisans pourraient-ils désormais devenir dangereux pour Poutine au vu des défaites en Ukraine?

Ils vivent tous dans la peur que Poutine ne les tue. C'est pourquoi ils se livrent à une surenchère de déclarations radicales visant à démontrer leur loyauté.

Les cris stridents de Moscou accompagnent la guerre qui s'éternise en Ukraine. L'Occident ne devrait-il pas se dépêcher de livrer massivement des armes lourdes comme des avions de combat à l'armée ukrainienne afin que les combats cessent?

Une fin rapide de la guerre serait plus que souhaitable. Nous ne devons pas oublier que tous les autocrates surveillent de près la réaction de l'Occident. En Turquie, Recep Tayyip Erdoğan attend, tout comme d'autres dictateurs, le jour où le système libéral et démocratique de l'Occident sera à bout de souffle. Ce drame a-t-il atteint les centres gouvernementaux comme Paris et Berlin? J'en doute. L'Europe a longtemps connu la paix, il n'y a pas de conscience prononcée du fait que l'on doit défendre sa liberté les armes à la main en cas de besoin.

L'Allemagne apprendra-t-elle cette leçon assez rapidement? Elle a longtemps hésité à livrer des chars...

Nous verrons bien. Pour l'instant, nous devrions être très, très reconnaissants envers les Américains. Sans eux, les troupes de Poutine se trouveraient à la frontière polonaise. Et bien entendu, les forces armées ukrainiennes méritent la plus grande reconnaissance.

«Enfin, nous devrions également remercier la corruption omniprésente autour de l'armée russe: c'est aussi pour cela que Poutine subit défaite sur défaite»

Si la guerre évolue aussi mal pour la Russie: Cela signifierait-il la fin de Poutine?

Nous ne le savons tout simplement pas. Mais une chose est sûre: en Russie, tout est possible. Lors de la guerre civile qui a suivi la révolution d'octobre 1917, l'Armée rouge, c'est-à-dire les bolcheviks, s'est battue contre l'Armée blanche, elle-même anticommuniste, puis il y a eu ce que l'on appelle l'Armée verte, ainsi que des forces armées de différentes ethnies. Pour résumer, c'était le chaos. C'était un grand chaos.

Combien de temps l'armée russe pourra-t-elle continuer la guerre?

A partir d'un certain point, l'ambiance au sein des forces armées russes pourrait basculer. L'armée répéterait alors la révolte. Tout est possible. Car de nombreux généraux russes considèrent cette guerre comme particulièrement stupide.