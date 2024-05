Voici la dernière lubie de Poutine pour surveiller les Russes

On comprend toutefois de manière assez évidente que l'Etat intensifie sa surveillance pour lutter contre ses critiques et ses opposants. Et ceux-ci s'organisent sur internet via des canaux de communication qui échappent en partie au contrôle du gouvernement, comme Telegram.

Depuis son entrée en fonction au tournant du millénaire, Poutine n'a cessé de démanteler les structures et institutions démocratiques du pays. Il a progressivement restreint les droits de ses citoyens - et renforcé leur surveillance.

Comment Pékin fait tourner la machine de guerre russe

Sans les marchandises chinoises à «double usage», Poutine ne pourrait pas accélérer aussi rapidement son renforcement militaire. Le flux des marchandises peut être suivi à l'aide des données douanières publiques.

Les murs gris de l'ambassade russe à Pékin, qui est tout de même l'une des plus grandes représentations diplomatiques du monde, sont actuellement ornés d'images qui attirent l'oeil. Côte à côte, on y voit des photographies de soldats soviétiques de la Seconde Guerre mondiale et des forces spéciales russes en Ukraine. En cyrillique, il est écrit: «Nous avons gagné à l'époque et nous gagnerons aussi maintenant». Et en caractères chinois: