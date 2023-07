La cause du décès de l'oligarque russe Anton Cherepennikov aurait été annoncée avant même qu'une autopsie ne soit pratiquée. dr

Poutine vient de perdre mystérieusement son spécialiste des écoutes

Anton Cherepennikov, homme d'affaires russe qui fournissait des logiciels d'espionnage au Kremlin, a été retrouvé mort. Il aurait été victime d'un arrêt cardiaque.

Le multimillionnaire russe de l'informatique et homme de Poutine pour la technologie d'écoute, Anton Cherepennikov, est mort. Selon les médias russes, il aurait été victime d'un arrêt cardiaque. Des questions restent cependant en suspens sur la disparition de celui qui aurait été le spécialiste suprême des écoutes pour le maître du Kremlin. Un ami, rapporte le journal britannique Sun, a émis des doutes quant à cette version des faits. La cause du décès aurait ainsi été annoncée avant même qu'une autopsie ne soit pratiquée.

Selon les informations de nombreux médias, l'homme de 40 ans a été retrouvé sans vie vendredi 21 juillet dans son bureau à Moscou. Cherepennikov était le fondateur de la holding ICS, à laquelle appartenaient plusieurs entreprises informatiques. Ces dernières auraient surveillé une grande partie du trafic de données russe sur Internet. Sa société Citadel aurait employé plusieurs spécialistes de l'écoute. L'entreprise de l'oligarque de l'informatique était apparemment aussi en grande partie responsable de la surveillance de la loi «Yarovaya».

Espionnage d'entreprises de télécommunications russes

Cette loi oblige les entreprises de télécommunication russes à conserver les enregistrements audio, vidéo et les fichiers texte de leurs clients pendant six mois, et même trois ans pour les métadonnées. Selon la chaîne de télévision russe Baza, Cherepennikov a également fourni un logiciel qui devait être installé par les entreprises. Avec les programmes dits Sorm, les autorités, et notamment les services secrets FSB, pouvaient accéder à tout moment à leurs données, même à l'insu de l'entreprise. La société de l'entrepreneur aurait ainsi réalisé des millions de bénéfices.

Cherepennikov s'est intéressé aux ordinateurs dès son adolescence, puis s'est tourné principalement vers l'eSport. Il s'y est illustré pendant un certain temps avec son partenaire Alexeï Kolesnikov, l'un des meilleurs joueurs d'eSport en Russie. Ensuite, son attention s'est portée sur le domaine de la surveillance des réseaux, écrit le site d'information indépendant russe Meduza. Selon ce média, l'oligarque russe Alicher Ousmanov aurait également investi dans l'une de ses entreprises.

Sanctions américaines

Cherepennikov a été sanctionné en février par le département du Trésor américain pour avoir été «le propriétaire économique et le directeur de Citadel». Selon les autorités américaines, l'entreprise aurait développé un logiciel visant à «voler des informations financières et personnelles sur les réseaux informatiques». Les rapports mentionnent également qu'ICS Holding a également été associé aux services de sécurité russes.

La mort de l'entrepreneur s'inscrit dans une série de décès d'oligarques, d'hommes d'affaires, de généraux et d'officiels russes au cours des deux dernières années. Dans un article, le journal britannique Sun a énuméré 40 personnalités russes de premier plan, décédées pour certaines dans des circonstances inexpliquées.

Par exemple, l'homme politique Pavel Antov a été retrouvé mort en décembre dernier après s'être prononcé contre la guerre en Ukraine. Le vice-ministre russe des Sciences, Piotr Koutcherenko, considéré comme un opposant à Poutine, est mort en mai peu après son retour de Cuba. Il y a quelques jours, le fondateur d'un service de livraison de repas russe, Igor Kudryakov, âgé de 64 ans, a été retrouvé mort. Selon les informations officielles, il aurait été victime d'un cancer.

(Traduit et adapté de l'allemand par Nicolas Varin)