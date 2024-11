Il n'y a jamais eu aussi peu d'infections au VIH qu'en 2023

Et, si l'arrivée plus récente de traitements préventifs – dit PrEP – a encore accéléré les progrès contre la maladie, leur déploiement «reste très lent» là où les infections progressent le plus vite, regrette l'agence. «Seules 15% des personnes qui en auraient besoin recevaient la PrEP en 2023», estime l'Onusida. (ats)

Les morts du sida – un peu plus de 600 000 selon les estimations de l'agence – sont aussi à leur plus bas niveau depuis leur pic, voici une vingtaine d'années.

Selon l'agence, entre un million et 1,7 million de personnes ont été infectées en 2023 au VIH. C'est ce virus qui, au dernier stade de l'infection, provoque le sida, quand la vie du patient est menacée par de multiples maladies opportunistes contre lesquelles son organisme ne sait plus se défendre.

Entre un million et 1,7 million de personnes ont été infectées en 2023 au VIH, selon l'Onu, soit le niveau le plus bas depuis la fin des années 1980. Ce recul est toutefois jugé encore bien trop lent.

L’indigne procès fait à Boualem Sansal à la télévision française

Profond malaise dimanche soir, à l'écoute de l'émission C Politique sur France 5, où l'écrivain Boualem Sansal arrêté en Algérie a parfois fait figure d'accusé, alors qu'il est ici la victime.

Il y avait deux femmes dans l’émission C Politique, dimanche soir sur France 5. L'une est journaliste à Marianne, l'autre écrit pour Le Figaro. Elles ont été d’une parfaite correction. On ne peut pas en dire autant des trois hommes qui complétaient le plateau. Le débat était consacré à l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, 75 ans, arrêté le 16 novembre en Algérie et dont on reste en grande partie sans nouvelles.