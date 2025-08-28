en partie ensoleillé18°
USA: La directrice d'une agence sanitaire prend la porte après 26 jours

FILE - Susan Monarez, President Donald Trump&#039;s nominee to be director of the Centers for Disease Control and Prevention, arrives to testify before the Senate HELP Committee, at the Capitol in Was ...
Elle n'aura fait qu'un mois à la tête du CDC: Susan Monarez, en juin dernier.Keystone
Moins d’un mois après sa prise de poste, la directrice des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) a quitté ses fonctions mercredi. Un départ précipité qui intervient alors que le ministre de la Santé Robert Kennedy Jr. impose une refonte vaccinosceptique contestée de la politique sanitaire américaine.
28.08.2025, 06:4728.08.2025, 06:47
La directrice de la principale agence sanitaire américaine a quitté ses fonctions après moins d'un mois en poste, a annoncé mercredi le ministère de la Santé. Aucune raison n'a été donnée pour justifier de ce départ précipité, qui survient en plein tournant vaccinosceptique de l'administration Trump.

«Susan Monarez n'est plus directrice des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies. Nous la remercions pour son service dévoué envers le peuple américain», a sobrement indiqué le ministère sur X.

D'après le Washington Post, qui a rapporté en premier lieu le limogeage de Susan Monarez, cette dernière refusait de s'engager à soutenir des changements de politiques vaccinales que souhaite réaliser le ministre de la Santé Robert Kennedy Jr., connu pour ses positions antivaccins.

Victoire pour les antivax aux Etats-Unis

Selon des responsables s'étant exprimés sous couvert de l'anonymat, la directrice a été poussée à la démission par ce dernier. Sollicité par l'AFP, le ministère n'a pas répondu dans l'immédiat à ces informations.

Depuis son entrée en fonctions, Robert Kennedy Jr. a enclenché une profonde refonte de la politique vaccinale américaine, limogeant des experts réputés, restreignant l'accès aux vaccins contre le Covid-19 ou coupant des fonds au développement de nouveaux vaccins. Des mesures prises souvent à l'encontre du consensus scientifique et fustigées par des experts extérieurs.

Susan Monarez, scientifique de carrière, avait été confirmée fin juillet par le Sénat américain à la tête des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), une des agences sanitaires que chapeaute le ministère de la Santé.

La drogue préférée de Donald Trump est en danger

Sa nomination était en réalité un second choix, la Maison-Blanche ayant dû renoncer en mars à son premier candidat, David Weldon, un ex-élu et médecin connu pour ses positions vaccinosceptiques, par crainte qu'il ne lui manque les voix nécessaires au Congrès.

Le départ précipité de Susan Monarez survient en pleine crise aux CDC, l'agence ayant été la cible début août d'une attaque armée par un homme vivement opposé au vaccin contre le Covid-19.

Qui est la Taylor Swift trumpiste qui a mangé un tapis de yoga?

Des centaines d'employés et d'anciens salariés des agences sanitaires avaient signé dans la foulée une lettre ouverte dénonçant le comportement du ministre de la Santé et l'accusant de les mettre en danger en propageant de fausses informations, notamment sur les vaccins. (mbr/ats)

Vingt-cinq pays suspendent leurs envois postaux vers les Etats-Unis
Les postes de 25 pays ont décidé de cesser les livraisons dans le pays de Donald Trump. Les droits de douane continuent à générer beaucoup d'incertitudes.
L'Union postale universelle (UPU) a recensé mardi un total de 25 pays (dont la Suisse, ndlr) ayant décidé de suspendre leurs livraisons de colis vers les Etats-Unis, en raison des incertitudes liées à l'impact de droits de douane imminents décidés par le président américain Donald Trump. La Suisse fait partie du nombre.
L’article