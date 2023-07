Singapour exécute une femme pour trafic de drogue

Une femme reconnue coupable de trafic d'héroïne a été pendue vendredi. Depuis mars 2022, 15 prisonniers ont été tués dans la ville-Etat asiatique.

Plus de «International»

Singapour a pendu vendredi l'une de ses ressortissantes, âgée de 45 ans, pour trafic de drogue, ont indiqué les autorités. Il s'agit de la première femme à être exécutée par la ville-Etat depuis 2004.

Elle a été reconnue coupable en 2018 du trafic de 30,72 grammes d'héroïne, soit plus de deux fois le volume passible de peine de mort à Singapour.

Keystone

La femme «a bénéficié d'une procédure régulière en vertu de la loi et a été représentée par un avocat tout au long de la procédure», a déclaré le bureau central des stupéfiants dans un communiqué.

Appel à la clémence rejeté

«Elle a fait appel de sa condamnation et de sa peine et la cour d'appel a rejeté son appel le 6 octobre 2022», a-t-il ajouté, soulignant que son appel à la clémence présidentielle a également été rejeté.

Les exécutions judiciaires ont repris dans le centre financier asiatique en mars 2022, après une pause de deux ans pendant la pandémie de Covid-19. Depuis lors, 15 prisonniers ont été tués. Mercredi, un résident singapourien de 57 ans a été pendu pour le trafic d'environ 50 grammes d'héroïne.

Singapour possède l'une des législations les plus sévères au monde en matière de stupéfiants: le trafic de plus de 500 grammes de cannabis ou de plus de 15 grammes d'héroïne est passible de la peine de mort. (ats)