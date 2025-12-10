Cette station italienne se fait livrer de la neige en hélicoptère

Face au manque de neige, une station de ski des Alpes italiennes a eu recours à une mesure inhabituelle: des hélicoptères pour livrer de la neige.

Plus de «International»

Un article de

Face au manque de neige, un domaine skiable des Alpes italiennes a eu recours à une mesure radicale. Afin de pouvoir ouvrir le domaine skiable, environ 40 allers-retours d’hélicoptère ont été nécessaire pour acheminer de la neige depuis des altitudes plus élevées jusqu’aux pistes du Monte Bondone.

L’opération sur la montagne emblématique de la ville de Trente, dans le nord de l’Italie, a duré environ quatre heures. Comme le montrent des images vidéo de la chaîne italienne Rai, de grandes quantités de neige ont été transportées dans des filets, puis déposées sur les pistes.

En ce début de saison, les températures élevées, et surtout un fort vent, avaient empêché l’enneigement à l’aide de canons traditionnels. Le Monte Bondone, qui culmine à 2180 mètres d'altitude et fait partie des Préalpes de la région du Trentin au-dessus du lac de Garde, est apprécié aussi bien des amateurs de descente que des fondeurs.

La neige arrive quand même du ciel. Image: dr

L'opération a été peu coûteuse

Plusieurs organisations de protection de l’environnement ont réagi avec indignation à cette opération. La société qui exploite le domaine, Trento Funivie, a défendu la démarche en la présentant comme «une solution temporaire» destinée à garantir la sécurité des pistes.

Le directeur général Fulvio Rigotti a expliqué au journal Il Dolomiti:

«Sans cela, les dommages économiques pour la région auraient été beaucoup plus importants, et durables»

Il chiffre le coût de l’intervention en hélicoptère à 6000 euros. Sans cette mesure, selon Fulvio Rigotti, environ 500 000 euros de recettes auraient été perdus.

Dans les stations de ski italiennes, la saison d’hiver a débuté en novembre déjà. Depuis le 1er novembre, une nouvelle réglementation s’y applique. Tous ceux qui profitent de la neige doivent porter un casque, y compris les snowboardeurs et les adeptes de la luge.

Auparavant, cette obligation ne concernait que les personnes de moins de 18 ans. Quiconque est surpris sans protection de la tête s’expose à une amende comprise entre 100 et 150 euros et risque de se voir retirer son forfait de ski.

Traduit de l'allemand par Joel Espi