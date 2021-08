International

Suisse

La semaine de watson en 10 histoires, c'est par ici đź‘‹



Image: shutterstock

La semaine de watson en 10 histoires, c'est par ici đź‘‹

Team watson Team watson Suivez-moi Se désabonner

Un étrange Covid-22, un avion qui manque, un conseiller d'Etat qui engueule les non-vaccinés, une rentrée politique tendue, des supporters de foot en roue libre, des caisses qui font mal ou encore des rires planqués dans des sandwichs. Voici le meilleur de la semaine.

Recette d'un fake suisse

Voici l'histoire d'un mystérieux Covid-22 qui n'existe pas, mais qui est purement suisse. Le pitch? L'interview inoffensive d'un immunologue suisse, parue dans un média alémanique, qui fait le tour du globe et qui affole les médias du monde entier. Mmmh. Pas pour les bonnes raisons. On vous raconte tout!

On aide sans ailes

Aussi étrange que cela paraisse, le Conseil fédéral n’a pas sous la main un avion de transport lui permettant de rapatrier des Suisses pris au piège en Afghanistan. Non seulement il doit recourir aux services d’une compagnie civile, Swiss en l’occurrence cette semaine, ce qui n’est pas en soi insurmontable. Mais surtout, et c’est déjà plus embêtant, il dépend de partenaires étrangers. Radiographie d'un immense handicap.

Poggia avec fracas

Il menace, il s'énerve. Le conseiller d'Etat genevois Mauro Poggia n'en finit plus d'engueuler les non-vaccinés à la moindre occasion. Pense-t-il vraiment convaincre ainsi les réticents à la vaccination? Coup de fil.

Fin de la récré politique

Dans quel climat la Suisse entame-t-elle cette fin d’été? A l’heure de la rentrée, le politologue René Knüsel entrevoit cet automne des débats particulièrement tendus. Et notamment autour du certificat Covid. Il redoute également une montée de la violence politique au sujet des mesures, du certificat Covid et de la scission entre vaccinés et non-vaccinés.

đź’° What the puck ?

Fribourg-Gottéron a annoncé un déficit d'environ 3 millions de francs pour la saison passée. Il tente de trouver des solutions pour assainir sa situation. «Nous marchons sur un fil», met en garde Yvan Haymoz, vice-président du club.

Des fans en feu

Ils envahissent le terrain, descendent dans la rue, mettent le feu au centre d’entraînement. Héros de la lutte contre la Super ligue européenne, les fans sont-ils ivres de leur pouvoir? Ou tout bêtement excités?

Alors, ces vacances ?

Chaque année, c'est pareil: que ce soit par mail, sur Whatsapp ou en vrai, à la rentrée, on espère que nos interlocuteurs ont passé de bonnes vacances. Est-ce vraiment nécessaire? C'est la question primordiale que s'est posée notre chroniqueur estival Benjamin Décosterd.

Miam de l'été

Pendant quelques semaines, nos deux critiques culinaires épicuriennes du dimanche ont parcouru la Suisse romande à la recherche du meilleur sandwich de Suisse romande. Ont-elles été rémunérées pour ne manger que des trucs délicieux devant une caméra? Oui. Sommes-nous tous absolument jaloux? Oui. Mais pour vous prouver que c'est un boulot difficile, on vous offre le bêtisier d'une tranche de pain vie.

Vidéo: watson

L'astuce voyage

Vous êtes partis vous dorer les pores à Minorque, Palerme ou Monaco, alors que vous auriez pu astucieusement vous rendre en Albanie. Oui, c'est joli l'Albanie. Pourquoi? Pour y découvrir des sites archéologiques dingues, en mangeant des plats divins et en admirant des paysages de rêve. Bonus: sans jamais croisé Jean-Michel le touriste bernois et ses Crocs.

En faire des caisses

Le mode d'emploi de cette activité est aussi simple que dangereux: marcher sur des caisses de lait empilées et ne pas mourir de la nuque. Le «Milk Crate Challenge» rend les médecins furax (évidemment), mais excite la toile. Un défi viral qui a fini par effrayer TikTok au point que le réseau social décide de supprimer le hashtag qui lui était dédié.

Les talibans ont pris le contrôle de Kaboul, Afghanistan 1 / 14 Les talibans ont pris le contrôle de Kaboul, Afghanistan source: sda / zabi karimi La pizza à l'omelette, ça passe ou ça casse? Ces articles pourraient aussi vous intéresser