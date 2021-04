International

Suisse

🔙 La semaine de watson en 8 histoires, c'est par ici👇



Image: shutterstock

Best of watson

🔙 La semaine de watson en 8 histoires, c'est par ici👇

Team watson Team watson Suivez-moi Se désabonner

Tout ce qui vous a réjoui, agacé, déprimé, rassuré ou amusé sur watson, dans un choix de stories cuisinées comme autant de mignardises sur l'actu!🍰

Vous pouvez répéter la Question ( jurassienne )?

C'est un certain dimanche de mars 2021 qui fera son lit dans les livres d'Histoire: le Jura bernois a perdu Moutier dans une bataille hautement émotionnelle et, désormais, compte sur le canton de Berne pour que sa particularité francophone ne soit pas dévorée par petites bouchées par l'ours germanophone. Spoiler: les calculs sont pas bons!

Là -haut sur le béton

Ça faisait des mois qu'une large poignée d'altermondialistes campait fièrement et fermement au sommet du capitalisme local pour empêcher l'avenir d'une gravière. La ZAD (zone à défendre) de la colline du Mormont a été évacuée cette semaine par une Police vaudoise en nombre et dans une tension à fleur de roche. Retour, minute par minute, en texte et en vidéo, sur cette journée symbolique traversée de l'aube au crépuscule par nos deux intrépides reporters Jacqueline et Guillaume.

Le PLR , un peu gauche?

Les Verts ont pris du muscle sur l'échiquier politique et la Suisse romande confirme son confort du côté gauche. Mais que se passe-t-il donc au PLR? La droite accumule les revers, les maladresses, les confusions internes. Juste après des élections où les urnes ont volé dans les plumes du libéralisme, on tente ici de tracer humblement un chemin vers une introspection que notre journaliste considère comme indispensable, si le PLR veut baigner dans le présent. Vous en pensez quoi?

Apprenti pandémique

Ils sont jeunes, gorgés d'avenir, passionnés, mais le Covid-19 les a stoppé dans leur élan. Une année que la génération d'après se cherche un futur entre les mesures sanitaires et les déboires quotidiens. Dans notre série Péril Jeune, watson a décidé d'entendre cette jeunesse qui étouffe sous l'incertitude. Cette semaine, on a rencontré Laslo Moreno, 15 ans, en recherche d'apprentissage de cuisinier.



S'en footent -ils?

On aurait pu y croire. On aurait voulu y croire. Ils ont tout fait pour que l'on puisse y croire. Et puis, soudain. Légendes du foot européen en devenir, ces joueurs n'ont pas été appelé en équipe nationale ou n'y font plus que des apparitions furtives. Christian Despont épingle ici les cinq plus beaux gâchis de la saison. 🤕

Des gamins Ă la Page

«Il faut que ce soit LES TIENS, tu comprends. TA descendance, TON sang. Il s’agit de laisser une trace sur cette planète. Ton héritage quoi, merde!» Vous l'aurez compris, notre chroniqueuse Pénélope Page est de retour pour un tour de manège, maternelle cette fois, sur lequel elle n'a pas totalement envie de monter. Elle se demande même si faire des gosses, ce serait pas «un truc qu’on nous vend dans les bouquins de développement personnel».

Comment tout déballer ?

Surtout, n'offrez pas ces cadeaux à Greta Thunberg, elle risque de vous dévoiler sa grosse colère! Heureusement, sur Instagram, les internautes déballent leurs pires trouvailles en matière d'emballages. La disproportion s'affiche désormais sous le hashtage #excessivepackaging. Attention: grosse ambiance poupée russe écologique!

Paléo? Pour «les viocs»!

Décidément, notre pause-cafteuse Marie-Adèle est toujours à plusieurs kilomètres de vouloir réussir à se faire des amis. Cette fois, alors que le Paléo Festival vient d'annoncer qu'il annulait pour cet été, c'est contre les festivals populaires qu'elle catapulte sa répartie aussi énervante que drôle. Heureusement pour elle pour nous, il y a toujours de quoi se moquer joyeusement de cette petite couche de snobisme qu'elle badigeonne maladroitement sur sa vision du monde. Enjoy!👸