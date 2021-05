International

La semaine de watson en 11 histoires, c'est par ici 👋

Il fait moche. Il fait froid. On vous a concocté une petite sélection de nos perles de la semaine, histoire de se réchauffer le moral. Enjoy!

2500 fr par mois sans rien faire, ça vous dit?

Et voilà que le revenu de base inconditionnel refait surface du cÎté de la Suisse alémanique, cinq ans aprÚs son rejet en votation populaire. 2500 fr qui tombent sur notre compte sans rien faire: le bon-heur! Vraiment?

Mieux vaut prĂ©voir đŸ„¶

Réserver. Annuler. Réserver. Espérer. Profiter. Si vous vous voulez assurer le coup pour vos apéros/repas terrasse, il vaut mieux miser sur les apps météo, mais attention, pas n'importe lesquelles.

L'enfer, c'est l'AUTRE

A la base, ça devrait juste ĂȘtre un moment chill. Dans les faits, ça peut vite tourner Ă la prise de tĂȘte. La preuve en vidĂ©o👇

World of Watson: Netflix & pas chill Vidéo: watson

LHC 💔 AlĂ©maniques

Il y a de la friture dans l'air et un sacré Graben dans les rösti. Entre le Lausanne HC et les cousins alémaniques, ce n'est pas l'Ajoie la joie. Et voici pourquoi.

Le Covid a tuER l'humour

En Suisse, on ne rigole pas avec l'humour (ah ah). Et encore moins avec les vins en période de Covid. Ainsi, il ne nous sera jamais donné de boire un «Chasselas'grippe», et encore moins du «Cha r'donne le moral». Dommage, on en aurait bien besoin.

T'es mĂȘme pas cap

Un ballon vous arrive dessus à 100km/h. Vous faites quoi? Vous décampez, of course. Un footballeur, lui, il affronte, stoïque et brave.. enfin pas tous.

Les pires 5 meilleures excuses đŸ€„

Si vous ĂȘtes du genre Ă ne pas savoir comment vous dĂ©barrasser des dĂ©marcheurs qui dĂ©marchent les marcheurs pressĂ©s, ce qui suit est totalement pour vous. Vous pouvez mĂȘme les apprendre par coeur.

Sto.p Ă l'Ă©critur.e inclusiv.e

La dĂ©lĂ©gation suisse de l'association DĂ©fens.e de la langue français.e (DLF) ne veut plus entendre parler de l'Ă©critur.e inclusiv.e. Une lettre a Ă©tĂ© adressĂ©e Ă l'Etat de Vaud demandant son arrĂȘt immĂ©diat. Une initiative populaire contre l'Ă©criture inclusive est mĂȘme en prĂ©paration đŸ˜€

Qui pour diriger la đŸ‡«đŸ‡· ?

Dans pile un an, la France aura un.e nouveau président.e. Voici un petit récap des favoris, histoire de pouvoir faire le malin à l'apéro.

Tempi passati

Ces deux-lĂ ont dominĂ© le circuit pendant des annĂ©es. Mais pour combien de temps encore? Rien n'est moins sĂ»r. Le Covid est passĂ© par lĂ , quant au temps, il continue de passer, mĂȘme pour les plus grands.

Et toi, tu es quel genre de Tupperware?

Copin comme cochon les Tupperware Vidéo: watson

