Petit à Petit, Vladimir Poutine a rassemblé tous les pouvoirs entre ses mains. Beaucoup en Occident ont préféré se focaliser sur le positif. Image: sda

Commentaire

Et maintenant, Monsieur Poutine?

Après un an de guerre, Vladimir Poutine n'apparaît pas comme un vainqueur éclatant. Au contraire, il est plutôt vu comme un amateur et un loser. Voici une rétrospective avec une touche personnelle.

Peter Blunschi

L'être humain a tendance à voir le monde à travers des lunettes roses. On se focalise sur ce que l'on perçoit comme positif et on écarte les choses moins agréables, mais peut-être plus réalistes. C'était le cas il y a un an: beaucoup s'accrochaient à l'espoir que Vladimir Poutine ne cherchait qu'à intimider l'Ukraine et l'Occident avec son déploiement de troupes.

On ne pouvait ou ne voulait pas imaginer une invasion qui signalerait donc le retour de la guerre d'agression en Europe, un spectre du 20e siècle que l'on croyait avoir chassé. C'est ce qui est arrivé au Conseil fédéral et à l'auteur de ces lignes. On s'accrochait à l'espoir que les efforts de paix porteraient leurs fruits, comme cela a été le cas dans d'autres situations.

Ni moi ni beaucoup d'autres ne nous attendions à ce que Vladimir Poutine se lance dans une mission vicieuse qui mène directement aux portes de l'enfer.

Pourtant, on aurait pu s'en douter. La guerre a en réalité commencé dès 2014, avec l'annexion de la Crimée et la tentative de Poutine de s'approprier les régions de Donetsk et de Louhansk dans le Donbass de l'Ukraine avec l'aide de «séparatistes». Un des «dommages collatéraux» a été la destruction du vol 17 de la Malaysia Airlines. 298 personnes y ont perdu la vie.

Une concentration de pouvoirs

Poutine lui-même aurait donné l'ordre de livrer aux séparatistes le système d'armes utilisé dans cette opération, a récemment annoncé une équipe d'enquêteurs. Est-ce surprenant? a-t-on envie de demander. Depuis que Vladimir Poutine s'est hissé à la tête de l'Etat russe, il y a bientôt un quart de siècle, comme sorti de nulle part, il a rassemblé tous les pouvoirs entre ses mains.

D'un rapprochement initial avec l'Occident, que nous avions peut-être aussi observé à travers des lunettes roses, est née avec le temps une profonde aversion. Mais en réalité, son ressentiment repose sur l'effondrement de l'Union soviétique, dont il a été témoin en tant qu'officier du KGB. Il l'a qualifié de plus grande catastrophe géopolitique du 20e siècle.

Il faut prendre Poutine au mot

Poutine ne pouvait pas non plus se résigner à l'indépendance de l'Ukraine, que les nationalistes appellent la Petite Russie. Le gouvernement russe de l'époque avait pourtant explicitement reconnu l'indépendance ukrainienne en 1994 dans le mémorandum de Budapest. En contrepartie, le jeune Etat s'était engagé à détruire son arsenal nucléaire, le troisième plus important au monde à l'époque.

Kiev en 2023? Non, la capitale tchétchène Grozny en mars 2000. image: EPA

Mais Poutine a déclaré en 2008 au président américain de l'époque, George W. Bush, que l'Ukraine n'était pas un «vrai» pays. L'Occident a eu tort de ne pas prendre au sérieux de tels propos. Aujourd'hui, il est clair qu'il faut prendre Poutine au mot. Il est sincère dans ce qu'il dit.

«Make Russia great again»

On avait également refoulé le fait que la guerre fait partie intégrante du répertoire de Poutine depuis que Boris Eltsine l'a désigné comme successeur. Tout a commencé en 1999 avec la deuxième guerre de Tchétchénie, qui a été menée de manière extrêmement brutale. Elle a servi à l'apparatchik de Saint-Pétersbourg, inconnu auparavant, à «légitimer» son règne.

Elle a été suivie par la guerre de Géorgie en 2008, l'annexion de la Crimée et l'intervention en Syrie pour sauver le régime de Bachar Assad de l'effondrement. L'invasion de l'Ukraine est une suite logique de cette spirale de la violence. Certains en Occident pensent que le retrait précipité des Etats-Unis d'Afghanistan en août 2021 l'y a encouragé.

On oublie que Vladimir Poutine avait publié quelques semaines avant l'invasion un «essai» qu'il avait lui-même rédigé et qui se lit comme une sorte de manifeste pour «rapatrier» l'Ukraine dans l'empire russe. «Make Russia great again» est devenu pour lui une obsession qu'il a voulu mettre en pratique en donnant l'ordre de marche le 24 février 2022.

Et maintenant?

Tout d'abord, il faut encore faire un peu d'autocritique. Je pensais que la guerre allait isoler Poutine. La Chine ne s'était-elle pas clairement prononcée en faveur de l'intégrité territoriale de l'Ukraine peu de temps auparavant? Et pourtant, lorsque les choses ont commencé, Pékin s'est immédiatement rangé du côté de Moscou.

Un Ukrainien inspecte un char russe détruit. Image: AP

Comme beaucoup d'autres, j'ai également surestimé l'impact des sanctions. Elles n'ont pas fait autant de mal à l'économie russe qu'on l'espérait. Les Européens, et surtout l'Allemagne, y ont également contribué. Ils ont continué à acheter du gaz russe tant qu'ils le pouvaient. La simple taille du pays et sa richesse en matières premières ont empêché la Russie de s'effondrer.

Les fantasmes de Poutine

Mais à part ça? L'«opération militaire spéciale» de la Russie ne se déroule pas du tout comme prévu. Le prétendu génie stratégique de Poutine s'est révélé être un amateur. Son fantasme de pouvoir renverser le «régime néonazi» de Kiev avec une guerre éclair de quelques jours s'est fracassé sur sa propre arrogance et sur la résistance des Ukrainiens.

Nombreux sont ceux qui, même en Occident, pensaient n'avoir aucune chance face à la puissante armée russe. Mais celle-ci s'appuie toujours sur la structure de commandement hiérarchique de l'époque soviétique. Et sa prétendue modernisation n'était rien d'autre qu'un fantasme. Comme le système de communication ne fonctionnait pas, les officiers ont utilisé leurs téléphones portables.

Une caricature de lui-même

C'est ainsi que l'avancée russe sur Kiev est devenue la risée de tous. Tandis que l'ex-comique Volodymyr Zelensky s'est surpassé à l'heure de l'urgence. Au début de la guerre, les Américains ont voulu l'aider à s'enfuir, mais le président ukrainien a réagi par une phrase mémorable: «J'ai besoin de munitions, pas d'être raccompagné!»

Deux jours après le début de l'invasion, il a publié la première d'une longue série de vidéos appelant à la résistance des Ukrainiens. Pendant ce temps, Vladimir Poutine se terrait au Kremlin, entouré de courtisans. «Comme beaucoup d'autocrates, il est devenu une caricature de lui-même», a écrit l'historien britannique Mark Galeotti dans le «Sunday Times».

Corruption rampante

Mark Galeotti a écrit plusieurs livres sur la Russie et Poutine et connaît bien les mécanismes du Kremlin. Au cours de son trop long mandat, Vladimir Poutine a mis en place un système mafieux dont les profiteurs s'enrichissent sans retenue. Poutine lui-même est probablement le plus grand voleur. Il a placé ses favoris à la tête d'entreprises et aurait détourné des milliards.

La corruption rampante n'a pas épargné l'armée, et heureusement, du point de vue de l'Ukraine. D'énormes sommes d'argent destinées à l'armement se sont évaporées dans des coulisses obscures. La Russie ne possède que quelques exemplaires de ses systèmes d'armement les plus modernes, dont le bon fonctionnement est mis en doute, par exemple pour le char T-14 Armata.

Pas de nouvelles désagréables

La soumission totale est un élément essentiel de l'Etat mafieux de Poutine. Le président s'est entouré de béni-oui-oui. Mark Galeotti s'est souvenu lors d'une interview d'une conversation avec un ancien officier des services de renseignement extérieurs qui avait déjà déclaré en 2015:

«Nous avons appris qu'il ne faut pas donner de nouvelles désagréables au tsar»

L'Etat mafieux: trois jours avant le début de la guerre, Poutine a fait approuver l'invasion par le Conseil de sécurité. image: keystone

Les agents russes stationnés à Kiev savaient que l'invasion ne serait pas une promenade de santé et que l'armée ukrainienne était bien mieux équipée qu'en 2014 grâce à la formation et aux armes occidentales. Mais personne ne voulait transmettre leurs avertissements au «tsar». Il préférait entendre le conte de fées d'une victoire rapide.

Une étrange idole

La guerre dure maintenant depuis un an. Et aucune fin n'est en vue. Certains – pas moi – avaient espéré que Poutine enverrait au moins un signal de réconciliation dans son discours de mardi. Pas du tout! C'était un combat unilatéral de près de deux heures. Poutine a une fois de plus promis la victoire, mais il n'a pas pu dire comment cela se ferait.

En bref, c'était le discours d'un perdant.

Beaucoup (trop) d'Occidentaux croient encore que les Etats-Unis et l'élargissement de l'Otan vers l'Est sont responsables de la guerre. Ils n'ont pas prêté attention à la manière dont Vladimir Poutine s'est comparé à plusieurs reprises au tsar Pierre le Grand, dont on a fêté le 350e anniversaire l'année dernière. Et à ses conquêtes. La campagne ukrainienne devait sans doute prendre le relais.

Des mensonges partout

Pierre le Grand était un conquérant, mais c'était aussi un visionnaire qui voulait renouveler la Russie en misant sur les influences et les technologies occidentales. Il a fait construire sa nouvelle capitale, Saint-Pétersbourg, par des architectes occidentaux sur la base de modèles occidentaux. Poutine, en revanche, est un réactionnaire dont le regard est tourné vers le passé.

L'année dernière, on a fêté le 350e anniversaire du tsar Pierre le Grand, qui a «occidentalisé» la Russie. image: keystone

«Le résultat est un Etat pourri», a écrit Mark Galeotti dans le «Sunday Times». Il a cité un commentateur politique russe qui s'est plaint en privé:

«Ce qui est tragique, c'est qu'il est aujourd'hui impossible de dire quand Poutine ment et quand on lui a menti»

Tragique pour l'Ukraine, mais aussi pour la Russie.

A quoi ressemble la suite?

L'expérience appelle au scepticisme. La Russie dispose encore d'énormes ressources en hommes et en matériel. Poutine peut poursuivre la guerre longtemps, alors que les Ukrainiens commencent à manquer de munitions et ont un besoin urgent de nouvelles armes. Mais dans le même temps, la nouvelle offensive russe dans le Donbass peine à décoller.

En revanche, les luttes de pouvoir se multiplient au sein de l'élite moscovite. Le fondateur de Wagner, Evgueni Prigojine, l'homme ultra-grandiloquent de Poutine, s'en prend presque en permanence au commandement de l'armée. Le dirigeant perd également son aura d'infaillibilité. Les partisans de la ligne dure et les bellicistes attaquent Poutine de plus en plus ouvertement dans les médias sociaux.

Vladimir Poutine est peut-être moins solidement assis sur son trône de tsar qu'on ne le pense de l'extérieur. Un coup d'éclat des francs-tireurs ne serait toutefois pas une bonne nouvelle pour l'Ukraine et l'Occident. Mais qui sait ce qui se passera dans cet Etat mafieux ? En tout cas, Poutine entamera des négociations sérieuses seulement lorsqu'il n'aura plus d'options.

Vladimir Poutine est littéralement obsédé par l'histoire. Il est notoirement connu pour demander aux historiens russes comment on le jugera dans cent ans, explique Mark Galeotti.