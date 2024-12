Image: X

Un sapin de Noël incendié suscite l'ire des chrétiens en Syrie

L'incendie de l'emblème de Noël à Hama attribué à des combattants djihadistes a indigné les Syriens chrétiens, qui sont descendus par centaines dans les rues. Ils dénoncent le «sectarisme» dans sont ils sont victimes.

Plusieurs manifestations ont éclaté dans des quartiers chrétiens de Damas mardi pour protester contre l'incendie d'un sapin de Noël près d'Hama, dans le centre de la Syrie. Selon une ONG, les auteurs des faits étaient les combattants étrangers d'un groupe djihadiste.

«On réclame les droits des chrétiens», scandaient en choeur les manifestants en marchant dans les rues de Damas, vers le siège du patriarcat orthodoxe, à Bab Charqi, a constaté un journaliste de l'AFP

Affluant spontanément de différents quartiers, ils se sont rassemblés pour exprimer leur mécontentement et leurs craintes plus de deux semaines après la prise du pouvoir par une coalition armée menée par les islamistes ayant destitué le président syrien Bachar al-Assad.

«On descend, car il y a beaucoup de sectarisme, d'injustice contre les chrétiens, sous couvert de 'cas isolés'», a déclaré Georges à l'AFP. «Si on ne nous laisse pas vivre notre foi chrétienne dans notre pays, comme c'était le cas, alors on n'a plus notre place ici», a-t-il ajouté.

Ces manifestations ont éclaté après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo où des combattants encagoulés incendiaient le sapin de Noël de la ville à majorité chrétienne orthodoxe de Souqaylabiya, près d'Hama.

Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), les combattants étaient des étrangers issus du groupe djihadiste Ansar al-tawhid.

«L'arbre sera rétabli»

Dans une autre vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on voit un responsable religieux du groupe islamiste radical Hayat Tahrir al-Cham (HTS) au pouvoir s'adresser aux habitants de la localité, affirmant que les auteurs de cet acte n'étaient «pas syriens» et leur promettant qu'ils seraient punis.

«L'arbre sera rétabli et éclairé d'ici à demain matin», a-t-il assuré, aux côtés de prêtres et sous l'acclamation des habitants qui scandaient des slogans chrétiens.

Unifier le pays morcelé par des années de guerre sanglante et où sont présentes de nombreuses factions aux allégeances divergentes et de nombreuses minorités religieuses reste un défi pour HTS. Cette ex-branche d'Al-Qaïda, qui affirme avoir renoncé au djihadisme et a adopté un discours plus modéré, se sait scrutée sur la façon dont elle va traiter les minorités chrétiennes, alaouites et kurdes notamment.

HTS se trouve néanmoins confronté à la présence de nombreux combattants étrangers, pour la plupart originaires d'Asie centrale, qui avaient rejoint ses rangs ou ceux d'autres factions islamistes et djihadistes durant le conflit après 2011 et continuent de poser un défi majeur pour l'organisation. (ats)