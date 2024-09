Taylor Swift a piraté le débat entre Donald Trump et Kamala Harris

Taylor Swift prend enfin position. La superstar américaine vient d'annoncer, après le débat télévisé de Kamala Harris contre Donald Trump, qu'elle a fait son choix. Le moment est diablement bien choisi.

Taylor Swift jouit d'une réputation de génie en matière de relations publiques et de communication – et elle ne doit rien au hasard. Il n'est pas surprenant qu'elle ait choisi le moment le plus propice à Kamala Harris pour annoncer qui elle soutiendra lors des élections présidentielles.

Immédiatement après le grand débat télévisé très attendu contre Donald Trump, ce mardi soir, lorsque l'attention nationale atteint de toute façon son point culminant, Taylor Swift a annoncé sur Instagram qu'elle a également regardé la joute agressive entre les deux candidats, comme tant d'autres.

«Récemment, j'ai appris qu'une IA de moi soutenant à tort la candidature de Donald Trump à l'élection présidentielle avait été publiée sur son site. (...) J'en ai conclu que je devais faire preuve d'une grande transparence quant à mes projets électoraux. La manière la plus simple de combattre la désinformation est de dire la vérité.»

«Je voterai pour Kamala Harris et Tim Walz lors de l'élection présidentielle de 2024. Je vote pour Kamala Harris parce qu'elle se bat pour les droits et les causes qui, selon moi, ont besoin d'une guerrière pour les défendre» Taylor Swift, sur Instagram, juste après le débat entre Trump et Harris.

Au cours du débat, Kamala Harris n'a cessé de répéter qu'elle voulait être la présidente de «tous les Américains» et mettre fin aux divisions dont Donald Trump est responsable. Taylor Swift, toujours sur Instagram, a conclu sa déclaration par le terme évocateur de «femme-chat sans enfant». Un cliché véhiculé par le colistier de Trump, J.D. Vance, qui s'est moqué des femmes qui préfèrent privilégier leur carrière plutôt que d'avoir des enfants.

Avec un tel soutien, tant attendu, la chanteuse de 34 ans fait quasiment oublier la passe d'armes entre les deux candidats. Un hacking pop d'une puissance sans précédent. (con/fv)