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La Finlande propose des vacances gratuites: comment en profiter

La Finlande propose des vacances gratuites: voici comment en profiter

Visit Finland espère attirer des influenceurs en herbe dans la région des grands lacs avec son road-trip gratuit.
Visit Finland espère attirer des influenceurs en herbe dans la région des grands lacs avec son road-trip gratuit.Image: Montage watson
Réputés parmi les plus heureux du monde, les Finlandais estiment que le bonheur s'apprend. Ils proposent un road-trip gratuit au monde entier.
19.03.2026, 17:0019.03.2026, 17:00
Dorothea Meadows / t-online

La Finlande est considérée depuis des années comme le pays le plus heureux du monde. En 2026, le pays occupe à nouveau la première place du «World Happiness Report» des Nations unies. Des facteurs tels que la santé mentale, une espérance de vie élevée, la liberté, le revenu et un mode de vie globalement détendu contribuent à ce que les Finlandais se disent heureux.

Selon l’organisation touristique «Visit Finland», ce bonheur n’est ni un hasard ni un secret, mais quelque chose qui peut s’apprendre. C'est pour cela qu'elle a lancé la campagne «Chill like a Finn - 7 Day Challenge» («Détends-toi comme un Finlandais - Défi de 7 jours»). Six duos sélectionnés parmi des candidatures provenant du monde entier seront ainsi invités à vivre gratuitement le mode de vie finlandais durant une semaine en juin 2026. Le tout sans débourser un seul centime.

Un road-trip bien rempli

La région des lacs finlandais, aussi appelée Järvi-Suomi, se trouve au coeur du projet. Il s'agit de la plus vaste zone lacustre d’Europe, considérée comme le lieu de détente par excellence par les locaux, même si elle est souvent snobée par les voyageurs au profit d'Helsinki ou de la Laponie. Forêts sans fin, lacs cristallins et cabanes en bois isolées composent un décor parfait pour une parenthèse loin du quotidien.

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Le voyage est conçu comme un road-trip. Les gagnants s’envoleront le 11 juin 2026 pour Helsinki et commenceront leur tour à travers la région des lacs. En voiture de location, ils rejoindront différentes étapes où ils découvriront l’art du bonheur finlandais. Après plusieurs jours dans la nature, ils reviendront à Helsinki le 17 juin, avant le vol retour prévu le 18 juin.

Le programme combine détente et activités. Au menu notamment: saunas traditionnels chauffés au bois suivis d’un plongeon dans des lacs froids, expériences culinaires autour de spécialités régionales, et activités de plein air comme le kayak, le rafting, le stand-up paddle ou le vélo. Les nuitées se font dans des lodges isolés en pleine nature et des cabanes modernes au bord de l’eau, parfois même avec sauna privé.

Comment participer

La participation au «7-Day Challenge» est soumise à quelques conditions: seules les candidatures en duo (couples, amis ou membres d'une même famille) sont acceptées. Les participants doivent être âgés chacun de 18 ans ou plus, parler anglais, accepter d’être filmés pendant le voyage et partager leur expérience en ligne. Comme il s’agit d’un road-trip, au moins une personne du duo doit posséder un permis de conduire valide.

La candidature est gratuite et demande avant tout de la créativité. Les personnes intéressées doivent enregistrer ensemble une courte vidéo de présentation et répondre à la question: «Comment imaginez-vous des vacances d’été finlandaises dans la région des lacs?» Cette vidéo est ensuite publiée sur Instagram ou TikTok. Il faut aussi remplir un formulaire de candidature sur le site officiel, en y indiquant le lien vers la vidéo.

La date limite de participation est fixée au 29 mars 2026 à 21 heures 59 (heure suisse). Les gagnants seront avertis en avril et annoncés via les réseaux sociaux de «Visit Finland». (trad. btr)

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