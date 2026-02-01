assez ensoleillé
Seize personnes meurent dans deux accidents de la route en Turquie

Image d'illustration.

Deux graves accidents de la circulation ont fait seize morts et une trentaine de blessés dimanche en Turquie, dont un spectaculaire accident de bus près de la station balnéaire d’Antalya, ont indiqué les autorités.
01.02.2026, 13:4501.02.2026, 13:45

Seize personnes personnes ont été tuées et 30 autres blessées dans deux accidents de la route en Turquie, ont annoncé dimanche les autorités turques.

Un accident de bus s'est produit à Antalya, grande ville touristique située dans le sud de la Turquie.

«Le chauffeur du bus n'a malheureusement pas survécu malgré tous les efforts déployés. Le bilan des victimes s'élève donc à neuf morts», a annoncé le gouverneur d'Antalya, Hulusi Sahin. Le précédent bilan faisait état de 8 morts. Vingt-cinq personnes ont également été blessées.

Transportant 34 passagers de Tekirdag (ouest) vers Antalya, l'autocar s'est renversé dimanche matin à 10h20 (8h20 heure suisse) au bord de l'autoroute devenue glissante à cause de la pluie, a précisé le gouverneur.

Un piéton décède à Martigny et la police lance un appel à témoins

Pluie et brouillard

«Il y avait également du brouillard. C'est un carrefour où il ne fallait pas rouler vite, or il semble que le bus s'y soit engagé à vive allure», a affirmé Sahin.

Parmi les 25 blessés, sept sont dans un état grave, a-t-il ajouté, sans préciser s'il y avait des ressortissants étrangers parmi les victimes.

Sept personnes été tuées et cinq ont été blessées dans un autre accident survenu à Burdur, sur l'autoroute Antalya-Isparta, dans le sud de la Turquie, a rapporté l'agence privée DHA.

Station balnéaire située au bord de la Méditerranée, Antalya accueille de nombreux touristes locaux et étrangers durant toute l'année. (tib/ats)

