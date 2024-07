Un soldat ukrainien, près de Kharkiv, exhibe l'arme RPG de son unité, souvent utilisée contre les lignes russes non loin de là (photo d'illustration). Image: www.imago-images.de

Les armes occidentales plongent les soldats russes dans l'incertitude

Volodymyr Zelensky a dû se battre longtemps pour pouvoir utiliser des armes occidentales sur le territoire russe. Depuis près de deux mois, les Etats-Unis et l'Allemagne ont autorisé l'Ukraine à le faire, à des conditions très strictes. Des officiers ukrainiens racontent.

Anna Von Stefenelli

Plus de «International»

Voilà deux mois maintenant que l’armée ukrainienne est autorisée à utiliser des armes occidentales sur le territoire russe. Mais avec des restrictions strictes. Ainsi, depuis mai, les Ukrainiens peuvent se défendre contre les tirs provenant de la zone frontalière russe avec des armes livrées par l'Allemagne. De leur côté, les Etats-Unis autorisent uniquement les contre-attaques pour défendre la ville de Kharkiv, située dans l'est de l'Ukraine.

Bien que Kiev souhaite encore plus de liberté, les précédents assouplissements ont apparemment été couronnés de succès. C’est du moins ce qu’affirment aujourd’hui des officiers supérieurs de l’armée ukrainienne.

Un officier du SBU parle de son succès

Après que Kiev a longtemps été confronté à un manque de munitions et de personnel, l'aide militaire occidentale porte désormais ses fruits.

«Nous avons détruit des cibles en Russie» Bankir, un officier supérieur du SBU

«Ce qui a permis plusieurs contre-offensives réussies», rapporte Bankir, un officier supérieur des services de sécurité ukrainiens (SBU), à CNN.

Les soldats sur le front confient qu'ils peuvent utiliser le nouvel arsenal pour attaquer des cibles militaires ciblées au-delà de la frontière et ainsi affaiblir l'offensive russe en Ukraine. «Nous pouvons voir les effets de cette aide tous les jours», déclare Ivan, un officier de la 148e brigade d'artillerie, à CNN.

Le militaire évoque l'importance de l'artillerie et des lance-roquettes multiples à plus longue portée. Selon lui, ces développements ont plongé les militaires russes dans l'incertitude: ils ne se sentent plus en sécurité, même sur leur propre territoire.

«Nous déployons les systèmes d'armes les plus efficaces dans les zones où les Russes tentent de percer les lignes de défense.» Ivan, officier de la 148e brigade d'artillerie

Selon cet officier ukrainien, cela a permis de ralentir considérablement l'avancée russe.

L'aide occidentale a permis de reconquérir Kharkiv

Si Kiev n'a pas pu reconquérir une grande partie de son territoire, elle a réussi à éviter une catastrophe comme l'occupation de Kharkiv. Une partie du nord de la région de Kharkiv était tombée aux mains de Moscou peu après l'invasion russe de février 2022.

L'occupation de Kharkiv a été brutale. Après sa libération à l'automne 2022, les troupes ukrainiennes auraient trouvé des preuves de crimes de guerre, dont plusieurs fosses communes et chambres de torture. En mai, la Russie a lancé une nouvelle attaque dans la région, profitant du manque de munitions de l'Ukraine.

Selon le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, au moins 174 civils sont morts en Ukraine en mai, la plupart à Kharkiv.

L'expert international en sécurité Oleksiy Melnyk, directeur du think tank ukrainien Centre Razumkov, a qualifié la nouvelle occupation des territoires au nord de Kharkiv de «moment tragique» pour l'Ukraine. Mais cette situation a tout de même eu un effet positif à ses yeux:

«Cela a déclenché un changement dans la position de nos partenaires occidentaux et les a encouragés à lever, au moins partiellement, les restrictions sur l'utilisation des armes occidentales.» Oleksiy Melnyk, directeur du think tank ukrainien Centre Razumkov

Des armes occidentales qui simplifient la défense

Les nouveaux systèmes de missiles à longue portée, notamment ATACMS, ont permis à l'Ukraine d'agir plus efficacement contre des cibles en Russie. «Avec les attaques de drones, les Russes ont des heures pour réagir. Avec ATACMS, c'est une question de minutes», a-t-il soulevé.

Konrad Muzyka, directeur de Rochan Consulting, a confirmé que la Russie n'était plus en mesure d'attaquer la région de Kharkiv avec des systèmes de missiles de type S-300 et S-400.

Mais malgré les nouvelles armes, l'Ukraine est encore loin de pouvoir repousser complètement les forces russes. Un officier de la 148e brigade d'artillerie, surnommé «le sénateur», a souligné lors d'un entretien avec CNN:

«C'est suffisant pour retenir l'ennemi, mais pas pour changer la situation» «Le sénateur», officier de la 148e brigade d'artillerie

Kiev mise désormais sur la prochaine livraison d'avions de combat F-16, mais il n'est pas certain qu'ils puissent apporter de changement majeur au cours de la guerre.

Konrad Muzyka a fait remarquer que l'Ukraine dépendait à la fois du soutien occidental et de sa propre mobilisation. La nouvelle loi sur la mobilisation, qui oblige tous les hommes âgés de 18 à 60 ans à se mobiliser, est entrée en vigueur en mai. Les mois à venir montreront si l'Ukraine peut stabiliser sa défense et planifier avec succès les prochaines étapes stratégiques.