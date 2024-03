L'Ukraine aurait percé le secret des avions russes

En quelques jours seulement, la Russie a perdu treize avions de combat. L'Ukraine a-t-elle déjoué les radars de défense des avions Sukhoï?

Thomas Wanhoff / t-online

Ces dernières semaines, l'Ukraine a réussi à abattre plusieurs avions de combat russes et un important avion de reconnaissance de type A-50. Au total, treize jets ultramodernes auraient été éliminés. L'abattage de l'A-50 aurait même conduit la Russie à laisser le reste de ces centres de commandement aériens à terre dans un premier temps. Mais comment l'Ukraine parvient-elle à faire autant de dégâts?

Selon un article du Kyiv Post, les débris d'avions russes abattus depuis le début du conflit auraient été examinés par des experts ukrainiens et occidentaux. L'avionique, c'est-à-dire les instruments électroniques de contrôle et de défense, a fait l'objet d'une attention particulière. Il semble que l'armée ukrainienne ait acquis une meilleure compréhension de ces systèmes et ait réussi à les pirater. Kiev ne précise pas comment cela a été réalisé.

Les techniciens ukrainiens auraient toutefois bel et bien trouvé comment déjouer les défenses des jets du Kremlin. Entre le 17 et le 29 février, l'Ukraine a déclaré avoir abattu onze Su-34 et deux Su-35 de la société russe Sukhoï - ces derniers coûtant près de 85 millions de dollars chacun.

Mais d'autres éléments peuvent expliquer l'augmentation du nombre d'avions abattus. La prise d'Avdiivka par les troupes russes, accompagnée de violents raids aériens, a également eu lieu durant cette période. Il y avait donc plus de jets en l'air que d'habitude. Selon l'expert militaire Gustav Gressel, l'Ukraine suit en outre un nouveau schéma lors des tirs.

«Ils tendent des embuscades habiles à l'armée de l'air de Poutine en détachant de temps en temps un système de défense antiaérienne des zones urbaines et en le déployant près du front. Lorsqu'un avion russe est abattu, les Ukrainiens retirent rapidement le dispositif afin de ne pas permettre à la Russie de riposter. Cette tactique des Ukrainiens fonctionne plutôt bien, même si les tirs ne sont que sporadiques.» Gustav Gressel

On ne sait pas non plus si les jets russes ont vraiment tous été touchés par des attaques ukrainiennes. Des enquêtes ont aussi révélé que des missiles de défense russes avaient touché leurs propres avions.

Des infos confidentielles

De son côté, le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, Youri Ihnat, s'est contenté de dire que l'Ukraine avait dans son arsenal des missiles anti-navires norvégiens Nasms et des systèmes américains Patriot - sans toutefois préciser lesquels avaient été utilisés contre les avions de combat. Les missiles norvégiens ont une portée de 40 kilomètres, les Patriot américains jusqu'à 140 kilomètres.

L'expert autrichien en combat aérien Tom Cooper estime qu'il est possible que l'Ukraine dispose d'informations confidentielles sur les systèmes de défense des avions Sukhoï et que les armes ukrainiennes aient été adaptées en conséquence. Dans sa lettre d'information du 29 février, Cooper suppose que Kiev a reçu l'aide de l'armée de l'air américaine et de ses techniciens. L'accent serait mis sur les fréquences sur lesquelles les radars russes recherchent les missiles entrants. Ces fréquences pourraient être contournées. Selon lui, ce sont des missiles Patriot qui ont été pointés sur les avions de combat de Poutine.

D'après les recherches du Kyiv Post, au moins deux avions de combat Su-34 sont en possession de l'Ukraine, mais tous deux sont endommagés. On ne sait pas exactement quelle est l'ampleur des dommages subis par les équipements électroniques. Le porte-parole de l'armée de l'air n'a pas voulu donner de détails, mais a mis en garde:

«Les pilotes russes qui s'approchent de l'Ukraine devraient y réfléchir à deux fois»

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)