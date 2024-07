Deux militaires ukrainiens s'adressent à la presse lors de la marche pour l'égalité organisée par l'ONG KyivPride. Image: www.imago-images.de

Les soldats homosexuels sont discriminés au sein de l'armée ukrainienne

Les soldats et les soldates de la communauté LGBTQI+ se battent sur le front pour la liberté de l'Ukraine. Pourtant, ils sont victimes de discriminations dans leur propre pays.

Anne-Kathrin Hamilton / watson.de

Plus de «International»

La situation pour les personnes LGBTQI+ n'est pas idéale en Ukraine. Selon la Rainbow Map 2024, qui classe les pays européens en fonction des droits accordée à la communauté LGBTQI+, le pays affiche un score de 19% sur 100%.

En comparaison, les Etats conservateurs que sont la Serbie et la Hongrie dépassent les 30%, tandis que la Suisse se situe dans la zone vert clair, avec un score de 50,35%, légèrement en deçà de la moyenne de l'Union Européenne ( 50,61%). Il y a donc encore une marge de progression en ce qui concerne les droits LGBTQI+ en Ukraine.

Cette inégalité se retrouve également au sein de l'armée. Les soldats queer, par exemple, ne bénéficient pas des mêmes droits que leurs camarades hétérosexuels. En Ukraine, le mariage homosexuel est toujours illégal. Ainsi, lorsque ces soldats sont tués, leurs partenaires n'ont pas le droit de décider de ce qu'il advient de leurs corps, et ils n'ont pas non plus droit à l'aide de l'Etat, écrit la chaîne britannique BBC.

«Toute cette mort, tout ce sang, c'est la même chose, que l'on soit hétérosexuel ou homosexuel», explique Rodion, costumier de 30 ans, à la BBC. Il ajoute que son ex-petit ami Roman est mort dans les premiers mois de l'invasion, un jour seulement avant son 22e anniversaire.

Pourtant, l'Ukraine a déjà fait des progrès ces dernières années en ce qui concerne les droits LGBTQI+. Après tout, le pays veut faire partie de l'Union européenne et a adopté certaines de ses valeurs, selon la BBC. Cependant, de nombreuses personnes ont encore des opinions plutôt conservatrices, voire homophobes.

Il n'est donc pas surprenant que les soldats LGBTQI+ rapportent qu'ils sont harcelés dans leurs unités.

Homophobie dans l'armée ukrainienne

La BBC s'est entretenue avec la soldate ukrainienne Mariya Volya. Elle sert dans l'armée depuis 2015; en 2022, elle a défendu sa ville natale de Marioupol, désormais sous occupation russe. L'Ukrainienne a failli y perdre la vie. Cette expérience cruelle lui a ôté la peur de faire son coming out.

Elle l'a finalement fait en tant que militaire queer via Tiktok. Mais son commandant n'aurait pas apprécié ce post et lui a demandé de le supprimer. Elle aurait alors reçu un déluge de haine en ligne de la part d'activistes anti-LGBTQI+.

La situation était si grave que Mariya a dû changer d'unité et travaille désormais dans la région de Donetsk, près du front de l'Est.

Selon la BBC, la militaire doit encore aujourd'hui écouter des remarques discriminatoires. «Pourquoi ne peux-tu pas créer ta propre unité?», lui demandent certains de ses camarades. Elle continue d'être harcelée sur les réseaux sociaux et dans la rue, dit-elle.

Mariya (en habits militaires) et sa compagne Diana. image: dr

De plus, Mariya a peur que sa partenaire ne soit pas suffisamment prise en charge et protégée s'il devait lui arriver quelque chose de grave. Mais selon la BBC, la légalisation du mariage homosexuel n'est pas pour demain. En effet, il faudrait pour cela modifier la constitution, ce qui n'est pas possible tant que l'Ukraine est sous la loi martiale.

La BBC a également interrogé l'armée ukrainienne sur le traitement des soldats queer, mais n'a pas reçu de réponse. Les soldats et les militants LGBTQI+ se résignent à l'éventualité que la guerre n'offre pas nécessairement l'opportunité de changement qu'ils espéraient.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci