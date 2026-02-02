ciel couvert
DE | FR
burger
International
ukraine

Les négociations sur la paix en Ukraine vont reprendre bientôt

epa11902813 A handout photo made available by the UAE Presidential Court shows Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates (R), and Volodymyr Zelensky, President of Ukrai ...
Les négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine deraient reprendre mercredi à Abu Dhabi. Keystone

Les négociations sur la paix en Ukraine vont reprendre bientôt

Le Kremlin a confirmé lundi la tenue, mercredi et jeudi à Abou Dhabi, d'un nouveau cycle de négociations directes entre l'Ukraine, la Russie et les États-Unis, pour tenter de trouver une issue à la guerre en Ukraine.
02.02.2026, 15:2002.02.2026, 15:20

Initialement prévu dimanche, «le deuxième cycle aura lieu mercredi et jeudi (...) à Abou Dhabi», a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, en expliquant ce report par la nécessité d'harmoniser les agendas de travail des trois parties.

Le premier cycle de ces pourparlers aux Émirats arabes unis avait eu lieu les 23 et 24 janvier, sans aboutir à une percée diplomatique. Le deuxième volet était censé avoir lieu le 1er février.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait indiqué dimanche que les «prochaines rencontres trilatérales» auraient lieu les 4 et 5 février à Abou Dhabi.

On s'est rendus aux limites de la «zone de mort»

Le plan de Trump sur la table

Ces pourparlers pour trouver une issue diplomatique à près de quatre ans de conflit en Ukraine, déclenché en février 2022, demeurent très difficiles. Depuis novembre, le président américain Donald Trump promeut un plan visant à trouver une issue à ce conflit.

Les négociations butent en particulier sur la question des territoires. La Russie exige notamment que les forces ukrainiennes se retirent des zones de la région industrielle et minière de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, qu'elles contrôlent encore.

Dmitriev à Miami

Parallèlement, l'émissaire russe Kirill Dmitriev a mené samedi de nouveaux pourparlers avec des responsables américains à Miami, en Floride (sud-est des États-Unis). A l'issue, les deux parties ont salué des discussions «constructives».

«Presque nus, tête en bas»: Ces soldats russes ont vécu un calvaire

L'émissaire américain Steve Witkoff a indiqué que la délégation américaine à Miami comprenait le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent, le gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner, et le conseiller de la Maison Blanche Josh Gruenbaum.

Aucune des parties n'a fourni de détails sur le contenu précis des discussions.

Toute l'actu' brûlante sur l'Ukraine...
Un vice-ministre russe retrouvé mort ++ Londres s'énerve
2
Un vice-ministre russe retrouvé mort ++ Londres s'énerve
de Team watson
La «Princesse du gaz» ukrainienne au cœur d'un scandale de corruption
La «Princesse du gaz» ukrainienne au cœur d'un scandale de corruption
de Paul Flückiger, varsovie
Cet anniversaire symbolique sape le moral des Russes
1
Cet anniversaire symbolique sape le moral des Russes
de Bojan Stula
Kadyrov est hospitalisé: Poutine doit prendre une décision cruciale
Kadyrov est hospitalisé: Poutine doit prendre une décision cruciale
de Simon Cleven
Thèmes
Le sénateur américain Thom Tillis répond à Donald Trump
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les frappes russes ont diminué en janvier ++ Ignazio Cassis en Ukraine
Suivez en direct les dernières infos sur la guerre de la Russie contre l'Ukraine et ses implications en Suisse ainsi que dans le monde
L’article