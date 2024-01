Pour l'expert militaire Nico Lange, «ces attaques étaient attendues et ne seront probablement pas les dernières». Image: keystone / dr

Poutine a changé de stratégie pour «terroriser les civils»

Depuis les fêtes de fin d'année, une nouvelle vague d'attaques russes déferle sur l'Ukraine. Le Kremlin a appris de ses erreurs de l'an passé et modifié son approche pour faire le plus de dégâts possibles.

Tobias Esser / t-online

Un article de

Les derniers jours ont été marqués en Ukraine par des tirs constants de missiles et de drones venus de Russie. Le 29 décembre, plus de 100 missiles ont été tirés sur l'Ukraine et au moins 30 personnes ont perdu la vie dans cette attaque. Ce mardi, de nombreux missiles ont à nouveau volé, détruisant et endommageant des cibles dans plusieurs villes ukrainiennes, dont la capitale Kiev.

Selon les témoignages des habitants, de fortes explosions ont été entendues dans la mégapole. Des coupures de courant ont eu lieu dans plusieurs quartiers, a écrit le maire Vitali Klitschko sur Telegram.

Des attaques aériennes ont également été signalées dans d'autres régions du pays. Selon les premières informations des autorités, une personne a été tuée à Kharkiv, la grande ville de l'est de l'Ukraine, et plus de 20 personnes ont été blessées.

Des attaques de missiles au pire moment pour Kiev

Stratégiquement, la Russie s'acharne à nouveau contre les infrastructures civiles, juste avant la semaine où les météorologues prévoient une chute des températures dans une grande partie de l'Ukraine.

«Ces attaques étaient attendues et ne seront probablement pas les dernières» Nico Lange, expert militaire

De son côté, la Russie qualifie ces opérations de «représailles» après des bombardements ukrainiens présumés à la frontière russe. Poutine a affirmé:

«Aucune attaque contre des civils ne doit rester impunie» Poutine, dans un hôpital militaire

Une stratégie de la terreur

Nico Lange voit toutefois la situation totalement différemment. «L'objectif est de terroriser la population civile.» Et le Kremlin a adapté sa tactique pour arriver à ses fins. L'année dernière, la Russie avait attaqué des cibles telles que des centrales électriques, dès le mois d'octobre.

«Les Russes ont toutefois dû constater que les Ukrainiens pouvaient rapidement réparer leurs infrastructures. Cet hiver, les attaques ont donc lieu beaucoup plus tard, juste avant que le froid ne s'installe vraiment en Ukraine.» Nico Lange

Cette fois-ci, Poutine a donc décidé d'attendre le tout dernier moment avant de passer à l'action. D'autres attaques de ce type pourraient avoir lieu dans les jours et les semaines à venir, estime l'expert: «Les Russes ont produit et conservé des missiles afin de pouvoir mener ces grandes vagues d'attaques et submerger la défense aérienne ukrainienne par la simple masse de missiles».

Les Russes tirent sur leur propre village

Paradoxalement, ces attaques massives ont aussi eu des conséquences funestes en Russie. En début de semaine, un projectile du Kremlin s'est abattu par erreur sur un village russe dans la région frontalière de Voronej. Selon le gouverneur de la région, Alexandre Goussev, sept fermes ont été endommagées, mais il n'y a pas eu de blessés.

L'incident s'est produit dans le village de Petropavlovka, à environ 140 kilomètres du territoire ukrainien. Des vidéos non authentifiées ont circulé sur les réseaux sociaux, montrant prétendument d'importantes destructions dans le village.

«On ne peut pas se faire tirer dessus et ne rien faire»

Nico Lange invite l'Occident à fournir davantage de matériel militaire à l'Ukraine:

«La Russie doit se rendre compte qu'elle ne peut pas mener impunément des attaques de missiles aussi massives contre des civils»

C'est pourquoi il souhaite que l'Ukraine reçoive davantage de missiles ATACMS à plus longue portée ou de missiles de croisière allemands Taurus. Ainsi, l'armée de Kiev pourrait continuer à attaquer des cibles en Crimée, et d'importantes lignes de ravitaillement russes pourraient être détruites.

«Des attaques comme celles du 29 décembre et de mardi doivent avoir un coût pour la Russie» Nico Lange

Selon lui, l'Occident est responsable du fait que l'Ukraine ne reçoive pas assez rapidement le matériel dont elle a besoin. «Nous n'avons pas augmenté à temps les capacités de production de systèmes de défense aérienne et de missiles», regrette Nico Lange.

Les avions de combat F-16, réclamés depuis longtemps par l'Ukraine, seront, eux aussi, bien utiles quand ils seront livrés.

«Il en a été des avions comme des chars de combat: on a perdu beaucoup de temps en discussions. Quand ils arriveront enfin, les avions de combat russes devront opérer à une plus grande distance.» Nico Lange

Dans ce contexte, les alliés occidentaux de l'Ukraine devraient se demander si la «limite» selon laquelle l'Ukraine n'a pas le droit d'attaquer les bases aériennes russes a encore un sens. «On ne peut pas se faire bombarder et ne rien faire contre l'origine de ces attaques», souligne Nico Lange.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)