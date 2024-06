Les soldats ukrainiens prennent le dessus sur le front de Kharkiv. Image: keystone

«Ils nous découpent en morceaux»: les Ukrainiens encerclent les Russes

L'armée ukrainienne parvient à se défendre contre l'envahisseur russe sur le front de Kharkiv. Elle semble avoir encerclé de nombreux soldats russes dans une usine, évoquant les souvenirs du début de la guerre et du siège d''Asovstal en Ukraine.

Vovtchansk, une ville de 18 000 habitants située au nord de l'oblast de Kharkiv, à environ huit kilomètres au sud de la frontière entre l'Ukraine et la Russie, est actuellement au cœur de l'actualité internationale. Elle est le principal champ de bataille de l'offensive russe dans le nord — et c'est précisément cette offensive qui semble échouer depuis des semaines. Une catastrophe menace désormais l'armée russe.

Les Russes encerclés

Le week-end dernier, plusieurs bataillons russes se sont emparés de l'usine chimique située au centre de Vovtchansk. Mais les Ukrainiens se sont défendus: des centaines de soldats russes auraient été encerclés dans cette usine chimique. Au moins 30 d'entre eux se seraient rendus ce week-end. Les soldats restants n'auraient pas la possibilité de s'enfuir ou de se cacher, comme l'indiquent différents médias internationaux et ukrainiens.

Un message vidéo d'un soldat russe du nom d'Anton Andreïev témoigne également de la précarité de la situation de l'armée russe dans la région de Vovtchansk. Il raconte que, ces derniers jours, son unité a été décimée. Sur 100 soldats, seuls douze étaient encore en vie lorsqu'ils ont été pris sous le feu des Ukrainiens et des attaques de drones à Vovtchansk.

Il ajoute que la Russie est loin de s'emparer de la ville. L'enregistrement de près de quatre minutes a été initialement publié par la chaîne russe Astra et vérifié par The Guardian. Le Russe dresse un tableau sombre de la situation, qui est «catastrophique». «On se promène dans la rue et tout semble être en ordre», dit-il.

«Mais on se retrouve ensuite pris dans un massacre. La première nuit, la moitié de la troupe est morte sur le coup»

Pour les commandants russes, il n'y a apparemment que la marche avant qui compte: ils poussent leurs soldats à continuer — sans se soucier des pertes. «En route, en route, ne restez pas immobile, occupez la scierie, occupez les tranchées», sont les ordres que rapporte Andreïev.

Le manque de protection a des conséquences sur les soldats russes: «Ils nous découpent simplement en morceaux. Nous sommes envoyés en plein jour sous le feu des mitrailleuses et des drones, comme de la viande», déclare le soldat à propos des ordres de ses supérieurs.

«Je ne sais pas si je vais m'en sortir ou non, mais je dois le dire pour honorer la mémoire de ceux qui sont morts ici comme du bétail à cause de certaines personnes»

Les troupes, dont fait partie Andreïev, se seraient retranchées sur le site. Selon des sources ukrainiennes, il s'agirait d'environ 400 soldats. Dans une vidéo diffusée sur X, on peut voir un avion militaire ukrainien tirer sur le site avec des munitions fournies par les Etats-Unis.

Ces derniers jours, le Kremlin aurait tenté à plusieurs reprises de secourir les troupes encerclées, mais jusqu'à présent sans succès. Selon des sources ukrainiennes, l'armée russe encerclée n'aurait d'autre choix que de se rendre – si elle ne veut pas mourir dans un massacre.

On ne sait pas encore si ces informations sont confirmées, car des sources fiables comme l'Institute for the Study of War ne l'ont pas certifié jusqu'à présent.

Les armes occidentales aident l' Ukraine

Cependant, il est clair que l'Ukraine est capable de se défendre contre la Russie et que la situation de l'armée russe devient difficile: l'armée de l'air ukrainienne a ciblé les forces russes à Vovtchansk avec des bombes planantes américaines et françaises. Selon des rapports, cette attaque a privé beaucoup des troupes russes de leur ravitaillement à la frontière de Kharkiv, comme le rapporte notamment le Kyiv Post.

Voici à quoi ressemble Vovtchansk à cause de l'attaque russe. Image: keystone

Le contexte? Vovtchansk a été le premier grand objectif de l'offensive russe dans le nord. Celle-ci a débuté le 10 mai et avait très probablement pour but la prise de Kharkiv. Mais la vaste troupe russe au nord n'a jamais dépassé Vovtchansk. Ceci parce que plusieurs brigades ukrainiennes se sont précipitées vers le nord pour fairebarrage. Armés de munitions livrées par les Etats-Unis, les Ukrainiens se sont battus sans relâche contre les Russes et ont stoppé leur avancée fin mai.

Les Ukrainiens reprennent même du poil de la bête en raison d'un changement d'approche concernant les livraisons d'armes à l'Ukraine de la part des pays occidentaux. L'aide militaire a été récemment relancée de manière significative: les Etats-Unis ont d'abord débloqué un budget d'aide de plusieurs milliards après un conflit budgétaire qui a duré des mois. Ensuite, d'autres pays comme l'Allemagne, la France, le Danemark ou les Pays-Bas ont suivi le pas.

Après quelques hésitations, on a également cédé à l'insistance de l'Ukraine pour que les armes de l'Ouest puissent également être tirées sur des cibles en Russie. Mais malgré cela, des pays comme les Etats-Unis et l'Allemagne ont, selon des sources au sein de l'Alliance, en partie lié la remise de certains systèmes d'armes à des conditions strictes pour leur utilisation. En toile de fond, la crainte que le conflit avec la Russie ne s'envenime davantage et que l'Otan ne devienne un belligérant.

De nombreux habitants de la ville de Vovtchansk ont dû prendre la fuite. Image: keystone

Voix désespérées de la population

Bien que les Ukrainiens semblent dominer les Russes dans les combats au nord du pays, les dommages collatéraux sont énormes. Ainsi, un utilisateur poste sur X une vidéo des ruines et écrit: «Jusqu'à l'arrivée des Russes à Vovtchansk, c'était un endroit paisible. Maintenant, il est en ruines à cause de l'invasion russe».

Il poursuit:

«Il ne reste presque plus rien, qu'ont gagné les Russes? Pourquoi font-ils cela?»

Traduit et adapté par Noëline Flippe