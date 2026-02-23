Vladimir Poutine fait une annonce sur les armes nucléaires russes
Le président russe Vladimir Poutine a fixé dimanche comme «priorité absolue» le développement des forces nucléaires russes, après l'expiration du dernier traité de désarmement avec les Etats-Unis, et promis de continuer à «renforcer» l'armée russe qui combat en Ukraine. Poutine, lors d'une adresse télévisée aux soldats, a décalré:
Le discours de Poutine 👇
Dans ce court discours à l'occasion de la Journée du défenseur de la patrie en Russie, Poutine a indiqué vouloir poursuivre les efforts visant à «renforcer l'armée et la marine, en tenant compte de l'évolution de la situation internationale, sur la base de l'expérience militaire acquise au cours de l'opération militaire spéciale», le nom donné par les autorités russes à l'offensive en Ukraine.
Ces propos interviennent à deux jours du quatrième anniversaire de l'offensive russe à grande échelle en Ukraine, lancée le 24 février 2022. La Russie et les Etats-Unis, les deux principales puissances nucléaires, ne sont plus liées par aucun traité de désarmement à ce sujet depuis l'expiration, début février, de l'accord New Start.
Malgré la fin de cet accord, Moscou a promis de garder une approche "responsable" et de continuer d'observer les limites imposées à son arsenal.