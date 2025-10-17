Zelensky demande à Trump l'arme qui fait trembler Poutine

stratus fréquent
Volodymyr Zelensky

Volodymyr Zelensky aura fort à faire pour convaincre Trump de livrer à l'Ukraine des missiles Tomahawk.Image: Imago

Volodymyr Zelensky rencontre Donald Trump ce vendredi à Washington. Son objectif: obtenir du président américain la livraison de missiles Tomahawk, qui permettraient de frapper la Russie plus en profondeur.
17.10.2025, 08:5117.10.2025, 08:51
Aurélia END, washington/afp

Volodymyr Zelensky aura fort à faire vendredi pour convaincre Donald Trump de livrer à l'Ukraine des missiles Tomahawk, alors que le président américain et Vladimir Poutine viennent de relancer leur dialogue. Le président ukrainien sera reçu à la Maison Blanche pour la troisième fois depuis le retour au pouvoir du républicain.

Lors de leur première entrevue Donald Trump est allé jusqu'à rudoyer publiquement le président ukrainien pendant un extraordinaire affrontement en février dans le Bureau ovale. Donald Trump avait alors asséné brutalement à Volodymyr Zelensky qu'il n'avait «pas les cartes en main». La seconde, en août, avait été beaucoup plus cordiale.

Roman photo
Trump et Zelensky sont in love: revivez leur rencontre en images

Cette fois, le président ukrainien arrive à la Maison Blanche juste après un coup de fil surprise entre Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine, dont ce dernier a profité pour avertir qu'une livraison de ces missiles «nuirait considérablement» à la relation russo-américaine ainsi qu'aux perspectives de règlement du conflit.

👉Notre suivi en direct de la guerre en Ukraine👈

Les présidents américain et russe ont convenu de se voir à Budapest, «dans les deux prochaines semaines», selon le président américain.

Trump prudent sur ses missiles

Sur son réseau Truth Social, il a jugé que son échange avec Vladimir Poutine avait été «très productif», Moscou parlant d'un entretien «extrêmement franc et empreint de confiance».

«Nous voyons déjà que Moscou se précipite pour reprendre le dialogue dès qu'ils entendent parler de Tomahawks»
Volodymyr Zelensky

Le président américain s'est montré très prudent jeudi sur l'éventuelle livraison de ces missiles à Kiev. «Nous ne pouvons pas appauvrir (les réserves de) notre propre pays», a dit Donald Trump, ajoutant:

«Nous en avons besoin aussi, donc je ne sais pas ce que nous pouvons faire»
Donald Trump

Le BGM-109 Tomahawk vole jusqu'à 1600 kilomètres, à 880 km/h à quelques dizaines de mètres du sol. Il permettrait à l'armée ukrainienne de frapper plus en profondeur en Russie, au moment où Moscou, avec l'arrivée de l'hiver, intensifie ses attaques sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes.

On en parlait juste là 👇

Cette arme pourrait permettre à l'Ukraine d'atteindre 1945 objectifs

Revirement sur le rapport de forces

La proximité retrouvée entre Donald Trump et Vladimir Poutine, dont la relation s'était un peu rafraîchie, a donc de quoi inquiéter Kiev, tout comme la perspective d'une réunion entre les deux hommes. Leur dernier sommet, le 15 août en Alaska, s'était conclu sans perspective concrète de paix. Cette fois, le président américain a dit qu'il espérait «mettre fin à cette guerre "sans gloire" entre la Russie et l'Ukraine».

Dès son retour au pouvoir en janvier, Donald Trump a rompu l'isolement dans lequel les puissances occidentales maintenaient Vladimir Poutine depuis l'invasion russe de février 2022. Il a aussi remis en cause l'aide militaire accordée à l'Ukraine pendant la présidence de son prédécesseur démocrate Joe Biden.

President Donald Trump and Russia&#039;s President Vladimir Putin talk, Friday, Aug. 15, 2025, at Joint Base Elmendorf-Richardson, Alaska. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) Pictures of the Week Globa ...
Poutine et Trump en AlaskaKeystone

Le président américain, persuadé d'avoir une relation privilégiée avec son homologue russe, avait d'abord assuré qu'il pouvait mettre fin au conflit rapidement, avant de concéder que l'entreprise était plus complexe que prévu. Le milliardaire new-yorkais a aussi changé récemment d'avis sur le rapport de forces militaire, estimant à la surprise générale que l'Ukraine pouvait remporter la guerre.

Commentaire
Il faut se méfier du revirement pro-Ukraine de Trump

Donald Trump, qui se refuse à attribuer à la Russie la responsabilité de la guerre, a souvent renvoyé dos à dos les deux belligérants, parfois sur un ton presque désinvolte. En juin, il avait comparé le conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Deuxième guerre mondiale à une bagarre entre «deux enfants qui se battent dans un parc».

Jeudi, il a déclaré à propos de Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine: «Nous avons un problème. Ils ne s'entendent pas très bien ces deux-là.»

L'Ukraine attaque une ville russe située à 1300 km de ses frontières
