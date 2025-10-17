ciel couvert13°
Charles III

Au Vatican, Charles III recevra un cadeau très spécial

Lors de sa visite au Vatican, Charles recevra un cadeau très spécial

Charles, alors prince de Galles, lors d'une visite du Vatican en 2019.
Charles, encore prince de Galles, lors d'une visite du Vatican en 2019.Getty Images Europe
Le roi et la reine d'Angleterre se rendront au Vatican fin octobre pour une visite d’Etat placée sous le signe du dialogue entre les Eglises et de la protection de la planète. Ce déplacement historique, qui marquera leur première rencontre avec le pape Léon XIV, sera également l'occasion pour Charles de recevoir un cadeau assez particulier.
17.10.2025, 15:21

C'est assez rare pour le noter: le roi et la reine Camilla effectueront leur deuxième visite d'Etat en moins de six mois au Vatican, les 22 et 23 octobre, pour rencontrer le pape Léon XIV. Ce sera leur première entrevue avec le successeur du pape François, dont ils ont fait partie des derniers visiteurs avant sa mort, en mai dernier.

JD Vance a (encore) commis une gaffe au Vatican

Léon XIV et le monarque britannique célèbreront ensemble l'année jubilaire ou Année Sainte de l'Eglise catholique, qui a lieu tous les 25 ans et attire des millions de pèlerins au Vatican.

Cette visite «marquera un moment important dans les relations entre l'Eglise catholique et l'Eglise (anglicane) d'Angleterre (...), illustrant le travail oecuménique qu'elles ont entrepris», indique le palais dans un communiqué.

Charles et Camilla ont vu le pape François douze jours avant sa mort.
Charles et Camilla ont vu le pape François douze jours avant sa mort.Image: Mondadori Portfolio Editorial

Au menu? Plusieurs service religieuxs oecuméniques. L'un dans la chapelle Sixtine, axé sur «la sauvegarde de la Création», qui illustrera notamment l'engagement des deux dirigeants «pour la protection de la nature et leur souci de l'environnement», précise le communiqué.

La dernière visite de Charles III à Rome et au Vatican remonte au mois de mai.
La dernière visite de Charles III à Rome et au Vatican remonte au mois de mai.Keystone

L'autre, à la basilique Saint-Paul-hors-les-murs à Rome, durant lequel le roi de 76 ans, toujours soigné pour un cancer, sera nommé «Confrère royal», en reconnaissance d'une «communion spirituelle» entre les deux Eglises, a encore indiqué le palais.

Un siège spécial créé pour Charles

Last but not least: un siège spécial a été créé, juste pour l'occasion, à l'intention de Charles III. Il restera dans la basilique et pourra être utilisé à l'avenir par ses successeurs sur le trône britannique. (Un cadeau ironique, vous en conviendrez, pour un roi connu pour s'être longtemps promené avec son propre trône... ou plutôt, siège de toilettes.)

Le roi et la reine d'Angleterre jouent les touristes à Rome

Le couple royal avait rencontré en privé le prédécesseur de Léon XIV, le pape François, le 9 avril dernier au Vatican, 12 jours avant sa mort, en marge d'une visite d'Etat en Italie. Avant son couronnement en mai 2023, Charles III s'était déjà rendu cinq fois au Vatican en tant que prince de Galles, et avait rencontré trois papes (François, Benoit XVI et Jean-Paul II).

En 1961, sa mère, la reine Elizabeth II, avait été le premier monarque britannique à se rendre au Vatican, depuis le schisme anglican au XVIe siècle. L'anglicanisme est né d'une scission avec l'Eglise catholique provoquée par le roi d'Angleterre Henri VIII à la suite du refus du pape d'annuler son mariage avec Catherine d'Aragon. (mbr avec ats)

