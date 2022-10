365 mètres: la longueur de l'Icon of the Seas, qui sera bientôt le plus gros paquebot de croisière du monde à voguer sur l'océan. image: Royal Caribbean international

Voici l'Icon of the Seas, le paquebot le plus gros (et kitsch) du monde

La compagnie américaine Royal Caribbean International (RCI) vient de lever le voile sur son nouveau bébé: multicolore, scintillant, couvert de piscines et de toboggans... et surtout gros. Très, très gros.

Amateurs de mer et d'arcs-en-ciel, réjouissez-vous! Votre lundi pluvieux s'apprête à retrouver des couleurs. Vous pouvez remercier la Royal Caribbean International, compagnie de navigation américaine, qui vient tout juste de dévoiler les images (de synthèse) de son paquebot tout neuf.

Son nom? Icon of the Seas (traduisez: «l'icône des Mers»). Iconique, le mot n'est pas galvaudé: sitôt à flot, ce navire de croisière deviendra le plus grand du monde.

Titre qu'il devrait conserver pendant au moins un an - aucune autre compagnie de croisière n'ayant, à ce stade, annoncé un navire qui le surpasse.

Youhouuu! image: royal caribbean international

Youpiiiii! image: royal caribbean international

Icon of the Seas, en chiffres

Accrochez vos ceintures (et n'hésitez pas à dégainer l'aspirine, les chiffres ont de quoi donner le mal de mer). L'Icon of the Seas, dont la construction arrive à son terme, mesure 365 mètres de long (trois petits mètres de plus à peine que l'actuel détenteur du titre de «plus gros paquebot du monde», le Wonder of the Seas, 362 mètres).

Presque 10 000 personnes pourront prendre place à bord de ce mastodonte, dont 7600 passagers et 2350 membres d’équipage. Pour accueillir tout ce monde, comptez 2805 cabines (179 suites, 1815 cabines avec balcon, 276 cabines avec vue sur l'océan, 535 cabines intérieures). Les espaces publics se répartissent sur 8 quartiers, 18 ponts, desservis par 24 ascenseurs.

Bon, assez parlé chiffres, faisons le tour du propriétaire!

Voici l'Icon of the Seas de jour. image: royal caribbean international

Vous préférez de nuit? image: royal caribbean international

A part beaucoup de passagers et de luminaires, que trouve-t-on à bord de l'Icon of the Seas? La question serait plutôt de savoir ce qu'on y trouve PAS.

En effet, parc aquatique géant, toboggans (6 au total), simulateur de surf, tyrolienne, mini-golf, patinoire, première piscine à débordement suspendue en mer du monde (parmi les 7 piscines), théâtre extérieur feront partie des commodités disponibles. Ça va, vous suivez toujours?

Pour les plus téméraires, le paquebot comprend un parcours d'escalade, dont le sol peut s'effondrer à tout moment et laisser le touriste suspendu au-dessus de l'océan. image: royal caribbean international

Evidemment, que seraient des vacances à la mer sans une patinoire? image: royal caribbean international

Central Park, l'une des promenades intérieures. image: royal caribbean international

Voici Surfside: un quartier conçu de bout en bout pour les familles, les enfants et les adolescents, qui comprend restaurants, lieux de détente, bar et carrousel. image: royal caribbean international

Initialement prévu pour le deuxième trimestre 2022, la fin des travaux a été retardé d'un an par la pandémie de Covid-19. A noter que le chantier se trouve en Finlande et que la livraison finale est prévue, cette fois, pour fin novembre ou début décembre 2023.

Si tout va bien, l'Icon of the Seas larguera les amarres pour la toute première fois fin janvier 2024, dans les mers des Caraïbes.

Séduits par le concept? Selon USA Today, les voyageurs pourront réserver leur place dès ce mardi. Bousculez-vous, il n'y a a que 10 000 places.

Un exemple des quelque 276 cabines avec vue sur la mer. image: royal caribbean international

Lagon Pool, l'une des sept piscines du bateau. image: royal caribbean international

Swim&Tonic est la première piscine de la compagnie à être dotée d'un bar. image: royal caribbean international

Tchin. image: royal caribbean international

Et si vous n'avez pas encore envie de vous jeter par-dessus bord, n'hésitez pas à aller visiter par vous-même les coins du bateau, sur la page interactive de la Royal Caribbean International. Sensations fortes garanties. (mbr)