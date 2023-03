Sémillante dans son uniforme kaki, la princesse de Galles a crapahuté dans la neige pour quelques exercices militaires. Getty Images Europe

La princesse Kate a soigné «un blessé par balle»

Et il y a une bonne raison.

Le saviez-vous? La princesse de Galles n'est pas que princesse de Galles. La princesse de Galles est également colonelle. Mais oui! Cet insigne honneur lui a été conféré le 21 décembre dernier par le roi en personne. Une sorte de cadeau de Noël pour têtes couronnées qui consiste à distribuer des rôles dans l'armée britannique plutôt que des mandarines.

Ainsi, Charles III a gratifié son épouse Camilla du grade de «Colonelle des Grenadier Guards», son fils William de «Colonel des Welsh Guards» et sa belle-fille Kate de «Colonelle des Irish Guards».

Pour l'anecdote, les Irish Guards ont été formés par la reine Victoria en 1900. Des sortes de gardes suisses version britannique, sauf que les recrues sont majoritairement issues de l'aristocratie catholique irlandaise. Fancy.

La spécialité de cette unité d'infanterie légère comprend la reconnaissance et l'engagement des troupes ennemies avec des mitrailleuses et des mortiers, ainsi que des opérations antichars.

Première visite

La récente montée en grade de Kate Middleton valait bien la peine d'enfiler ses bottes Berghaus, son plus bel uniforme et un bonnet pour fouler les boues enneigées des terrains d'entraînement de Salisbury, au sud du Royaume-Uni, pour rencontrer ses troupes. Une manière pour le moins originale de marquer la Journée internationale du droit des femmes.

Et comme il ne s'agissait pas pour la colonelle de faire «Hello hello» et de repartir aussi sec, Kate a mis les mains dans le cambouis - et la jambe «blessée par balle» d'un soldat. Après avoir appliqué un garrot à son cobaye, la militaire en herbe a aidé à évaluer d'autres blessures.

La performance en images👇

Hi guys! La colonelle Kate est en marche. Getty Images Europe

Hello hello! Getty Images Europe

Une vraie panthère des neiges, cette Kate. Getty Images Europe

Parmi les exercices, la princesse-colonnelle a réalisé un garrot. L'histoire ne dit pas s'il était bien fait. Getty Images Europe

Mais vu le regard de Kate, le caporal Jodie Newell n'avait pas intérêt à se montrer trop critique. Getty Images Europe

Le soldat a ensuite été déplacé sur une civière, avant que Kate se lance dans d'autres exercices. Getty Images Europe

Débriefing final. Visiblement, les Irish Guards étaient tout ouïes pour la première visite de leur colonelle. Getty Images Europe